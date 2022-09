Martedì 27 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 settembre è il 270º giorno del calendario gregoriano. Mancano 95 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Vincenzo de’ Paoli (Sacerdote) fondatore e ispiratore di numerose congregazioni religiose come la Congregazione della missione, le Dame della carità e le Figlie della carità, viene considerato il più importante riformatore della carità della Chiesa cattolica.

Etimologia: Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”.

Accadde Oggi

1540. Viene fondata a Parigi la Compagnia di Gesù . Padre dei Gesuiti viene nominato Ignazio Di Loyola con un programma approvato da Papa Paolo III.

1822 – Decifrati i geroglifici : Per duemila anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era rimasta nascosta la storia di una civiltà millenaria.

1908 – Viene costruita la prima Ford Modello T

1939. La Polonia , attaccata su due fronti opposti da Unione Sovietica e Germania, si arrende e il governo fugge in esilio. Il paese viene spartito in due in base al patto Molotov-Ribbentrop.

1943. E' la prima delle Quattro giornale di Napoli . Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di 4 giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli Alleati

E’ la prima delle . Nella città occupata dai tedeschi scoppia un’insurrezione popolare che nel giro di 4 giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli Alleati 1964. Vengono pubblicati i risultati dell’indagine della Commissione Warren sull’assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy . La commissione stabilisce che è stato ucciso dalla mano di un solo cecchino, Lee Harvey Oswald . Ma i dubbi sull’ipotesi del complotto restano.

1996 – In Afghanistan, i Talebani catturano la capitale Kabul, dopo aver scacciato il Presidente Burhanuddin Rabbani ed aver giustiziato Mohammad Najibullamh

1998 – Nasce il motore di ricerca Google

2008 – L’astronauta cinese Zhai Zhi Gang, effettua la prima passeggiata spaziale, della durata di 15 minuti, nella storia dell’astronautica cinese; le sue prime parole durante la passeggiata sono state: “Saluto i cinesi e la gente di tutto il mondo.”

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 settembre.

Ariete: Gli incontri di questi giorni sono polemici, Venere entra in una fase di competizione. Coloo che hanno un nuovo percorso da affrontare sul lavoro fremono perché vogliono di più.

Toro: Buone possibilità anche per i nuovi rapporti, spesso un po’ tesi con il segno della Bilancia. Al lavoro è una settimana intensa.

Gemelli: In amore conviene muoversi con cautela in questo momento. Sul lavoro è meglio trovare nuovi collaboratori.

Cancro: Sei nervoso all’interno del tuo rapporto amoroso con un’altra persona. Devi ritrovare la tranquillità. A lavoro sei circondato da persone che non fanno il proprio dovere.

Leone: Oggi va bene in amore, domani un po’ meno, io tuo cuore è in ansia. In questo momento hai bisogno di rilassarti sul lavoro.

Vergine: è un’ottima giornata per confrontarsi con qualcuno. Entusiasmo anche sul lavoro soprattutto per i più giovani.

Bilancia: chi è separato non torna sui suoi passi ma le nuove storie possono essere intriganti. C’è stato un problema sul lavoro che potrebbe tornare.

Scorpione: i cuori solitari dovrebbero sfruttare questi giorni per nuovi incontri. Ci sono delle preoccupazioni sul lavoro, per questioni di soldi.

Sagittario: Luna e Venere sono favorevoli e con il segno Bilancia potresti andare particolarmente d’accordo. C’è un recupero sul lavoro.

Capricorno: Anche oggi qualcosa non va nella tua relazione, soprattutto con Ariete e Cancro. Non ci sono novità sul lavoro, ma potranno arrivare delle conquiste all’inizio del prossimo anno.

Acquario: Se ci sono dei problemi nel rapporto sarà meglio parlarne ora. Visto che è un periodo di recupero al lavoro si può sperare in qualcosa di più.

Pesci: le prossime due giornate sono promettenti, se devi chiarire dopo un litigio avuto è il momento giusto. Le persone non cambiano e i tuoi colleghi neanche, prendi tutto così come viene al lavoro.

Nati

Sei nato oggi? Il lavoro è il centro della tua vita: sei paziente, metodico, organizzato e ti distingui per un impegno e una capacità di resistenza davvero eccezionali. Le tue doti ti porteranno a conquistare, anche se con qualche fatica, una posizione di tutto rispetto e ti garantiranno, in amore, un matrimonio solido e gratificante.

1966 – Jovanotti: Da “ragazzo fortunato” (dal titolo di una delle sue canzoni più note) e mattatore di discoteche ad artista impegnato nel sociale, nel dialogo culturale e nelle problematiche giovanili. È cresciuta così la carriera artistica di Lorenzo Costantino Cherubini, in arte Jovanotti, nato a Roma e famoso come cantante e rapper.

1972 – Gwyneth Paltrow: Nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi, eletta nel 2013 “donna più bella dell’anno” dalla rivista People.