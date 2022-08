Martedì 23 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

l 23 agosto è il 235° giorno del calendario gregoriano. Mancano 130 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Rosa da Lima (Vergine), protettrice di giardinieri e suore domenicane.

Etimologia: Rosa, personale tra i più diffusi in Italia, si ricollega direttamente alla radice etimologica del nome del fiore omonimo. Non compare prima dell’epoca medioevale, in breve tempo si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali.

Accadde Oggi

1268. Corradino di Svevia con le sue truppe affronta Carlo I D’Angiò nella battaglia di Tagliacozzo , nella Marsica. I guelfi angioini vincono facendo credere ai ghibellini di avere ucciso Carlo e sconfiggendoli mentre stanno festeggiando.

Corradino di Svevia con le sue truppe affronta Carlo I D’Angiò nella , nella Marsica. I guelfi angioini vincono facendo credere ai ghibellini di avere ucciso Carlo e sconfiggendoli mentre stanno festeggiando. 1797 – La città di Perasto in Dalmazia, terra della Serenissima, fa il suo ultimo ammainabandiera. È l’ultima terra veneta ad arrendersi ai francesi.

1839 – L’Impero britannico conquista Hong Kong per trasformarla come quartier generale nella campagna contro la Dinastia Qing

1904 – Weed brevetta le catene da neve: osservando i disagi degli utenti della strada alle prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l’americano Harry D. Weed, di Canastota (piccolo villaggio nel cuore dello Stato di New York), cominciò a lavorare a una soluzione efficace, escogitò un sistema di grip flessibile e facile da smontare: in pratica una rete di anelli metallici da avvolgere attorno agli pneumatici. Nacquero così le “catene da neve”, il cui brevetto venne rilasciato a Weed il 23 agosto del 1904.

osservando i disagi degli utenti della strada alle prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l’americano Harry D. Weed, di Canastota (piccolo villaggio nel cuore dello Stato di New York), cominciò a lavorare a una soluzione efficace, escogitò un sistema di grip flessibile e facile da smontare: in pratica una rete di anelli metallici da avvolgere attorno agli pneumatici. Nacquero così le “catene da neve”, il cui brevetto venne rilasciato a Weed il 23 agosto del 1904. 2000. Un drammatico incidente aereo si consuma nel Golfo Persico, a pochi chilometri dall’aeroporto del Bahrein . Un Airbus A320 della Gulf Air , proveniente dal Cairo, precipita in mare, dopo tre tentativi di atterraggio sulla pista di Manama. Nello schianto perdono la vita i 135 passeggeri e gli otto membri di equipaggio.

Un drammatico incidente aereo si consuma nel Golfo Persico, a pochi chilometri dall’aeroporto del . Un , proveniente dal Cairo, precipita in mare, dopo tre tentativi di atterraggio sulla pista di Manama. Nello schianto perdono la vita i 135 passeggeri e gli otto membri di equipaggio. 2006 – Una ragazza austriaca di 18 anni , Natasha Kampusch , riesce a fuggire dalla cella in cui la teneva segregata da 8 anni un vicino di casa, Wolganf Priklopil , e si rifugia da una donna, che avverte la polizia.

, , riesce a fuggire dalla cella in cui la teneva un vicino di casa, , e si rifugia da una donna, che avverte la polizia. 2007. Il sindacalista Bruno Trentin muore a Roma all’età di 81 anni. Personaggio di primo piano del sindacalismo e della politica italiana.

1927 – Sacco e Vanzetti condannati a morte: vengono giustiziati sulla sedia elettrica Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, dopo essere stati ingiustamente condannati, nel 1920, per l’omicidio di due uomini durante una rapina. Diciannove minuti dopo la mezzanotte, Nicola Sacco viene giustiziato, sette minuti dopo, la stessa sorte tocca al suo amico Vanzetti. Alla notizia dell’esecuzione, per le strade di mezzo mondo si scatenano le proteste di migliaia di persone, che hanno seguito l’intera vicenda dei due immigrati italiani. Un processo, fortemente condizionato dal clima politico dell’epoca, ha dipinto come due spietati assassini e terroristi, un ciabattino originario di Torremaggiore (provincia di Foggia), Sacco, e un pescivendolo nativo del cuneese (Villafalletto). Tutto ha inizio con una serie di attentati di matrice anarchica, contro cui l’amministrazione guidata dal Presidente Wilson risponde con una dura politica di repressione nei confronti della cosiddetta “sovversione”, in cui vengono mischiati indistintamente anarchici, operai, sindacalisti e le masse di popolo desiderose da tempo di un riscatto sociale.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 23 agosto spesso si tengono in disparte dalla vita, e così appaiono freddi e distaccati. Che siano disinteressati agli affari del mondo o troppo preoccupati di soddisfare i propri bisogni e obbiettivi. Hanno un’enorme riserva di energia, oltre che una vena combattiva che li rende poco rinunciatari nel confronto con gli atri.

1945 – Rita Pavone: Cantante e show girl, nata a Torino, città dove avviene il suo debutto teatrale in uno spettacolo per bambini.

1912 – Gene Kelly: Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, il vero nome era Eugene Curran Kelly, ma come attore, ballerino e coreografo di musical era conosciuto semplicemente come Gene Kelly.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox martedì 23 agosto agosto.

Ariete: La Luna è dissonante, sei un po’ nervoso e stai facendo delle battute che potrebbero infastidire chi ti sta accanto. Sul lavoro, cerca di non fare polemiche: hai bisogno di ritrovare un po’ di serenità!

Toro: Le stelle sono dalla tua parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Sul lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi!

Gemelli: Favoriti i nuovi incontri: non sottovalutarli, ma approfittane. Sul lavoro, tutto dipende da te e da quello che vuoi: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso!

Cancro: In amore cerca di risolvere un problema perché non riesci a trovare la giusta armonia. Sul lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti: tempo al tempo!

Leone: In amore cerca di parlare, di chiarire qualcosa che non va. Sul lavoro, le idee non ti mancano e la prossima settimana sarà quella vincente!

Vergine: La Luna è dalla tua parte, quindi l’amore procede a gonfie vele. Sul lavoro, le giornate sono interessanti, soprattutto se hai in mente un nuovo progetto!

Bilancia: La Luna è dissonante, quindi occhio ai ritardi nella sfera sentimentale. Sul lavoro, Mercurio inizia un transito importante: che ne dici di organizzare qualcosa di bello?

Scorpione: In amore è meglio evadere un po’, liberare la mente. Sul lavoro, pensa già a settembre. E ai progetti futuri!

Sagittario: La fine del mese sarà speciale per l’amore. Sul lavoro, le novità non mancano e i grandi progetti sono dietro l’angolo!

Capricorno: La Luna è ancora in opposizione in amore, quindi cerca di portare pazienza. Sul lavoro, cerca di non discutere e di tenere lontano, per quanto possibile, le polemiche!

Acquario: In amore occhio alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Sul lavoro, cerca di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica: molte soluzioni arriveranno!

Pesci: Favoriti i nuovi incontri in serata, cerca di lasciarti andare. Sul lavoro, momento interessante in autunno!