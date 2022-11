Lunedì 21 novembre: Almanacco & Oroscopo

Il 21 novembre è il 325º giorno del calendario gregoriano (il 326º negli anni bisestili). Mancano 40 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Romeo

Etimologia: Romeo, dal greco “rhomaios”, latinizzato in “romaéus”, era un termine indicante un “di Roma, romano”. Divenne quindi il soprannome per tutti coloro che, almeno una volta, si erano recati in pellegrinaggio a Roma. Per altri ha origine dl greco “rhomé”, “forza, robustezza”.

Giornata Nazionale degli Alberi: il 21 novembre si vuole ricordare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste. La giornata prevede anche numerose iniziative come la messa a dimora di nuovi alberi. Già gli antichi Romani precorsero l'odierna festa degli alberi: questi erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle divinità

Accadde Oggi

1272 – Sale al trono Edoardo I d’Inghilterra, succedendo a suo padre Enrico III.

1676 – L’astronomo danese Ole Rømer presenta le prime misurazioni quantitative della velocità della luce.

1783 – A Parigi, Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d’Arlandes compiono la prima ascesa con una mongolfiera non vincolata (tempo di volo: 25 minuti, altezza massima: 9.000 metri).

1877- Thomas Edison annuncia l’invenzione del fonografo , un apparecchio che può registrare suoni. Edison prefigura la nascita della segreteria telefonica, ma non può certo immaginare il futuro che avrà la sua invenzione sul mercato della musica mondiale.

I mezzi corazzati del reparto Black and Tans della polizia ausiliaria britannica entrano nello , durante una partita di football gaelico. . È una rappresaglia per l’uccisione, avvenuta nella stessa mattina, di 13 ufficiali di polizia inglesi ad opera di seguaci di Micheal Collins. 1943- Nel bosco di Limmari, una frazione in provincia de L’Aquila, i nazisti uccidono 128 persone . Fra loro ci sono 60 donne e 34 bambini al di sotto dei 10 anni. L’area su cui sorge il paesino è considerata dai tedeschi d’importanza strategica in quanto situata alle spalle della linea Gustav, su cui si sono attestate le truppe tedesche dopo lo sbarco alleato a Salerno. La strage viene compiuta solo perché i tedeschi sospettano il sostegno da parte della popolazione a formazioni partigiane attive nella zona. La strage passa alla storia come l’eccidio di Pietransieri.

Con una sentenza della magistratura . L’accusa è di ricostituzione del partito fascista. A dare impulso all’azione è l’allora ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani. 1975 – Esce “A Night at the Opera” dei Queen: Con A Night at the Opera i Queen sfornano il loro quarto album, che consacra la band britannica nel panorama del rock mondiale. Prodotto da Roy Thomas Baker e finito di registrare a luglio del 1975, il disco era stato inizialmente concepito come parte di un doppio album, che avrebbe dovuto contenere anche il successivo “A Day at the Races” (uscito a distanza di un anno); questo perché entrambi i titoli richiamano due omonimi film dei fratelli Marx, alla cui geniale comicità Freddie Mercury e company volevano rendere omaggio.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 21 novembre: tanto amore e lavoro. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore basta sprecare tempo, devi andare avanti e avvicinarti a persone che vorrebbero stare con te. Sul lavoro, le opportunità ci sono, ma occhio alle insicurezze: devi andare avanti!

Toro: In amore c’è qualche difficoltà, ma se è finito un rapporto devi andare avanti e guardare al futuro. Sul lavoro, occhio alle discussioni: meglio mantenere la calma!

Gemelli: In amore hai bisogno di evadere un po’, sei stanco della solita routine. Sul lavoro, cerca di trovare un accordo, anche se con i nati sotto il segno del Cancro, Ariete o Capricorno sarà difficile!

Cancro: Bene l’amore, soprattutto nelle prossime settimane. Sul lavoro, le occasioni ci sono: è arrivato il momento, quindi, di ripartire. Con energia!

Leone: Bene l’amore, potresti fare una bella scoperta. Sul lavoro, fai attenzione alla questione finanziaria: hai veramente tanti pensieri e molte responsabilità!

Vergine: Qualcuno busserà alla tua porta, ma tu devi fare una selezione in amore e dedicare il tuo tempo solo a chi merita. Sul lavoro, un po’ di dubbi: sei disorganizzato in questa seconda parte del mese!

Bilancia: Conferme in amore, c’è addirittura chi sta pensando a un matrimonio o una convivenza. Sul lavoro, la fortuna è dalla tua parte: sii sempre cauto e intelligente. Insomma, ponderano!

Scorpione: Bene gli incontri in amore, lasciati andare. Sul lavoro, i commercianti ora inizieranno a guadagnare di più!

Sagittario: La Luna è contraria, quindi in amore attenzione perché potrebbero esserci piccoli disagi. Sul lavoro, devi fare chiarezza nella questione legale!

Capricorno: La Luna è dalla tua parte, quindi in amore devi andare avanti senza pensare al passato. Sul lavoro, bene gli accordi: il Sole è con te!

Acquario: Non hai più paura di niente in amore, anzi le separazioni sono viste quasi come una liberazione. Sul lavoro, approfitta di questo momento per parlare di progetti importanti!

Pesci: Venerdì strano e ambiguo per i sentimenti, devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, meglio evitare le discussioni: occhio perché ci saranno un po’ di dubbi!

Nati il 21 novembre

Sei nato oggi? Le tue capacità intuitive ed una notevole intelligenza analitica ti mettono in grado di risolvere qualsiasi rebus o problema. Nel lavoro dai il meglio di te quando affronti situazioni complesse e difficili. All’amore dedichi poco tempo ed energie: se non ami la solitudine, cerca di cambiare atteggiamento e dai di più a chi ti è vicino.

1965 – Björk: È la regina del pop islandese, portavoce nel mondo della cultura e della storia della sua terra. Nata a Reykjavík, il suo nome significa betulla.

1694 – Voltaire: Quando si pronuncia il suo nome, si pensa a tutto lo scibile umano e alla sete di conoscenza che ha animato le grandi menti della storia, tra le quali è annoverato il filosofo, drammaturgo, storico, poeta.

1973 – Inés Sastre: Modella e attrice, nata a Valladolid, in Castiglia. Inizia la sua carriera partecipando ad alcuni spot pubblicitari e dal 1996 lavora, per tre anni, come testimonial per Lancôme, succedendo ad Isabella Rossellini.