Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 23 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia

Ariete - Cari ariete, bella questa luna che vi regala tante nuove opportunità in amore e anche la possibilità di chiarire con il partner qualche vecchio malinteso. Sul lavoro c'è la possibilità di fare di più e anche di cambiare qualcosa che inizia a starvi stretto.

Toro - Cari toro, questa giornata è ideale per l'amore e ci sarà modo di vivere belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano delle svolte decisive, attenzione solo a qualche possibile contesa legale.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione a questa luna dispettosa che porta qualche piccolo problema nella vostra vita. Sul lavoro ci saranno questioni economiche da affrontare. Non abbiate paura di chiedere aiuto.

Cancro - Cari cancretti, in amore è arrivato il momento di esporsi, soprattutto se c'è qualcuno che vi piace. Sul lavoro arrivano nuovi progetti e nuovi stimoli. Godetevi il momento fortunato.

Leone - Cari leoncini, in questa giornata siete favoriti dalla luna quindi non mancherà la voglia di amare e la determinazione nel portare a termine i propri impegni. Sul laovoro novità e soddisfazioni.

Vergine - Cari vergine, in amore sarebbe meglio evitare situazioni difficili e poco chiare, scegliete piuttosto persone libere e pronte per una relazione. Sul lavoro ci vuole ancora un po' di pazienza per vedere i risultati del proprio impegno.

Bilancia - Cari bilancia, vi sentirete un po' annoiati. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e anche qualche guadagno in più. In amore, lasciatevi sorprendere.

Scorpione - Cari scorpioncini, siete pieni di energie quindi cercate di fare ciò che vi piace e di farlo insieme alle persone amate. Sul lavoro attenzione a non fare scelte azzardate.

Sagittario - Cari sagittario, avete un ottimismo innato e oggi ancora di più. Sfruttate questa voglia di fare per organizzare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro la creatività è al massimo.

Capricorno - Cari capricorno, arriva il momento di affrontare i problemi una volta per tutte, soprattutto in amore. Smettetela di nascondervi e prendetevi le vostre responsabilità. Sul lavoro dovrete scegliere se accettare un nuovo incarico o no.

Acquario - Cari acquario, oggi le stelle parlano di grandi opportunità in amore quindi lasciatevi andare. Sul lavoro ci sarà modo di fare di più e ottenere tanto grazie a dei nuovi contatti.

Pesci - Cari pesciolini, bella questa giornata che vi rende particolarmente entusiasti e desiderosi di amare. Sul lavoro riuscirete a sfruttare la vostra sensibilità a vostro vantaggio.

Il 23 marzo è il 82º giorno del calendario gregoriano. Mancano 283 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Walter di San Martino di Pontoise (Abate)

Etimologia: Walter, nome di origini germaniche, che in italiano viene tradotto in Gualtiero. Proviene dall’unione di waldaz, “comandante” e haria, “esercito”. Il significato complessivo è pertanto “comandante dell’esercito”.

Sei nato oggi? Sei affettuoso, impulsivo ed esuberante. La tua generosità non conosce confini e qualunque cosa tu faccia la fai con tutto te stesso. Nel lavoro la fortuna ti sorregge, puoi raggiungere buone posizioni ma devi imparare a controllare l’irascibilità. In amore sei un partner appassionato e devoto, chi ti sta vicino dovrà però essere molto paziente e imparare a non prendersela per le tue improvvise impennate.

1945 – Franco Battiato: Massimo interprete dell’avanguardia della musica italiana, è uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. Nato a Riposto, in provincia di Catania, si affaccia sulla scena musicale verso la fine degli anni Sessanta, non riscuotendo grandi numeri nelle vendite. Dopo un decennio di sperimentazioni colte tra rock progressivo e new wave, all’undicesimo album avviene la svolta: con La voce del padrone del 1981 vende oltre un milione di copie ed entra nella storia del pop italiano con brani immortali come “Bandiera bianca”, “Cuccurucucù” e soprattutto Centro di gravità permanente.

1910 – Akira Kurosawa: È tra i cineasti che hanno fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Nato ad Ōta.

1922 – Ugo Tognazzi: Pioniere della comicità televisiva e attore di eccelsa versatilità, sul grande schermo è stato il “conte” della commedia all’italiana. Nato a Cremona.

1839 – Seguendo la moda di scrivere le parole intenzionalmente in modo errato e di abbreviarle, il “Morning Post” di Boston pubblica per la prima volta l’ OK come acronimo di oll korrect (versione di all correct, tutto esatto).

Seguendo la moda di scrivere le parole intenzionalmente in modo errato e di abbreviarle, il “Morning Post” di Boston pubblica per la prima volta l’ (versione di all correct, tutto esatto). 1842 – Stendhal: Annoverato tra i maggiori scrittori francesi dell’Ottocento, le sue opere figurano tra i classici della letteratura europea. Nato a Grenoble, nella Francia sud-orientale, e morto a Parigi.

Annoverato tra i maggiori scrittori francesi dell’Ottocento, le sue opere figurano tra i classici della letteratura europea. Nato a Grenoble, nella Francia sud-orientale, e morto a Parigi. 1849 – L’esercito austriaco sconfigge i piemontesi nella battaglia di Novara. Re Carlo Alberto si rifiuta di firmare l’armistizio per le umilianti condizioni poste dagli austriaci e abdica in favore del figlio, Vittorio Emanuele II.

sconfigge i piemontesi nella si rifiuta di firmare l’armistizio per le umilianti condizioni poste dagli austriaci e 1858 – Eleazer Gardner di Filadelfia ottiene il brevetto per l’ invenzione del filobus .

di Filadelfia ottiene il brevetto per l’ . 1903- I fratelli Orville e Wilbur Wright presentano un brevetto per il primo velivolo a motore che può essere governato durante il volo. I due fratelli, infatti, mettono a punto un meccanismo che permette all’aereo di virare, alzare o abbassare il muso nella direzione voluta dal pilota.

presentano un brevetto per il che può essere governato durante il volo. I due fratelli, infatti, mettono a punto un meccanismo che permette all’aereo di virare, alzare o abbassare il muso nella direzione voluta dal pilota. 1933- Il Reichstag, il Parlamento tedesco, consegna a Hitler la Germania . Il decreto dei pieni poteri al governo nazista, votato da quasi tutte le forze politiche, ad eccezione dei socialisti che si oppongono e dei comunisti che non sono presenti in aula, attribuisce i pieni poteri al Cancelliere senza limite temporale. E’ l’inizio della dittatura hitleriana.

il Parlamento tedesco, . Il decreto dei pieni poteri al governo nazista, votato da quasi tutte le forze politiche, ad eccezione dei socialisti che si oppongono e dei comunisti che non sono presenti in aula, attribuisce i pieni poteri al Cancelliere senza limite temporale. E’ l’inizio della dittatura hitleriana. 1944- Alle ore 15 circa, scoppia una bomba in Via Rasella a Roma . La potenza del fuoco investe una compagnia del I battaglione del Reggimento di Polizia tedesca Bozen, che transita in quel momento. Dei 156 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa, 32 militari rimangono uccisi e 110 feriti.

. La potenza del fuoco investe una compagnia del I battaglione del Reggimento di Polizia tedesca Bozen, che transita in quel momento. Dei 156 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa, 32 militari rimangono uccisi e 110 feriti. 1950 – “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica vince l’Oscar come miglior film straniero.

“Ladri di biciclette” di come miglior film straniero. 1976 – Colpo di stato in Argentina : Isabelita Peron viene arrestata per ordine dell’ammiraglio Emilio Massera e del capo dell’esercito Jorge Videla .

: viene per ordine dell’ammiraglio e del capo dell’esercito . 1987 – Viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful

1998 – Il film “Titanic” di James Cameron vince 11 Oscar eguagliando il record di “Ben Hur” del 1959.

– Il film di James Cameron vince eguagliando il record di “Ben Hur” del 1959. 2013 – Nella residenza estiva dei papi a Castel Gandolfo si incontrano per la prima volta nella storia due pontefici : il dimissionario Benedetto XVI e quello in carica, Francesco.

Nella residenza estiva dei papi a Castel Gandolfo si incontrano : il dimissionario Benedetto XVI e quello in carica, Francesco. 2003– Guerra in Iraq: le truppe americane incontrano forte resistenza a Nassiriya.

2019 – le Milizie Kurde conquistano in Siria l’ultima roccaforte dell’Isis, determinando la sconfitta dello Stato Islamico

2011 – Liz Taylor : Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo.

1857 – Installato il primo ascensore per persone : Gli antichi dicevano che «il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e c’è chi sale» e fino a due secoli fa nessuno poteva contestarlo. Poi qualcuno trasformò una cabina di ferro in un mezzo di trasporto sicuro e veloce. E la quotidianità domestica e lavorativa non fu più la stessa.