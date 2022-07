Martedì 26 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 luglio è il 207° giorno del calendario gregoriano. Mancano 158 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Gioacchino e Anna (Genitori della Beata Vergine Maria). San Gioacchino è il protettore dei nonni. Sant’Anna è la protettrice di scultori, straccivendoli, merlettaie, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, cardatori e orefici.

Etimologia: Anna, nome biblico, derivante dall’ebraico “hannah”, “colui che ha ricevuto la grazia di Dio”, è tra i più diffusi in Italia e nel mondo. E’ di particolare importanza nell’onomastica cristiana, in quanto è il nome della madre della Madonna.

Accadde Oggi

1941 – Seconda guerra mondiale: in risposta all’occupazione giapponese dell’Indocina Francese, il Presidente statunitense Franklin D. Roosevelt ordina il sequestro di tutti i beni giapponesi negli Stati Uniti

1943. Nasce a Dartford, Inghilterra, Mick Jagger , che, con Keith Richards, darà vita ad una band tra le più significative e popolari della storia della musica, i Rolling Stones .

1953 – Inizia la rivoluzione cubana: L’alba del 26 luglio segna l’inizio di una nuova era per la gente di Cuba e non solo. Alle 5, un gruppo di ribelli guidati da Fidel Castro prende d’assalto la Caserma Moncada. È l’inizio della rivoluzione contro la dittatura di Fulgencio Batista, destinata ad avere conseguenze rilevanti in tutta l’America centro-meridionale.

– Il cantante sposa la diciannovenne , figlia dell’attore , con una cerimonia celebrata a Cellino San Marco. 1976 – Nube tossica su Seveso (in Lombardia). Le autorità sanitarie decidono lo sgombero della popolazione per una bonifica.

– su (in Lombardia). Le autorità sanitarie decidono lo per una bonifica. 1983 – Caldo record sull’Italia . A Firenze viene toccata la punta di 42,6 gradi.

. A Firenze viene toccata la punta di 42,6 gradi. 2006 – Per lo scandalo di “ calciopoli ” viene revocato lo scudetto alla Juventus e assegnato all’Inter.

– Per lo scandalo di “ ” viene e 2009 – Medaglia d’oro nei 400 m. stile libero a Federica Pellegrini ai campionati mondiali di nuoto a Roma. Ed è record: per la prima volta una donna realizza in quella specialità un tempo inferiore ai 4 minuti: 3’59″15.

1956 – Tragedia Andrea Doria: Partita con 1.134 passeggeri, martedì 17 luglio, dal porto di Genova e diretta a New York, il transatlantico Andrea Doria si trova ad affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza, in direzione opposta, viaggia la MN Stockholm, un rompighiaccio svedese diretto a Goteborg. Nonostante l’avvistamento sul radar e le comunicazioni tra i due equipaggi, alle 23,20 avviene un tremendo impatto con la nave svedese che sperona la Doria, provocando uno squarcio lungo quasi tutta la fiancata della nave.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 luglio sono personalità fortemente dominanti; la loro autorità, tuttavia, non è tanto di natura fisica o finanziaria ma dipende dalla loro capacità di comprendere le grandi verità della loro epoca e di personificarle nel pensiero o nell’azione. Queste persone esprimono una realtà contingente, lo fanno con cognizione di causa poiché la loro autorità è fortemente radicata nell’esperienza. I nati questo giorno sono tutt’altro che conservatori nella loro visione del mondo.

1928 – Stanley Kubrick: Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo Novecento.

1875 – Carl Jung: Insigne indagatore dei meandri della mente umana, fu un seguace della psicanalisi di Freud da cui in seguito si distaccò.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox martedì 26 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Meglio non affrontare i problemi di cuore oggi, occhio anche ai ritorni di fiamma. Sul lavoro, non sei molto convinto: che ne dici di trovare una soluzione per mettere fine a un contenzioso?

Toro: Discussioni in amore, sia oggi che domani: cerca di non farti desiderare troppo. Sul lavoro, devi agire: non puoi stare fermo a guardare. Tu non hai paura di nulla e ti sai assumere sempre le responsabilità!

Gemelli: In amore cerca di fare chiarezza, il cielo promette bene. Cerca solo di affrontare un problema. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: le opportunità sono dietro l’angolo!

Cancro: Bene l’amore: la Luna è dalla tua parte e stai già affrontando molti cambiamenti a livello sentimentale. Favoriti gli incontri per i single. Sul lavoro, favorito chi è impegnato professionalmente nel weekend!

Leone: Il cielo promette bene: favoriti gli incontri, ma se hai discusso con qualcuno cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, è arrivato il tuo momento: ora riuscirai a vincere una sfida!

Vergine: In amore è arrivato il momento di parlare, di fare chiarezza, ma senza troppe polemiche. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo e vittorie all’orizzonte!

Bilancia: In amore cerca di fare chiarezza, ma non essere troppo critico e severo. Sul lavoro, vincerai prima o poi: tutte i sacrifici verranno ripagati!

Scorpione: Discussioni con il partner da risolvere. Sul lavoro, nuovi progetti in arrivo: la creatività non ti manca!

Sagittario: In amore cerca di fare chiarezza, entro agosto potrebbe nascere una bella relazione e i single dovranno farsi avanti. Sul lavoro, buone sorprese: i progetti ci sono, la creatività anche!

Capricorno: In amore cerca di fare chiarezza, soprattutto se hai dovuto fare i conti con una crisi. Sul lavoro, c’è chi forse sta pensando a un trasferimento!

Acquario: Stai pensando ad altro e non sei molto concentrato sull’amore. Sul lavoro, qualcosa ti innervosisce, forse un ritardo e un cambiamento. Cerca di mantenere la calma e di non arrabbiarti!

Pesci: La Luna è dalla tua parte, quindi si può parlare d’amore. Sul lavoro, qualcuno finalmente prenderà in considerazione una tua idea. Forza, verrai notato!