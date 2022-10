Giovedì 20 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 293° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 72 giorni.

Santi del giorno: Santa Maria Bertilla Boscardin (Vergine)

Accadde oggi

1808- Gioacchino Murat con le sue truppe, dopo avere sconfitto gli inglesi, prende possesso dell’isola di Capri.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 20 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore possono nascere delle belle intese con persone del segno dei Gemelli e dell’Acquario. Sul lavoro invece hai dei grandi progetti in cantiere ma non fare sempre di testa tua, ascolta che il parere degli altri.

Toro – In amore qualche problema interiore presto si risolvera. Sul lavoro invece attenzione agli investimenti, non fare il passo pèiù lungo della gamba.

Gemelli – In amore entro metà novembre verrai a capo di alcuni nodi irrisolti. Sul lavoro invece anche se riesci sempre a cavartela, attenzione alle pratiche legali.

Cancro – In amore la giornata è piuttosto tranquilla, non ci saranno grandi stravolgimenti. Sul lavoro invece cerca di stare tranquillo e non essere azzardato solo perchè senti il desiderio di metterti in gioco.

Leone – Belle emozioni in vista: Venere e Luna sono favorevoli. Lavorativamente parlando invece cerca di portarti avanti perchè nelle giornate di giovedì e venerdì si registrerà un calo.

Vergine – In amore è il momento giusto per decide cosa fare e se è il caso di abbandonare certi sentimenti. Sul lavoro invece è possibile un pò di stress causato da questioni legali.

Bilancia – Non riversare lo stress in amore mettendo in discussione il tuo rapporto con il partner. Sul lavoro invece nuovi accordi potrebbero aiutarti a sviluppare dei progetti promettenti.

Scorpione – Anche se le storie nate a settembre hanno del potenziale in questo periodo sei piuttosto distratto. Sul lavoro invece ora le tue richieste potranno essere accolte.

Sagittario – Se hai qualcosa da dire al partner fallo, non rimandare eventuali chiarimenti a domenica 24. Sul lavoro invece cerca di chiudere un contenzioso aperto ormai da diverso tempo.

Capricorno – In amore non alimentare inutili polemiche. Sul lavoro invece si registra un pò di fatica, cerca di ritagliarti del tempo per te.

Acquario – Per le coppie è un momento positivo, in arrivo preziosi chiarimenti. Sul lavoro invece stai cercando delle valide alternative rispetto al tuo attuale ruolo.

Pesci – Per i sentimenti segnalo attenzione nelle giornate di sabato e domenica. Sul lavoro invece potresti trovarti a risolver delle controversie con un capo, cerca di non perdere la pazienza.

Nati

Sei nato oggi? Il tuo spirito è essenzialmente contemplativo e tu lo coltivi sia nel rapporto con la natura che nei tuoi interessi artistici. Nel lavoro ti mostri un ottimo collaboratore, e in amore puoi essere un partner dolcissimo, sempre in grado di prevenire le esigenze di chi ti circonda. Evita però di cadere nel fatalismo e non trascurare le buone occasioni che la vita ti offre.

1854 – Arthur Rimbaud: Insieme con Mallarmé e Verlaine è ricordato nella storia della letteratura come il poeta maledetto per eccellenza. Nacque a Charleville, nel nord della Francia.

1950 – Mara Venier: Veneziana doc, da sex symbol della commedia all’italiana degli anni Ottanta è diventata la “signora della domenica” della TV pubblica.

Scomparsi

1944- Muore l’attore Burt Lancaster, grande interprete del principe Fabrizio ne “Il Gattopardo“, diretto da Luchino Visconti. In Italia lavorerà ancora in “Novecento”, di Bernardo Bertolucci, dove interpreta un proprietario terriero durante gli anni del fascismo