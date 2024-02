Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 26 febbraio

Oggi è San Alessandro, Napoleone fugge dall'Isola d'Elba, inventato il radar. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: Cari Ariete, oggi la vostra energia è alle stelle! Approfittatene per affrontare sfide lavorative. In amore, una sorpresa vi attende.

Toro: Cari Toro, la pazienza è la chiave. Non forzate decisioni in fretta, specialmente in campo sentimentale. Sul lavoro, una notizia inaspettata potrebbe portare a nuove opportunità.

Gemelli: Cari Gemelli, la comunicazione è fondamentale oggi. Esprimete i vostri pensieri sia in amore che sul lavoro. Una serata tranquilla vi aiuterà a rilassarvi.

Cancro: Cari Cancro, oggi è il giorno perfetto per dedicarvi ai vostri hobby e passioni. L'amore brilla, approfittatene per momenti romantici.

Leone: Cari Leone, la vostra leadership è richiesta sia in ufficio che in famiglia. Non temete di prendere il comando. In amore, mostrate la vostra parte più dolce.

Vergine: Cari Vergine, la precisione è il vostro punto di forza, ma oggi provate a lasciarvi andare un po'. Una serata spontanea potrebbe rivelarsi sorprendentemente piacevole.

Bilancia: Cari Bilancia, l'equilibrio tra lavoro e vita privata è essenziale. Non trascurate i vostri cari per gli impegni professionali. Una cena a lume di candela potrebbe essere l'ideale.

Scorpione: Cari Scorpione, la passione vi guida, ma attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. Un dialogo aperto con il partner risolverà eventuali malintesi.

Sagittario: Cari Sagittario, l'avventura vi chiama! Organizzate una gita fuori porta per staccare dalla routine. In amore, la complicità è la parola d'ordine.

Capricorno: Cari Capricorno, la determinazione vi porta lontano, ma oggi concedetevi una pausa. Un momento di relax è ciò di cui avete bisogno per ricaricare le energie.

Acquario: Cari Acquario, la creatività è il vostro punto di forza. Usatela per trovare soluzioni innovative sul lavoro. In amore, una sorpresa dal vostro partner vi renderà felici.

Pesci: Cari Pesci, l'intuizione vi guida verso scelte giuste. Fidatevi del vostro istinto, sia in amore che nelle decisioni professionali. Una serata tranquilla con gli amici vi farà bene.

Almanacco

Oggi 26 febbraio. E’ il 57° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine mancano 308 giorni

Santi del giorno: Sant'Alessandro (Vescovo di Alessandria d'Egitto). Alessandro veniva descritto dai contemporanei come "un uomo tenuto nella massima considerazione dal popolo e dal clero, magnificente, liberale, eloquente, amante di Dio e dell'uomo, dedito ai poveri, al bene e solerte verso tutti; così dedito alla mortificazione, che non ruppe mai il suo digiuno finché il sole brillava in cielo".

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 febbraio sono bravissimi a scuotere le altre persone sia a livello emotivo sia mentale e, poiché sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda dei sentimenti e delle emozioni altrui, riescono a turbare profondamente il prossimo. Veri e proprio maestri nell’esercizio della satira e dell’ironia, sanno anche utilizzare le proprie abilità critiche contro i difetti sia degli individui, sia delle istituzioni pubbliche.Grazie alla capacità di immedesimarsi nel prossimo, sono in grado (attraverso il proprio lavoro, o con le loro creazioni) di toccare la corda giusta nel cuore di individui che non conoscono neanche tanto bene o che, addirittura, non hanno mai incontrato di persona.

1802 – Victor Hugo: Tra i maggiori autori della letteratura europea, con i suoi romanzi si fece interprete delle voci degli umili e dei diseredati, battendosi per una società più giusta anche sul piano politico.

Accadde Oggi