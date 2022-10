Martedì 25 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 ottobre è il 298º giorno del calendario gregoriano. Mancano 67 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Daria (Martire)

Etimologia: Daria/o, deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”.

Accadde oggi

1671: Giovanni Cassini scopre Giapeto, il primo dei 4 satelliti naturali di Saturno da lui scoperti

1867: Battaglia di Monterotondo – i garibaldini sconfiggono i pontifici e conquistano Monterotondo (RM)

1917- Inizia la Rivoluzione russa, è il famoso “ottobre rosso” . L’avvio di un evento sociopolitico che portò al rovesciamento dell’Impero Russo capitanato dal regime zarista e alla formazione prima della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa e, cinque anni più tardi nel 1922 in seguito alla Guerra Civile Russa, dell’Unione Sovietica, tentativo di applicazione delle teorie sociali ed economiche di Karl Marx e Friedrich Engels.

1955: Nell'Ohio entra in commercio il primo forno a microonde. La versione casalinga costa 1000 dollari

1960: in vendita il primo orologio da polso elettronico

1962: Crisi dei missili di Cuba: Adlai Stevenson mostra all’ONU delle foto che dimostrano che missili sovietici sono installati a Cuba

1998: Con l’apertura del nuovo Terminal 1, in provincia di Varese viene inaugurato il nuovo aeroporto di Milano Malpensa 2000

2004: Fidel Castro annuncia che dall’8 Novembre non sarà più possibile eseguire transazioni in dollari americani su territorio cubano

2016 – Con lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato ed il transito della quasi totalità dell’organico (circa 7000 unità) nei Carabinieri, viene istituito il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri comandato da un Generale di Corpo d’Armata, mantenendo così la loro specialità.

1936- Adolf Hitler e Benito Mussolini stipulano una intesa nota come l’Asse Roma-Berlino. E’ il primo patto di amicizia stretto tra i due paesi, divisi in precedenza dalla questione austriaca e dalle differenti collocazioni nell’ambito degli schieramenti delle potenze europee. Le prime conseguenze dell’accordo sono la partecipazione di Italia e Germania alla guerra civile spagnola, in appoggio alle forze franchiste. Mussolini resta tuttavia ancora incerto sull’opportunità di legarsi alla Germania in una vera e propria alleanza militare. Solo nel maggio del 1939, dopo la conferenza di Monaco e l’occupazione italiana dell’Albania, il duce si decide a firmare con Hitler il cosiddetto Patto d’acciaio.

1955 – Primo forno a microonde domestico: Fu la Tappen, azienda statunitense di elettrodomestici, a lanciare nei negozi di Mansfield (nell’Ohio) il primo forno a microonde ad uso domestico, cambiando per sempre le abitudini culinarie di milioni di persone. Costruito in acciaio inox, con ripiano in vetro, aveva due velocità di cottura (500 e 800 watt) e un’alimentazione a 220 volt. Il prezzo di 1.295 dollari (equivalenti ai 10.500 di oggi, in euro 8.200 circa) impedì che divenisse in poco tempo un oggetto di largo consumo, rimandandone la diffusione di massa negli anni Settanta.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 25 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Hai la Luna è favorevole. Certo, non siamo ancora fuori dal tunnel, ma finalmente ci saranno presto novità interessanti. Questo vuol dire che chi ha una causa in corso, un problema di soldi, non dico che risolve tutto dall’oggi al domani ma può avere un responso positivo, può avere un aiuto: da Dicembre molto cambierà!

Toro - Senti che c’é bisogno di chiarire qualcosa: e quando senti l’esigenza di parlare, puoi anche agitare le acque, sollevare un polverone! Il mio consiglio é di non strafare. Pare che qualcuno stia mettendo alla prova la tua pazienza, e quindi un pò di prudenza é necessaria. Cerca di non fare le ore piccole e di eliminare qualche momento di malinconia!

Gemelli - Se c’é un incontro da sviluppare, se c’é un progetto da varare, potete puntare su questa settimana perché abbiamo stelle che iniziano a dare man forte ad ogni tipo di attività!

Cancro - Dopo le conflittualità vissute ora senti che c’é bisogno di recuperare tanta forza. Qui bisogna capire come stai sentimentalmente, perché se hai realizzato che una storia d’amore non può andare avanti o ha avuto delle difficoltà, probabilmente il mese di Novembre servirà a ripulire la tua vita da tutto quello che in qualche modo é stato vissuto in maniera conflittuale.

Leone - Consiglio di stare attenti alle provocazioni, in particolare se nell’ambito della tua famiglia, dei tuoi amici, ci sono delle situazioni poco chiare. Forse devi semplicemente mettere a posto alcuni momenti difficili vissuti in passato. Sembri un pò arrabbiato e carico di livore nei confronti di una persona o di un gruppo di persone che non ti hanno dato quello che avresti desiderato!

Vergine - Devi cercare di risolvere certi piccoli problemi personali, ma avendo i pianeti favorevoli, devo dire che questo resta sempre un periodo importante. Ci sono dei momenti di grande spicco a cui seguono momenti di stasi, ecco perché bisogna cercare di mettersi all’opera al meglio!

Bilancia - Sei ricco di energia ma soprattutto di una gran voglia d’amare che sarà protagonista non solo di questa settimana ma anche di tutta la fine del mese di Ottobre! E lo dico a ragion veduta non solo perché abbiamo la Luna favorevole ma anche perché Venere è molto attiva, quindi si può ristabilire un buon rapporto con l’ambiente.

Scorpione - Sei pensieroso per una persona che non sta bene oppure anche tu potresti avere fatto troppo negli ultimi giorni e avere bisogno di un pò di relax. Consiglio attenzione anche nelle piccole cose, perché quando non sei in perfetta forma pensi a troppe cose contemporaneamente e rischi di sbagliare perché sei distratto!

Sagittario - Tutti quelli che hanno tollerato un sentimento o magari hanno semplicemente iniziato una storia solo per vedere come proseguiva, dovranno essere molto chiari. Non vorrei che tu sia stato inseguito da una persona e che adesso, soprattutto in vista del mese di Novembre, si inverta il tuo ruolo. Quindi, cerca di capire bene cosa desideri!

Capricorno - Sei più tranquillo anche se sempre un pò affannato e pensieroso per questioni di soldi e di lavoro. E’ probabile che tu stia cambiando vita: se c’é un segno che non ha paura delle ristrettezze o che comunque riesce anche a vivere bene anche facendo tagli netti, é proprio il tuo!

Acquario - Puoi vivere una fine del mese di Ottobre molto interessante, poi avremo anche Venere favorevole: questo é un indizio non solo di forza ma anche di buona energia che coinvolge le persone che ti danno retta. I tuoi progetti saranno sempre più vitali in vista del prossimo anno!

Pesci - Devi cercare di non ricordare le complicazioni che hai vissuto hanno creato dubbi in amore. Sappiamo che il tuo è un segno che vive di sensazioni, di emozioni positive e negative, per fortuna riesci a dare forza alla realtà e alle emozioni più belle.

Nati il 25 ottobre

Sei nato oggi? I nati in questo giorno hanno in genere un aspetto solido e concreto e, sebbene non siano di solito molto espansivi, riescono a dare un supporto rassicurante alla famiglia e agli amici: sono come una roccia alla quale gli altri possono aggrapparsi senza paura di cadere.

1881 – Pablo Picasso: Un genio dell’arte in assoluto e tra i grandi maestri della pittura del Novecento.

1825 – Johann Strauss: Nelle sue vene scorreva la musica da generazioni e generazioni, ma è stato lui a portare il nome degli Strauss sul tetto del mondo.