Domenica 20 novembre: Almanacco & Oroscopo

Il 20 novembre è il 324º giorno del calendario gregoriano. Mancano 41 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Edmondo (Re e Martire)

Etimologia: Edmondo, deriva dall’antico termine sassone composto da “éad”, “ricchezza”, e “mund”, “protezione”, nel significato di “protettore di beni, colui che protegge i beni”. Diffuso nell’Europa del Nord sin dal Medioevo, entrò in Italia soprattutto grazie a opere quali “Re Lear” di Shakespeare o “il Conte di Montecristo” di Dumas.

Oggi è: La Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza istituita dalle Nazioni Unite.

Accadde Oggi

284 – Sale al potere l’imperatore romano Diocleziano

1492 – Ercole I d’Este accoglie a Ferrara gli Ebrei esuli cacciati dalla Spagna.

1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda)

1911. A Parigi l’imbianchino Vincenzo Peruggia ruba la “Gioconda” di Leonardo da Vinci al museo del Louvre.

1947 - 20 novembre la figlia di re Giorgio VI, Elisabetta , sposava nell’Abbazia di Westminster a Londra il conte Filippo di Edimburgo. Nella stessa Abbazia, Elisabetta venne incoronata regina del Regno Unito nel 1953.

1995. Muore in Svizzera il disegnatore italiano Ugo Pratt, creatore dei fumetti che hanno come protagonista il personaggio di “Corto Maltese”.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 20 novembre: tanto amore e lavoro. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore ultimamente ci sono dei dubbi e preferisci non esporti. Sul lavoro invece la giornata è piuttosto agitata, consiglio di mantenere la calma.

Toro – Per i sentimenti, il fine settimana promette bene. sul lavoro invece oggi potresti risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Gemelli – Fine settimana travolgente per i sentimenti! Sul lavoro invece sarà semplice per te ripartire dopo un periodo di fermo.

Cancro – In amore punta sulla giornata del 22, quando la Luna sarà nel segno. Sul lavoro invece se hai in sospeso delle pratiche, sono in arrivo soluzioni.

Leone – L’amore può tornare ad essere protagonista della tua vita. Sul lavoro il periodo è positivo, attenzione alle spese di troppo.

Vergine – Piacevoli incontri per i single del segno, mantieni alta l’attenzione. Sul lavoro invece potrebbero arrivare delle belle novità.

Bilancia – In amore alle coppie di lunga data, questo fine settimana regala maggiore serenità. Sul lavoro invece, non escludo che possono chiamarti per effettuare una sostituzione.

Scorpione – In amore durante questo weekend consiglio di fare solo la stretto necessario. Sul lavoro invece cerca di non alimentare conflitti e mantieni la calma.

Sagittario – Per i sentimenti, la seconda parte della giornata è un pò sottotono. Sul lavoro invece se deve avanzare proposte non esitare.

Capricorno – In amore non allontanarti se qualcuno ricambia i tuoi sentimenti. sul lavoro invece periodo interessanti per chi è fermo da troppo tempo.

Acquario – Con la Luna in opposizione, questa non è la giornata per discutere. Sul lavoro invece attenzione alle spese ma il momento resta positivo per i liberi professionisti.

Pesci – Attenzione nei sentimenti, questo pomeriggio la Luna inizio un transito polemico. Sul lavoro invece sono possibili discussioni ma niente che non possa esser facilmente risolto.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 20 novembre sono combattenti nati e per questo finiscono per trovarsi coinvolti in battaglie di tutti i tipi, che non risparmiano le loro idee e la loro stessa personalità, spesso messa in discussione o sottoposta a esame. Portati alla polemica, mostrano a volte una certa ribellione anche negli affetti, benché siano in fondo estremamente leali verso la famiglia, gli amici o l’azienda per cui lavorano. Di solito è proprio il carattere estremo delle loro opinioni e il loro modo schietto di esprimerle che provoca un certo antagonismo: Poco inclini a smorzare i toni accesi, preferiscono senza dubbio combattere piuttosto che cedere.

1925 – Bob Kennedy: Settimogenito della potente, quanto sfortunata, stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni Sessanta.

1955 – Angela Finocchiaro: Milanese doc, è un volto popolare del cinema e della TV, dove lavora come attrice, distinguendosi per la versatilità nel destreggiarsi tra ruoli comici e drammatici.

Scomparsi oggi:

1952 – Benedetto Croce

1978 – Giorgio De Chirico: Nativo di Volos, in Grecia, viene ricordato come l’ideatore e il maggiore rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore.