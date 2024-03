Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 22 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 22 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questo è un bel momento per i sentimenti che possono spiccare il volo. Per quanto riguarda il lavoro continua l'ondata di fortuna grazie a Saturno che protegge e regala voglia di fare.

Toro - Cari toro, in questa giornata meglio stare un po' attenti in ambito sentimentale perché potrebbero esserci discussioni. Per quanto riguarda il lavoro se cercate più indipendenza dovrete impegnarvi molto e mettere un punto sul passato.

Gemelli - Cari gemelli, riuscirete a risolvere tutto ciò che in amore, finora, non stava funzionando. Sul lavoro arrivano soluzioni e anche una bella voglia di andare avanti e reagire alle difficoltà.

Cancro - Cari cancretti, bello questo momento per l'amore con la luna che protegge la sfera sentimentale e rende più emotivi che mai. Sul lavoro è un periodo ottimale per ottenere qualcosa in più ma attenzione a non cadere nelle provocazioni di qualche collega.

Leone - Cari leoncini, cercate di dare più spazio ai rapporti interpersonali che avete un po' trascurato e sul lavoro è un periodo di stasi senza picchi alti o bassi.

Vergine - Cari vergine, troverete il modo di superare le difficoltà lavorative che vi hanno reso un po' ansiosi nell'ultimo periodo e in amore tutto andrà per il verso giusto.

Bilancia - Cari bilancia, bello questo cielo per l'amore che può finalmente spiccare il volo e diventare qualcosa di stabile. Sul piano professionale nessuna novità in arrivo ma neanche grossi problemi.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore è arrivato il momento di gestire un po' di problemi e tensioni. Andranno prese tante decisioni ma riuscirete a risolvere tutto.

Sagittario - Cari sagittario, oggi siete un po' agitati, cercate di mantenere la calma e non farvi mettere i piedi in testa sul lavoro. Anche in amore c'è un po' di caos.

Capricorno - Cari capricorno, in amore è arrivato il momento di affrontare i problemi e prendere anche decisioni drastiche. Guardatevi dentro e cercate di capire chi volete essere e cosa volete fare della vostra vita.

Acquario - Cari acquario, in questa giornata arriva il momento di mostrare la vostra natura sia in amore che sul lavoro. Basta fingere che tutto stia andando bene, affrontate di petto i problemi e siate comprensivi laddove necessario.

Pesci - Cari pesciolini, la giornata di oggi vede un po' di nervosismo in amore ma nulla di grave. Sul lavoro potreste aver perso per il momento un po' di voglia di fare ma cercate di stringere i denti.

Almanacco

Il 22 marzo è l’81º giorno del calendario gregoriano. Mancano 284 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Benvenuto Scotivoli (Vescovo)

Etimologia: Benvenuto, nome augurale diffusosi solo a partire dall’epoca medioevale, trae origine dal latino “Benvenutus”, derivante a sua volta dalla radice ebraica “barak,” “salutare, benedire”.

Nati 22 marzo

Sei nato oggi? Un raffinato buon gusto e innegabili capacità creative, soprattutto nella letteratura e nella poesia, ti aprono le porte del mondo artistico. In amore sei un entusiasta e a volte prendi decisioni affrettate, dettate dall’impulsività, di cui poi ti penti. Quando incontrerai però l’anima gemella non avrai più dubbi e ti rivelerai fedelissimo.

1921 – Nino Manfredi: Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano, e non solo, nobilitando il genere della “commedia”, di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi.

1599 – Antoon van Dyck: Pittore e ritrattista legato alla corrente barocca, fu tra i maggiori esponenti dell’arte fiamminga in Italia. Nato ad Anversa, in Belgio, e morto a Londra nel dicembre del 1641.

Accadde Oggi

1450 – A Milano si insedia Francesco Sforza, ricevendo nell’Arengo lo scettro, lo stendardo con la vipera viscontea e l’aquila imperiale, il sigillo e le chiavi della città

1457 – Johannes Gutenberg completa la stampa del primo libro: la Bibbia

1796 – Stato Pontificio, Roma: prende servizio il boia Mastro Titta, al secolo Giambattista Bugatti: nella sua carriera arriverà a 516 il totale tra suppliziati e uccisi

al secolo Giambattista Bugatti: nella sua carriera arriverà a 516 il totale tra suppliziati e uccisi 1831 – Viene istituita la Legione straniera

1832 – Johann Wolfgang von Goethe : Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca.

: Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. 1841 – Brevettato l’amido di mais (Maizena)

(Maizena) 1848 – Regno Lombardo-Veneto, Milano: nella battaglia di porta Tosa vengono messe in fuga le truppe austriache al comando del maresciallo Radetzky, hanno termine le cinque giornate di Milano.

1872 – L’Illinois è il primo stato americano ad applicare il diritto di uguaglianza sul lavoro fra uomini e donne

1885 – Re Umberto I posa la prima pietra del Vittoriano

1888 – Nasce la English Football League

1909 – a Desenzano del Garda è inaugurata la linea ferroviaria per il porto

1933 – Dachau, il primo campo di concentramento nazista, viene aperto

1959 – Italia: incidente sulla diga del Lago di Pontesei, anticipazione del disastro del Vajont

1960 – Arthur L. Schawlow e Charles Hard Townes brevettano il primo Laser , versione ottica del Maser

, versione ottica del Maser 1963 – Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles , Please Please Me

, Please Please Me 1973 – Kuwait/Iraq: Il governo kuwaitiano fa arrestare migliaia di iracheni: verranno usati come ostaggi per costringere i soldati di Bagdad abbandonare il giacimento petrolifero di Rumaila

2016 – Bruxelles: Un attentato terroristico colpisce la capitale del Belgio, con un bilancio di 35 morti e 340 feriti.

2017 – Londra: Un attentato terroristico colpisce la capitale del Regno Unito, con un bilancio di 6 morti e 50 feriti.

1963 – Esce il primo album dei Beatles: intitolato Please, please me, dall'omonimo singolo balzato ai vertici delle classifiche, l'album uscì il 22 marzo del 1963 con in copertina l'immagine dei "Fab four" ritratti nella tromba delle scale degli "studios". Quattordici i brani contenuti che, da I Saw Her Standing There a Twist and Shout, portavano una carica esplosiva nel sound e nei testi.