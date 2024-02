Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 23 febbraio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questa giornata è un po' particolare quindi attenzione perché vi sentirete divisi tra due stati d'animo, la voglia di fare e l'agitazione. Sul lavoro, però, arrivano buone notizie.

Toro - Cari toro, c'è una forte voglia di portare avanti i propri progetti, quindi procedete con questa grinta. Solo alcuni dettagli su contratti o modalità di collaborazione dovranno essere rivisti. Bene anche l'amore.

Gemelli - Cari gemelli, c'è un po' di confusione e instabilità in amore. Sul piano lavorativo la vera svolta arriverà con l'inizio di marzo con decisioni da prendere e grandi cambiamenti.

Cancro - Cari cancretti, siete abbastanza agitati ma niente paura, è solo un momento passeggero. Non riversate la rabbia interiore nella vita privata, piuttosto sfruttatela per dare di più sul lavoro.

Leone - Cari leoncini, vi sentite meno decisi del solito quindi se non sapete bene come muovervi in amore o sul lavoro, ascoltate per una volta il consiglio degli altri.

Vergine - Cari vergine, avete voglia di cambiamenti in amore perché qualcosa non sta funzionando ma cercate la radice del problema per risolverlo. Sul lavoro tutto procede bene.

Bilancia - Cari bilancia, questo è il momento giusto per prendervi più cura degli amici, oltre che dell'amore. Organizzate qualcosa di bello con le persone che vi sono più vicine e non pensate solo al lavoro.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questa giornata sarebbe meglio non essere troppo frettolosi sia in amore che sul lavoro. Sentite il bisogno di vivere emozioni forti ma è meglio non calcare la mano.

Sagittario - Cari sagittario, potreste essere vittima di diverse critiche, state quindi alla larga dalle persone negative e cercate il bello nelle cose che avete. Se c'è stato un litigio in amore si risolverà.

Capricorno - Cari capricorno, il cielo di oggi parla di bei regali e belle emozioni. Godetevele tutte. Sul lavoro bisogna stare un po' più attenti, soprattutto con le parole.

Acquario - Cari acquario, vi aspetta una giornata molto bella per i sentimenti. Sul piano lavorativo siete soddisfatti di ciò che state facendo quindi avanti così.

Pesci Cari pesciolini, oggi meglio essere cauti in amore. Sul lavoro vi state impegnando molto e forse avete trascurato un po' l'amore. Cercate di rifarvi organizzando qualcosa di bello nel weekend.

Oggi 23 febbraio. E’ il 54° giorno, 8ª settimana. Alla fine mancano 311 giorni.

Santi del giorno: San Policarpo (Vescovo e Martire)

Sei nato oggi? Sei dotato di un formidabile sesto senso che ti porta a comprendere il risvolto segreto della vita e ti permette di scegliere con sicurezza il modo migliore di muoverti. Nel lavoro sei fortunato e, anche se non riuscirai a raggiungere le vette del potere, sarai comunque soddisfatto e non avrai mai problemi economici. In amore potrai contare su un affetto solido e sicuro.

