Giovedì 27 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 300° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 65 giorni.

Santi del giorno: San Frumenzio (Vescovo)

Accadde Oggi

1275 – Fondazione della città di Amsterdam

1492- Cristoforo Colombo raggiunge l’isola di Cuba attribuendole il nome di Juana, in onore del figlio della regina Isabella di Castiglia.

1904. Viene inaugurata la metropolitana di New York , la prima al mondo. Senza di lei la più popolosa città degli Stati Uniti d’America (oltre 8 milioni e 600mila abitanti!) si fermerebbe. Tra le più estese al mondo e l’unica in assoluto a funzionare 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno, la Metropolitana di New York nacque come progetto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, sulla scia delle prime costruite a Londra e a Parigi

Viene condannato in contumacia per corruzione , ex presidente del Consiglio e segretario del Partito socialista. 2002. Viene eletto presidente del Brasile Lula da Silva, ex operaio metalmeccanico e sindacalista.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 27 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore oggi non tutto va come vorresti, vuoi mettere alla prova il partner per vedere come reagisce. Sul lavoro, oggi meglio non farsi avanti, pazienta ancora un po’ e occhio alle questioni economiche!

Toro – Nuove conquiste in amore, la giornata promette bene, ma se hai già una storia tranquillo perché tutto va alla grande. Sul lavoro, ci sono problemi contrattuali da risolvere, forse qualcosa è cambiato rispetto al passato!

Gemelli – Il cielo promette bene e le coppie che hanno avuto una crisi possono tirare un sospiro di sollievo. Sul lavoro, Giove è favorevole e apre a nuove prospettive!

Cancro – Se ti interessa una persona è arrivato il momento di parlare a cuore aperto, con chiarezza. Sul lavoro, sei un po’ stanco, ma Marte dal 30 tornerà dalla tua parte!

Leone – In amore è il momento di risolvere i problemi, soprattutto quelli nati nelle coppie da tempo insieme. Venerdì sarà una giornata di confronti. Sul lavoro, hai troppe cose da fare e poco tempo!

Vergine – In amore chi è in crisi deve fare il punto della situazione, scendere a compromessi e fare chiarezza. Sul lavoro, il periodo promette bene ed entro la fine del mese le tue idee saranno brillanti e soddisfacenti!

Bilancia – In amore occhio alle parole perché qualche frase potrebbe far nascere delle incomprensioni. Sul lavoro, oggi qualcosa non va come vorresti ma la colpa non è tua!

Scorpione – La Luna e il Sole sono dalla tua parte, sei molto affascinante e potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, nuove prove in arrivo, ma anche nuove incombenze e responsabilità!

Sagittario – In amore è il momento di chiarire, cercate di dedicare più tempo alla vostra storia. Sul lavoro, buone novità in vista del futuro, grandi soddisfazioni!

Capricorno – In amore basta con le discussioni, potrebbero solo rovinarti la settimana. Sul lavoro, non ci sono grandi cambiamenti, ma stai facendo dei passi in avanti in vista del futuro!

Acquario – In amore se ci sono problemi meglio chiarirli oggi, non aspettare domani. Sul lavoro, sii più diplomatico, tutto si sta risolvendo, ma occhio alle parole: pesale bene prima di usarle, potresti rovinare qualcosa!

Pesci – In amore se riesci aspetta il 5 novembre per parlare e fare chiarezza. Sul lavoro, miglioramenti in arrivo, continua così!

Nati il 27 ottobre

Sei nato oggi? In tutto ciò che fai non lasci nulla al caso, organizzi e programmi ogni momento fin nei dettagli, nel tentativo di riuscire a controllare tutto quello che si muove intorno a te. La prima parte della vita è soggetta a molti alti e bassi; con la maturità, però, diventerai più spontaneo e contemporaneamente raggiungerai stabilità e serenità sia nel lavoro che in amore.

1952 – Roberto Benigni: Da toscanaccio più celebre del cinema a poetico declamatore della sublime poesia dantesca, Roberto Benigni è una figura poliedrica della cultura italiana.

1782 – Niccolò Paganini: Considerato il massimo violinista di tutti i tempi, è nato a Genova e scomparso a Nizza, in Francia, a maggio del 1840. Come compositore è indicato tra i principali rappresentanti.

1958 – Simon Le Bon: Icona pop e sex symbol in voga soprattutto nel ventennio 80-90, Simon Le Bon è nato a Bushey, nella parte orientale dell’Inghilterra.

1842 – Giovanni Giolitti: Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d’Italia d’inizio Novecento.

Scomparsi

2013 – Lou Reed: Artista decadente per antonomasia, è tra i pochi che sono riusciti a coniugare la poesia con il rock. Americano di Brooklyn, Lewis Allan Reed soffre fin da piccolo il male di vivere.