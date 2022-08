Sabato 27 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 27 agosto è il 239° giorno del calendario gregoriano. Mancano 126 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Monica (Madre di Sant’Agostino)

Etimologia: Monica, “Monika”, presente sin dall’antica Grecia, può considerarsi una variante del termine greco “monachòs”, “eremita, persona solitaria”. Secondo altri, invece, il nome ha origine punica, dal termine “monna”, “sposa”.

Accadde Oggi

1176 – Giovanna d’Inghilterra inizia il lungo viaggio alla volta di Palermo per sposare il re Guglielmo II di Sicilia

1859 – Inizia l’era del petrolio: Nei campi della Pennsylvania, esattamente a Titusville, si vide salire al cielo il primo getto di “oro nero”.

1950 – A Torino si suicida lo scrittore e intellettuale Cesare Pavese

1979 – L’IRA colpisce due volte. La mattina una bomba a Mullaghmore nell’Eire fa esplodere la barca di Lord Louis Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta, che muore con altre tre persone. Nel pomeriggio due bombe a Warrenpoint, in Irlanda del Nord, uccidono 18 soldati britannici

1991 – La Moldavia dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

2003 – Marte passa nel punto più vicino alla Terra degli ultimi 60.000 anni, passando a circa 55.758.006 chilometri dal nostro pianeta

1953 – Esce Vacanze romane: Il quattro volte premio Oscar Wiliam Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Esce sul grande schermo Vacanze romane che, accanto al già famoso Gregory Peck, vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn.

1964 – Mary Poppins debutta al cinema: Trasportata dal “vento dell’Est” e aggrappata a un ombrello, atterra nel cuore della vecchia Londra una bambinaia davvero speciale, capace con la magia e il canto di conquistarsi la simpatia e l’affetto della famiglia Banks.

Nati

Sei nato oggi? A prescindere dal ruolo che hanno nella vita, i nati il 27 agosto tendono a identificarsi con uomini semplici, i derelitti e gli oppressi. Anche se non è escluso un risvolto altruistico nella loro lotta a favore degli ideali, la maggior parte di essi mira comunque anche all’ammirazione, si passa dagli intellettuali e ideologi che esaltano i principi in quanto tali, senza altro scopo, a tipi più pragmatici che desiderano influire in modo tangibile sulla società che li circonda.

1770 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Nato a Stoccarda e morto a Berlino nel 1831, è stato un filosofo idealista che ha influenzato e cambiato radicalmente il modo di fare filosofia degli anni successivi.

Scomparsi

1990 – Stevie Ray Vaughan: Una cometa della musica blues rock made in USA che, nella sua breve esistenza, ha lasciato una lunga scia in musicisti di valore come Eric Clapton e l’italiano Zucchero.

1965 – Le Corbusier: Architetto, urbanista e pittore, nato a La Chaux-de-Fonds, nel cantone svizzero di Neuchâtel, e morto a Roquebrune-Cap-Martin, nel 1965.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore i rapporti in famiglia migliorano, c’è maggiore diponibilità. Sul lavoro invece un progetto può diventare importante ma attenzione alle questioni economiche.

Toro: Le storie nate ad agosto profumano di sensualità. I piccoli disguidi possono essere facilmente risolti. Sul lavoro invece devi esaminare bene quali sono le tue esigenze e dai ascolto solamente a persone di cui ti fidi.

Gemelli: In amore talvolta pungoli il partner con un eccesso di ironia che alla lunga può diventare irritante. Sul lavoro invece sei pensieroso, hai bisogno di una pausa. Questioni contrattuali da risolvere.

Cancro: Per i sentimenti questo è un fine settimana che ti permetterà di schiarirti le idee. Sei bravo a dare consigli ma fatichi a farti aiutare quando sei tu ad aver bisogno. Sul lavoro invece sono in arrivo soluzioni, un consiglio: valuta tutte le proposte con attenzione.

Leone: Giornata da prendere con le pinze, c’è tensione nell’aria. Lavorativamente parlando oggi è la giornata per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso da troppo tempo.

Vergine: Giornata positiva per i sentimenti: non farti scappare le occasioni, emozioni piacevoli in vista. Lavorativamente parlando potresti notare dei rallentamenti ma non darti per vinto, presto tutto tornerà al suo posto.

Bilancia: In amore è il momento di pensare al futuro e perchè no anche a progetti importanti come una convivenza o un matrimonio. Sul lavoro invece sono in arrivo le risposte che aspettavi.

Scorpione: Giornata che vede qualche discussione di troppo in amore, nulla che non possa essere risolto mettendo da parte il proprio orgoglio. Sul lavoro invece cerca di mantenere la concentrazione e fai solamente le cose utili, evitando inutili perdite di tempo.

Sagittario: Buon precupero per i sentimenti, piccoli dubbi solo se hai a che con persone del segno della Vergine o dei Gemelli. Sul lavoro invece mantieniti lontano dalle complicazioni.

Capricorno: In amore oggi puoi ritrovare un pò di serenità. Le prossime due giornate hanno una marcia in più. Sul lavoro invece novità in arrivo entro due mesi, anche con occupazioni part-time.

Acquario: Fine settimana dubbioso per i sentimenti, invito alla cautela. Lavorativamente parlando invece oggi cerca di non stressarti troppo e concediti tutto il temo necessario per risolvere eventuali problemi in sospeso.

Pesci: La Luna a favore è indice di un periodo estremamente positivo per i sentimenti e per testare la solidità di un rapporto. Sul lavoro invece se in passato qualcuno ha cercato di fermarti ora non potrà più agire a tuo discapito.