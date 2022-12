Domenica 25 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano. Mancano 6 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santo Natale

Natale: Il Natale è la festività cristiana che ricorda la nascita di Gesù. Da moltissimi anni, ormai, ha assunto anche connotazioni non religiose, rappresentando un giorno di festa da trascorrere in famiglia, scambiandosi doni sotto l’albero (portati da Babbo Natale, per i più piccini). È una ricorrenza ricca di tradizioni: il presepe che raffigura la natività di Gesù, l’albero di Natale (addobbato da luci, colori, palline), Babbo Natale (il buon vecchio dalla barba bianca che distribuisce doni ai bimbi buoni), il vischio, il panettone, il pandoro, il cotechino e chi più ne ha più ne metta! Immancabili i regali! Ricerche storiche approfondite sulle origini del Natale hanno fatto emergere che venne scelta la data del 25 dicembre per sostituire la ricorrenza pagana del “Sol Invictus”, mettendo in relazione l’immagine del Sole con il figlio di Dio.

Accadde oggi

0 – Nascita di Gesù Cristo (secondo la religione Cristiana).

274 – Aureliano stabilisce la festa del Sol Invictus in questa data per farla coincidere con il Natale.

336. Si tiene a Roma la prima celebrazione del Natale di cui si abbia notizia nel “Cronografo” del 354.

537 – A Costantinopoli Giustiniano dedica una basilica a Santa Sofia.

800 – Carlo Magno è incoronato imperatore: «A Carlo, piissimo, augusto, incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria». È la formula pronunciata da papa Leone III quando, il 25 dicembre dell’anno 800, incoronò Carlo Magno imperatore nella basilica di San Pietro. In quella notte di Natale nacque ufficialmente il Sacro Romano Impero, il cui destino segnò per sempre la storia del continente europeo.

1223. A Greccio avviene la prima rappresentazione del presepe vivente per iniziativa del frate Francesco d’Assisi .

1914 – Appena passata la mezzanotte le truppe tedesche sul fronte occidentale cessano il fuoco e iniziano a cantare canzoni natalizie. Attraversando la terra di nessuno si scambiano doni con i nemici che li fronteggiano. La tregua di Natale durerà per diversi giorni a seconda delle zone.

1926. Hirohito diventa imperatore del Giappone.

1989 – Nicolae Ceau?escu, dittatore comunista della Romania, e la moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione con un processo sommario e giustiziati.

1996 – Portopalo: nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale.

2004 – La navetta spaziale Cassin i rilascia la sonda Huigens , che atterrerà su Titano , una delle lune di di Saturno.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 25 dicembre.

Ariete: Oggi potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza. La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari. Se adesso resti concentrato, nei giorni a venire sarai ricompensato da una bella opportunità di divertimento che ti permetterà anche di dimenticare le tue preoccupazioni.



Toro: Ti piacerebbe prolungare l’atmosfera di festa di questi ultimi giorni, ma il tuo entourage è già tornato alla realtà, il che ti fa pensare di non essere in sintonia con loro. Non è un buon motivo per dubitare di te stesso o sentirti escluso. A volte le relazioni sono a fasi alterne. Quindi è solo una questione di tempo, poi ti sentirai nuovamente in connessione con i tuoi cari.



Gemelli: Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito. Chi ti circonda fa fatica ad orientarsi nel tuo umore altalenante. Forse dovresti tenere per te questa vitalità, almeno fin quando avrai smaltito un po’ del tuo surplus di energia.

Cancro: I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante. Attieniti alle tue priorità e rimettiti in contatto con loro quando avrai un po’ più di tempo.



Leone: non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine. Hai bisogno di procedere cautamente.

Vergine: potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Bilancia: ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie. Non è facile tornare con i piedi per terra, eppure è esattamente quello di cui hai bisogno.

Scorpione: Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua. Se è possibile, concediti del tempo per integrarli, le cose andranno meglio che a voler trattare tutto in una sola volta.

Sagittario: Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi. Approfittane per eliminare l’eventualità di dover rivivere la stessa disavventura tra qualche giorno.

Capricorno: Marte, il tuo pianeta guida di questa giornata, ti induce all’empatia e ai progetti a lungo termine. Stai indirizzando ogni tua tua energia per fare in sorta che le persone fondamentali della tua cerchia seguano tutte un’unica direzione. Ti senti indipendente pur essendo felice di condividere con i tuoi amici dei momenti meravigliosi.

Acquario: Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità. Le soluzioni temporanee sono problematiche quanto la totale assenza di soluzioni, cerca quindi di farti forza per affrontare di petto il presente, come se fosse la tua ultima possibilità.

Pesci: Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va. Non cambiare i tuoi piani, non ne vale la pena, è solo un piccolo ostacolo sul tuo cammino che non ti impedisce di andare avanti.

Nati il 25 dicembre

Sei nato oggi? La tua generosità è grande e sei sempre pronto ad aiutare chi bussa alla tua porta. Questo atteggiamento è fonte di serenità interiore ma, qualche volta, ti procura dei problemi, soprattutto nel lavoro, dove devi imparare a far valere di più le tue ragioni. In amore, dopo qualche delusione, incontrerai chi saprà amare il tuo grande cuore e darti tutta la felicità che meriti.

1642 – Isaac Newton: Uno dei massimi studiosi della storia dell’umanità, scopritore di principi fondamentali della matematica e della fisica.

1971 – Dido: Interprete pop tra le più raffinate del momento, apprezzata per la voce calda e la profondità dei testi. Nata a Londra, come Dido Florian Cloud De Bounevialle O’Malley Armstrong.

1954 – Annie Lennox: Voce potente, stile glamour e sonorità pop a colpi di sintetizzatore. Una formula vincente che negli anni Ottanta e Novanta ha fatto la fortuna sua e degli Eurythmics. Nata ad Aberdeen.

1988 – Marco Mengoni: Espressione della nuova frontiera di artisti lanciati dal reality, in nove anni di attività ha già raccolto consensi e riconoscimenti degni di una star consumata. Nato a Ronciglione.

Scomparsi oggi:

1977 – Charlie Chaplin: Muore in Svizzera all’età di 88 anni l’attore e regista britannico creatore di Charlot. È con lui che è nato il mito del cinema e con i suoi film ha raggiunto, probabilmente, la forma poetica più alta.

1983 – Joan Miró: Uno dei principali esponenti del surrealismo pittorico, con la continua ricerca dell’essenziale innovò il linguaggio artistico, influenzando le avanguardie europee e grandi maestri come Salvador Dalì.

1995 – Muore a Beverly Hills l’attore Dean Martin: il suo vero nome è Dino Paul Crocetti, essendo nato in Ohio da genitori di origini abruzzesi. Per anni aveva fatto coppia com Jerry Lewis.

2016 – George Michael: Star della musica mondiale, nelle sue corde ci sono diversi generi, dal rock al pop, dal soul al r’n’b. Londinese doc, con oltre 100 milioni di dischi venduti figura tra gli artisti britannici più popolari di sempre.

2011 – Giorgio Bocca: Nato a Cuneo, è stato uno scrittore e un giornalista, tra i principali protagonisti del Novecento.