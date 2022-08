Mercoledì 24 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 24 agosto è il 236° giorno del calendario gregoriano. Mancano 129 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bartolomeo (Apostolo) protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori, imbianchini e conciatori.

Etimologia: Bartolomeo, il personale latino “Bartholameus” ed il personale greco “Bartholomaios”, derivano a loro volta dall’aramaico “bar Talmay”, “figlio di Talmay”, laddove “Talmay” significa “Dio ha dato” ovvero “figlio del beneficiato da Dio”.

Accadde Oggi

79. Violenta eruzione del Vesuvio. La lava seppellisce le città di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia . Le vittime stimate sono almeno diecimila.

La lava seppellisce le città di . Le vittime stimate sono almeno diecimila. 410. I Visigoti, al comando di re Alarico , marciano di nuovo su Roma entrando dalla porta Salaria e, per la terza volta, saccheggiano la città.

I Visigoti, al comando di re , marciano di nuovo su Roma entrando dalla porta Salaria e, per la terza volta, saccheggiano la città. 1349 – 6.000 ebrei vengono uccisi a Magonza poiché incolpati dell’epidemia di peste bubbonica

1456. Johannes Gutemberg completa la seconda edizione della Bibbia con i caratteri mobili per la stampa da lui inventati.

completa la seconda edizione della Bibbia con i caratteri mobili per la stampa da lui inventati. 1572 – Notte di San Bartolomeo: su ordine del re Carlo IX di Francia gli Ugonotti sono massacrati.

1891 – Edison brevetta il Cinetoscopio: Coppie di ballerini, attori che si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinozza. Erano le scene più ricorrenti nel Cinetoscopio (nome originale Kinetoscope), il precursore del proiettore cinematografico. Il celebre inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nel 1891. Si trattava di una cassa rettangolare, con un oculare nella parte alta; guardandovi dentro e azionando contemporaneamente una manovella posta sul lato, si faceva scorrere una pellicola da 35 mm, a una velocità di 48 immagini al secondo.

Viene arrestato l’industriale con l’accusa di aver finanziato attraverso una sua società l’organizzazione fascista “La rosa dei venti”. 1979. Viene riportato in Italia, dal Costa Rica dove si era rifugiato, e recluso nel carcere di Regina Coeli a Roma Franco Freda , condannato per la strage di piazza Fontana a Milano.

Viene riportato in Italia, dal Costa Rica dove si era rifugiato, e recluso nel carcere di Regina Coeli a Roma , condannato per la strage di piazza Fontana a Milano. 1981. Viene condannato da un minimo di 20 anni fino all’ergastolo Mark Chapman per l’uccisione del cantante dei Beatles John Lennon .

Viene condannato da un minimo di 20 anni fino all’ergastolo per l’uccisione del cantante dei Beatles . 2004 – Due aerei russi, un Tupolev Tu-154 della Sibir Airlines e un Tupolev Tu-134 della Volga-Aviaexpress, che trasportavano complessivamente 89 passeggeri, si schiantano a pochi minuti l’uno dall’altro dopo il decollo dall’Aeroporto Internazionale di Domodedovo. Le autorità sospettano che sia stato un attacco suicida da parte dei ribelli indipendentisti della Repubblica di Cecenia a provocare il disastro. Il 17 settembre 2004 un leader della guerriglia cecena si è assunto la responsabilità dell’atto terroristico nei cieli della Russia

2016 – Un violento terremoto sconvolge l’Italia centrale seminando distruzione e morte in alcuni centri storici del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Amatrice è la cittadina con il maggior numero di vittime.

1862 – La lira diventa moneta nazionale: A poco più di un anno dall’Unità d’Italia, la lira diventa moneta nazionale, con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge n. 788 che introduce l’unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d’Italia.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 24 agosto hanno il forte desiderio di districare i misteri che catturano il loro interesse. Tutti i lati oscuri, incompresi o inesplorati della conoscenza umana li attraggono. La loro incessante ricerca di dati e particolari che possano aiutarli a dare senso alla vita e ad arricchire il loro mondo li porta davvero lontano.

1903 – Peppino De Filippo: Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto Peppino è stato un maestro dell’arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 24 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Le coppie che non sono in crisi potrebbero fare una piccola scenata di gelosia. Sul lavoro, nuove occasioni in vista dell’autunno anche dal punto di vista economico!

Toro: In amore non tutto va come vorresti e ci sono delle difficoltà, soprattutto nelle storie senza progettualità, da affrontare. Sul lavoro, non impegnarti troppo come hai fatto nel passato!

Gemelli: Giornate agitate per i sentimenti perché l’oroscopo è conflittuale. Sul lavoro, non è la giornata per fare passi frettolosi: ci sono delle spese da affrontare e bisogna ritrovare l’equilibrio per ripartire!

Cancro: Che ne dici di fare grandi progetti con il tuo partner? E’ il momento giusto. Sul lavoro, le occasioni non mancano, ma vanno sfruttate!

Leone: La Luna domani sarà dalla tua parte e se ci sono stati dei problemi ora in amore si potrà recuperare. Sul lavoro, hai voglia di fare e di guardare con ottimismo a settembre!

Vergine: In amore meglio esprimere quello che provi. Sul lavoro, invece, stanno per arrivare belle notizie: c’è chi riuscirà a chiudere un accordo che sembrava, addirittura, impossibile da concludere!

Bilancia: Venere è nel segno, approfittane e non sprecare quest’occasione. Sul lavoro, la fase è di rinascita, ma potrebbero esserci delle complicazioni!

Scorpione: Favorite le storie d’amore, ma hai voglia di ritrovare l’equilibrio di sempre. Sul lavoro, nuove proposte in arrivo: d’altra parte c’è una buona influenza dei pianeti!

Sagittario: In amore meglio essere prudenti e non cadere nelle provocazioni. Sul lavoro, sei agitato: pesa bene le parole e sii paziente!

Capricorno: Occhio alle storie d’amore che nascono questo periodo. Sul lavoro, i pianeti sono dalla tua parte ma il meglio deve ancora venire (settembre sarà un mese fortunato). Non ti fermare, vai avanti per la tua strada!

Acquario: La Luna è dalla tua parte, ma anche Venere favorisce le storie d’amore. Sul lavoro, hai tante cose da fare, ma hai anche voglia di chiudere definitivamente un rapporto!

Pesci: Sole, Mercurio e Marte sono in opposizione e ti renderanno molto agitato in amore. Sul lavoro, cerca di fare il necessario perché è tutto in una fase embrionale e ci sono anche dei ritardi da fronteggiare!