Mercoledì 27 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 luglio è il 208° giorno del calendario gregorian. Mancano 157 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pantaleone è il protettore di medici, balie e nutrici.

Accadde Oggi

1866 – Viene completato il Cavo Atlantico, che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo.

1830 – Il popolo parigino insorge contro il re Carlo X. Ci saranno 3 giorni di scontri, le famose Tre gloriose giornate o Rivoluzione di luglio finché, il 2 agosto, il monarca fu costretto ad abdicare.

1943. Il primo ministro Pietro Badoglio, appena insediato dopo l’arresto (avvenuto due giorni prima) di Benito Mussolini, delibera l’immediato scioglimento del Partito Nazionale Fascista, di cui Mussolini era stato il fondatore e, in tale veste, anche capo del governo.

1956 – Affonda il transatlantico Andrea Doria dopo l’impatto della sera precedente con un ideberg.

1956 – L’Egitto decide di nazionalizzare il Canale di Suez.

1976. La Corte Costituzionale sancisce la fine del monopolio della radio di Stato e la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia così ufficialmente l’era delle cosiddette “radio libere”. La prima e più nota delle emittenti private, Radio Milano Intenational, aveva dato il via alle sue trasmissioni già il 10 marzo 1975, rompendo così il monopolio sulle frequenze in esclusiva alla Rai. Imitata a Bologna il 9 febbraio 1976 da Radio Alice. Da quel momento l’Italia vede fiorire centinaia di nuove emittenti locali; poi, con l’avvento della tv, l’emittenza privata assumerà dimensioni nazionali.

1976 – la cittadina lombarda di Seveso viene sgomberata a causa della nube tossica sprigionata dall’Icmesa.

1978. Viene approvata dal parlamento la legge sull’equo canone, che stabilisce i prezzi massimi per gli affitti delle case e pene severe per i trasgressori.

1993. Due autobombe esplodono a pochi minuti di distanza a Roma e a Milano: è un duplice attentato che si consuma a due mesi esatti dalla scoppio della autobomba di via dei Georgofili a Firenze. I morti sono 11 e i feriti 95. Gli unici condannati sono il boss di Cosa Nostra Totò Riina e il mafioso Filippo Graviano.

2017 – Federica Pellegrini vince la medaglia d’oro nei 200 stile libero nei mondiali di nuoto a Budapest.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 27 luglio si trovano spesso nella condizione di prendere decisioni per gli altri: ciò può implicare l’allestimento di strutture teoriche, organizzazioni lavorative o gruppi sociali, possono diventare molto abili nel gestire scadenze, programmi o nell’amministrare il personale. Difficoltà possono nascere quando questi dinamici pianificatori cercano di prendere una decisione che riguarda se stessi.

1835 – Giosuè Carducci: Nato in provincia di Lucca, dalle Rime Nuove alle Odi Barbare la sua poesia ambì alla massima purezza e alla solennità di stile, in ciò raccogliendo l’eredità dei classici greci e latini e della lirica rinascimentale. Moderna fu la visione di letterato impegnato civilmente per la propria idea di nazione e per gli ideali politici, in cui credeva.

Oroscopo del giorno

Oroscopo 27 luglio di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Se c’è stata qualche crisi sentimentale, Agosto potrebbe essere il momento giusto per ritrovare l’equilibrio. In questo periodo sei giustamente concentrato sul lavoro, visto che ci sono importanti traguardi da superare.

Toro: Hai le idee abbastanza chiare in particolare per quanto concerne le decisioni che vuoi e che devi prendere. In questo periodo stai valutando e pensando se e come cambiare la tua vita personale e professionale.

Gemelli: Questa giornata andrebbe vissuta in allegria, anche perchè nelle prime giornate del prossimo mese potrebbero esserci piccole liti e incomprensioni.

Cancro: Questa giornata porta un po’ di tranquillità, in vista di una settimana con stelle decisamente positive, in particolare per quanto concerne il lavoro dove potresti guadagnare più del solito.

Leone: Sarà una giornata che potrà fare la differenza visto che le tante cose tirate in ballo e grazie all’ingresso di tanti pianeti nel tuo segno, potrebbero prendere una piega decisamente positiva.

Vergine: Giornata scollata dalla realtà. Sei una persona molto razionale e organizzata e questo non ti piace. Non devi assolutamente farti prendere dal nervosismo.

Bilancia: Mentre le questioni lavorative sono praticamente ferme al palo, mentre in amore potrebbe esserci un ottimo recupero, ora bisogna capire solo se con il partner di sempre o con una nuova conoscenza.

Scorpione: Hai vissuto una grande agitazione che hai parzialmente superato. Da segnalare ad Agosto la possibilità di dover affrontare qualche discussione in amore.

Sagittario: Devi fare attenzione a situazioni negative che potrebbero venire a crearsi. Questo è un periodo ricco di stimoli ma attenzione a non fare confusione, in particolare in amore.

Capricorno: Se non trovi la persona giusta puoi stare anche per diversi mesi da solo. Hai una grande autostima e questo è un bene, ma forse è giunto anche il momento di concedersi e di lasciarsi andare.

Acquario: Giornata nella quale ti senti un po’ più libero. Forse è questa la chiave per avere successo, ovvero cercare di evitare complicazioni e iniziare e vivere liberamente.

Pesci: Vieni da settimane molto impegnative. In questo giorno non fare tropo, non fare troppe cose, cerca di riposare e di recuperare energie fisiche e mentali.