Oggi 28 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 28 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. In amore quella di oggi è una giornata sicuramente migliore rispetto alle ultime. Sul lavoro, la situazione astrologica promette qualcosa di importante. Chi deve affrontare una prova, la supererà con stile!

Toro. Febbraio è il mese definitivo, quello delle scelte: alcune storie d’amore inutili vanno concluse. Sul lavoro, questo di ora è un momento di forte agitazione: stai aspettando una risposta e hai poche certezze!

Gemelli. In amore devi risolvere qualche piccolo problema, approfitta di questo periodo. Sul lavoro, momento positivo, soprattutto per crescere!

Cancro. Buone notizie per l’amore perché dal 1° febbraio Venere non sarà più contraria e quindi le storie d’amore vivranno una nuova vita. Sul lavoro, cerca di non essere troppo puntiglioso.

Leone. Oggi la Luna è nel tuo segno zodiacale, ma se c’è una storia molto conflittuale il mese di febbraio sarà fondamentale per le decisioni. Sul lavoro, se accetti un incarico solo per il suo prestigio fai attenzione alle fregature. Cerca di mantenere la calma e di essere sempre prudente!

Vergine. In amore, la persona che desideri da tempo è cambiata. Questo giovedì, tutto sommato, ti regalerà qualcosa in più. Sul lavoro, arrivano momento di stanchezza e nervosismo!

Bilancia. Le coppie forti in amore riusciranno a superare tutti i problemi. Sul lavoro, il cielo è buono: può arrivare anche una buona occasione da prendere in considerazione!

Scorpione. In amore oggi potresti essere più critico e polemico del solito. Sul lavoro, chi inizia ora si troverà a fare i conti con degli ostacoli inaspettati.

Sagittario. Giornata interessante per l’amore con la Luna in uno splendido trigono. Tra l’altro, dal mese prossimo anche Venere sarà dalla tua parte. Sul lavoro, i progetti che si erano fermati ora possono decollare!

Capricorno. Oggi in amore è possibile risolvere un problema nato nei giorni scorsi. Sul lavoro, datti da fare: un progetto non è così difficile da realizzare.

Acquario. Oggi in amore cerca di non mettere benzina sul fuoco e di non alimentare le polemiche inutili. Sul lavoro, se ci sono stati dei problemi, tutto si può risolvere!

Pesci. Buone notizie per l’amore: approfitta di questo periodo per parlare ad una persona che ti interessa. Sul lavoro, se stai vivendo una situazione poco carina, inizia a valutare dei cambiamenti!

Almanacco

E’ il 28° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 337 giorni.

Santi del giorno: San Tommaso d’Aquino (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Tommaso, deriva dall’aramaico Taóma, in seguito latinizzato in Thomas/Thomasus e significa “gemello”. Nome di tradizione biblica, si diffuse tra i cristiani anche grazie al culto per l’apostolo Tommaso, noto pricipalmente perchè dubitò della Resurrezione di Gesù.

Il nome Tommaso è ancora oggi particolarmente popolare in Italia: è presente da oltre 10 anni tra i 15 nomi per neonati più utilizzati. La variante inglese Thomas è molto popolare nei paesi anglofoni, soprattutto nel Regno Unito dove è stabilmente nella top 10 dei nomi usati per i neonati inglesi.

Nati

Sei nato oggi 28 gennaio? Spesso combatti tutta la vita per un ideale. Autorevolezza e senso pratico possono fare di te un ottimo politico ma anche portarti a ruoli di responsabilità nel mondo dell’industria. Gli amici rappresentano una parte importante della tua vita e contribuiranno ad allietare il tuo matrimonio e la tua vita familiare.

1971 – Mario Biondi: Per molti è il Barry White italiano, perché con la sua voce calda e blues ricorda il grande cantautore americano. Siciliano di Catania, Mario Ranno, il vero nome, muove i primi passi nel canto da corista in chiesa, proprio come i suoi idoli della musica “black”. L’inglese diventa presto la sua prima lingua e ciò, nel 1988, gli permette di fare da spalla a un mostro sacro del blues qual è Ray Charles.

1978 – Gianluigi Buffon: Nato a Carrara (Toscana) è un calciatore, portiere della Juventus e della Nazionale italiana, considerato tra i migliori portieri di tutti i tempi.

Scomparsi oggi:

1972 – Dino Buzzati: Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Dino Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo. Nato a San Pellegrino di Belluno, nel Veneto, la seconda patria fu Milano

Accadde Oggi

1077 – Dopo l’Umiliazione di Canossa l’imperatore Enrico IV è ricevuto da papa Gregorio VII

1505 – Brucia il Fondaco dei Tedeschi a Venezia

1547 – Edoardo VI diventa re d’Inghilterra

1788 – A Botany Bay (Australia) viene fondata la prima colonia penale

1807 – La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas

1887 – A Fort Keogh nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore.

1887 – Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel

1915 – Un atto del Congresso crea la Guardia costiera degli Stati Uniti

1918 – Inizia la Guerra civile finlandese

1932 – La Marina imperiale giapponese bombarda Shanghai

1958 – Inventati i celeberrimi mattoncini della Lego

della Lego 1979 – Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare

1982 – Il Generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse a Vicenza

1986 – Lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo

esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo 2016 – L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia il diffondersi del Virus Zika

1505 - Brucia il Fondaco dei Tedeschi a Venezia è di antica fondazione (XIII secolo) era punto d'approdo delle merci trasportate da mercanti tedeschi che qui le immagazzinavano. L'edificio fu vittima di un incendio devastante nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 1505, ma in meno di cinque mesi il Senato veneziano aveva già deciso di ricostruirlo, la completa ricostruzione ebbe luogo tra il 1505 e il 1508. A differenza di altri palazzi sul Canal Grande, si decise di non ricorrere a decorazioni marmoree né elementi decorati a traforo, abbellendo piuttosto le campiture libere tra le finestre con affreschi, per i quali vennero chiamati Giorgione e il suo giovane allievo Tiziano.

1985 – Registrata We Are the World: Un cast stellare per combattere la povertà del continente africano. Il progetto Usa for Africa riunì nel 1985 alcuni dei grandi nomi della musica rock e pop per incidere una canzone, che divenne un inno universale alla solidarietà verso tutti i popoli del mondo.