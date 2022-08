Venerdì 26 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 agosto è il 238° giorno del calendario gregoriano. Mancano 127 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alessandro di Bergamo (Martire)

Etimologia: Alessandro, deriva dal greco “Aléksandros”, il cui significato è “che protegge gli uomini” (alékso = proteggere e andros = uomo). Deve la sua fortuna ad Alessandro Magno, condottiero e fondatore di un vasto impero nel IV secolo a.C.

Accadde Oggi

55 a.C. – Giulio Cesare invade la Britannia

1260 – La famiglia degli Ezzelini fu sterminata completamente a Treviso dal Papa Alessandro IV

1498 – A Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà

1676 – Alvise Contarini viene eletto 106º Doge della Repubblica di Venezia

1789 – Emanata la dichiarazione sui diritti dell’uomo: “Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune”. Recita così il 1° articolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, emanata dall’Assemblea costituente in risposta alle istanze del popolo francese.

"Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune". Recita così il 1° articolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, emanata dall'Assemblea costituente in risposta alle istanze del popolo francese. 1970- Apre i battenti l'Isle of Wight Festival : un evento rock che ha visto salire sul palco, nel corso di quattro giornate, artisti del calibro di Joni Mitchell, Miles Davis, Jethro Tull, The Doors, Joan Baetz, Leonard Cohen.

1974- Si spegne a Maui, un aviatore diventato leggenda: Charles Lindbergh, il pilota che nel 1927 compie il primo volo senza scalo fra America e Europa, impiegando 33 ore e 30 minuti, a bordo dell'aereo "Spirit f Louis".

1978- Albino Luciani, patriarca di Venezia, viene eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo I, come omaggio ai suoi predecessori. Ma il pontificato del "Papa del sorriso", come venne ribattezzato, dura solo 33 giorni per la sopravvenuta morte. Un Papa in anticipo sui tempi, di almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. È l'immagine comune che fedeli, studiosi e opinione pubblica conservano di Albino Luciani, eletto al soglio pontificio nell'agosto del 1978. La sua elezione a 263º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, maturata in sole quattro votazioni e come mediazione tra le posizioni più conservatrici e quelle riformiste, segnò fin da subito uno spartiacque nella storia della Chiesa.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 agosto raramente assumono la posizione più in vista in un affare, in famiglia o nello svolgere una funzione sociale, in quanto di solito preferiscono lavorare assieme ad altri a un obiettivo comune, alcuni devono lottare per avere un riconoscimento. Sono consapevoli del loro valore, ma il mondo non è sempre pronto a riconoscerlo. Se si accontentano di avere un ruolo di supporto, o se sono abbastanza pazienti da aspettare il loro momento per imporsi, riusciranno ad essere felici e operosi.

1910 – Madre Teresa di Calcutta: Nata a Skopje, capitale della Macedonia, è stata una religiosa albanese, di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell’India.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Oggi siete un po’ in calo dal punto di vista emotivo, rimandate a domani le discussioni con il partner. Sul lavoro siete stanchi, non strafate per oggi

Toro: Buone notizie in amore, Venere è dalla tua parte, vivrete una giornata da favola con il vostro partner. Non è, invece, il momento di pensare al lavoro concedetevi un meritato riposo

Gemelli: L’amore si annuncia turbolento in questa giornata, meglio stare un po’ da soli. Anzi, magari concentratevi nel lavoro ci sono per voi ottime prospettive di guadagno.

Cancro: Oggi cerca di stare un po’ attento. Se sei in coppia la giornata si annuncia turbolenta. Per il lavoro ancora qualche giorno e potresti avere occasioni da favola

Leone: E’ il vostro momento. State vivendo un idillio con il vostro compagno e, se siete soli, questo è il momento giusto: potreste incontrare l’anima gemella. Positivo anche l’ambito lavorativo, alcuni progetti si concretizzeranno

Vergine: Un umore altalenante non vi consentirà di vivere un rapporto di coppia sereno, aspettate giorni migliori. Sul lavoro tutto procede per il meglio

Bilancia: Sereni ed equilibrati state vivendo un momento di stabilità con il vostro amore. Molti i progetti in cantiere per il lavoro, scegliere bene…

Scorpione: In amore l’esuberanza potrebbe farvi commettere qualche errore, andateci piano. Il lavoro procede a gonfie vele: avanti così!

Sagittario: In amore state attenti alle scelte sbagliate, potreste cadere in un tranello. Anche nel lavoro qualche tentennamento, arriveranno presto tempi migliori

Capricorno: Ostinati anche in amore i nati sotto questo segno devono essere più flessibili con il proprio partner se voglio evitare litigi. Nel lavoro non è il momento di fare progetti

Acquario: Vi state godendo le ferie estive, ma attenti a non farvi trascinare troppo dall’atmosfera vacanziera potreste perdere il vostro amore. Ancora decisioni importanti da prendere per il lavoro.

Pesci: Non è il momento di pensare all’amore, siate pazienti ce ne sarà anche per voi. Tanto lavoro e grandi occasioni in ballo