Venerdì 23 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 dicembre è il 357º giorno del calendario gregoriano. Mancano 8 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1339 – Simone Boccanegra viene eletto Doge della Repubblica di Genova.

1534 – Il Parmigianino viene ingaggiato da Elena Baiardi per affrescare la cappella nella chiesa di Santa Maria dei Servi.

1569 – Russia: lo zar Ivan IV fa incarcerare e strangolare Filippo II (metropolita di Mosca), capo della Chiesa ortodossa russa.

1796- I rappresentanti delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, riuniti a congresso, proclamano la Repubblica Cispadana . L’anno seguente Bologna viene dichiarata capitale della nuova repubblica.

1936 – L'Italia invia dei volontari in Spagna, durante la guerra civile per combattere contro i repubblicani.

1941 – Il sommergibile tedesco U 559 affonda il piroscafo Shuntien ad Est di Tobruch causando circa un migliaio di vittime tra i quali numerosi prigionieri di guerra, in maggioranza italiani.

1968 – Lanciata la missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna.

1978 – Disastro aereo a Punta Raisi. Un DC 9 si schianta in mare e muoiono 108 persone. Il velivolo si spezza in due tronconi e affonda.

1979 - Unità militari dell'Unione Sovietica occupano Kabul, la capitale dell'Afghanistan.

1984 – Strage di Natale: Sono da poco passate le 19 e il Rapido 904 – partito da Napoli e diretto a Milano – vede davanti a sé la grande galleria dell’Appennino, che con i suoi 18 km collega Bologna a Firenze, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall’esplosione di una bomba . Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L’attentato segna l’ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di stato.

1986- Il più noto dissidente del regime sovietico Andrei Sakharov fa il suo ritorno a Mosca dopo circa sette anni di confino . Sakharov, che non aveva potuto ritirare il Premio Nobel per la Pace che gli era stato attribuito nel 1975, era stato confinato a Gorki dalle autorità sovietiche nel gennaio 1980.?

1987 – Il CNR registra il primo dominio internet italiano: cnr.it

1997 – Jorn Barger, un commerciante statunitense appassionato di caccia, decide di aprire una propria pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby, pubblica il primo blog.

2007 – In Nepal viene abolita la monarchia e la nazione diventa una repubblica federale con a capo il primo ministro

2008 – Un terremoto colpisce le zone di Parma e Piacenza, nessun ferito ma tanti danni agli edifici storici e antichi. Il terremoto è stato seguito da tantissime scosse di assestamento avvertite in tutto il nord Italia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 23 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore oggi la Luna è favorevole ma le riappacificazioni con il partner non sono così immediate. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare e metterti in gioco.

Toro – In amore la giornata è piuttosto agitata, fai le cose con calma. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti in vista di un fruttuoso anno prossimo.

Gemelli – In amore se hai qualcosa da dire agisci subito, domani la Luna sarà contraria. Sul lavoro invece non farti prendere dalla stanchezza e porta a termine i tuoi progetti.

Cancro – In amore oggi ci vuole un pò di prudenza per via dell’opposizione del Sole. Sul lavoro invece fai attenzione, potrebbero esserci delle risposte ambigue.

Leone – In amore sono possibili degli accordi nel corso dei prossimi mesi. Sul lavoro invece è il momento di fare scelte importanti per il futuro.

Vergine – In amore tra Natale e Capodanno stai vicino a chi ami. Sul lavoro invece non essere troppo perfezionista.

Bilancia – In amore mitiga le tensioni con il partner così da trascorrere delle festività serene. Sul lavoro invece sei stufo di lavorare con delle persone che non stimi.

Scorpione – Quella di oggi sarà una giornata piacevole per i sentimenti, se sei solo guardati attorno. Sul lavoro invece proposte interessanti in arrivo, fatti trovare pronto.

Sagittario – Oggi la giornata parte con il piede giusto approfittane per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece consiglio prudenza, fai attenzione alle spese.

Capricorno – In amore non è il momento di buttarsi giù, se ti sei separato da poco cerca di andare avanti. Sul lavoro invece sei pieno di impegni, cerca di rilassarti un po’.

Acquario – In amore non dare spazio a inutili polemiche, in questi giorni le stelle impongono maggiore attenzione. Sul lavoro invece la stanchezza ed il nervosismo si fanno sentire.

Pesci – In amore se ci sono stati dei problemi approfitta di questa giornata per chiarire. Sul lavoro invece hai delle buone idee e presto arriveranno delle novità.

Nati il 23 dicembre

Sei nato oggi? Sei dotato di spirito indagatore e scientifico e, nello stesso tempo, sei attirato da tutto ciò che è occulto e misterioso. Hai ottime possibilità di riuscita nel campo della medicina alternativa, ma evita di farti attrarre dal fascino dell’esotico e ricorda che lunghi soggiorni all’estero possono essere, per te, particolarmente pericolosi. In amore scegli la stabilità e ricordati sempre di dimostrare al partner quanto lo apprezzi.

1916 – Dino Risi: Regista tra i più rinomati in Italia e all’estero, è ricordato come uno dei padri della commedia all’italiana. Nato a Milano e morto a Roma nel 2008.

1967 – Carla Bruni: Dalle passerelle internazionali all’Eliseo, proseguendo sulle note della chanson di cui è una delle principali interpreti contemporanee. Nata a Torino, modella e attrice.