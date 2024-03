Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 20 marzo

E' la Giornata internazionale della felicità, avvelenato Michele Sindona, uccisa Ilaria Alpi. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete. Certamente questa fine di marzo porta molte occasioni. Nel lavoro sembri preso da troppe cose contemporaneamente, cerca di fare ordine nella tua vita.

Toro. Ti sembrerà di essere continuamente frainteso in amore. In effetti può essere vero, ma se analizzi la situazione nel dettaglio ti renderai conto che a volte ascolti poco e parli molto. Nel lavoro non è un periodo favorevole, ma si può portare avanti un progetto.

Gemelli. Bisogna trovare spazio per i sentimenti. La Luna nel segno regala emozioni favorevoli. Nel lavoro potresti ricevere una bella proposta: le collaborazioni sono più fortunate.

Cancro. In amore ci sono dei problemi da risolvere. Se la tua è una relazione in crisi bisogna stare attenti. Nel lavoro oggi hai poca voglia di fare.

Leone. Oggi la Luna è favorevole in amore, i piccoli duelli nei rapporti di coppia trovano un vincitore e questa volta sei tu. Nel lavoro le soluzioni che cerchi non sono arrivate, ci sono ancora troppe spese, cerchi di risolvere i problemi economici.

Vergine. Giorno sotto tono, alcune divergenze torneranno, ma in amore arriverà il sereno. Nel lavoro c’è grande fermento e più ci avviciniamo alla fine del mese meglio sarà. Se ne accorgeranno i creativi e le persone che aspettano una chiamata.

Bilancia. Oggi abbiamo la Luna favorevole, puoi svagarti e fare nuove conoscenze. Nel lavoro gli incontri della giornata sono favorevoli: c’è un miglioramento in generale.

Scorpione. Superata la dissonanza della Luna, oggi le cose vanno meglio. Nel lavoro tutto quello che nasce in questi giorni è favorevole. Considera che potrebbe arrivare un’idea speciale.

Sagittario. La Luna è ancora in opposizione, questo è un giorno interlocutorio per l’amore. Nel lavoro è meglio non fare scelte azzardate, ma non sottovalatuta le cose che ti propongono ora.

Capricorno. Tutti quelli che vogliono impegnarsi in una relazione possono farlo, ma senza promettere subito amore eterno. Nel lavoro ti sentirai più motivato ma non escludo cambiamenti di rotta.

Acquario. La Luna si trova in posizione favorevole. Hai una grande voglia di rivitalizzare l’amore. Nel lavoro vorresti cambiare tutto: il vero problema sono i soldi.

Pesci. Nell’amore dipende dalla situazione che vivi ma comunque si registra un buon miglioramento. Nel lavoro chi è indipendente avrà l’opportunità di ottenere un successo.

Almanacco

Il 20 marzo è il 79º giorno del calendario gregoriano. Mancano 286 giorni alla fine dell’anno.

È il primo giorno di primavera boreale.

Giornata internazionale della felicità

Santi del giorno: Santa Claudia e compagne (Martiri di Amiso)

Etimologia: Claudia, dal latino “Claudius”, appellativo di una tra le più note “gens” romane, deriva dal termine “claudus”, “zoppo”: tipico esempio di soprannome “lo zoppo, zoppicante”, divenuto poi termine di distinzione. Ancora oggi il termine claudicante viene usato per indicare chi “zoppica”, appunto.

Nati 20 marzo

Sei nato oggi? Sei dotato di grandissima forza, determinazione e rara capacità di resistenza. Il successo nel lavoro è assicurato perché hai tutte le qualità necessarie per diventare un ottimo manager, un abile chirurgo o un avvocato di fama. In amore sei molto sensuale e passionale, ma sei vuoi assicurarti un legame stabile dovrai tenere a freno il tuo gusto per le novità.

1957 – Spike Lee: Annoverato tra i maggiori esponenti del cinema d’autore contemporaneo, è senza dubbio il più popolare regista afroamericano.

Accadde Oggi

1602 – Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie orientali

1727 – Isaac Newton: Uno dei massimi studiosi della storia dell’umanità, scopritore di principi fondamentali della matematica e della fisica. Nato a Woolsthorpe-by-Colsterworth, ad ovest dell’Inghilterra, e morto a Londra.

Uno dei massimi studiosi della storia dell’umanità, scopritore di principi fondamentali della matematica e della fisica. Nato a Woolsthorpe-by-Colsterworth, ad ovest dell’Inghilterra, e morto a Londra. 1739 – Nadir Shah occupa Delhi in India e saccheggia la città rubando i gioielli del Trono del Pavone

1815 – Inizio dei Cento giorni di Napoleone, che entra a Parigi, dopo essere fuggito dall’Isola d’Elba, alla testa di un esercito regolare di 140.000 uomini e di una forza di circa 200.000 volontari

1865 – Viene promulgata la Legge Lanza, per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, che estende l’ordinamento sabaudo a tutto il territorio nazionale

1899 – Martha M. Place è la prima donna ad essere condannata alla sedia elettrica negli USA

1956 – La Tunisia ottiene l’indipendenza dalla Francia

1969 – John Lennon sposa Yōko Ono

1974 – Fallito tentativo di rapimento della Principessa Anna e del marito, Capitano Mark Phillips sul Mall, fuori Buckingham Palace, Londra

1986 - Nel supercarcere di Voghera viene avvelenato Michele Sindona con un caffè al cianuro . Sindona era stato condannato per l’omicidio Ambrosoli. Morirà due giorni dopo

. Sindona era stato condannato per l’omicidio Ambrosoli. Morirà due giorni dopo 1994 – A Mogadiscio, in Somalia vengono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

e Miran Hrovatin 1995 – Un attacco terroristico con gas Sarin alla metropolitana di Tokyo provoca 12 morti e oltre 1300 feriti

2003 – Inizia la Seconda guerra del golfo con l’invasione dell’Iraq da parte delle forze angloamericane

2010 – Erutta il vulcano Eyjafjöll, situato nel sud dell’Islanda

1800 – Alessandro Volta presenta la pila: Una scintilla scoccata quasi per caso spalancò alla fisica e alla tecnica orizzonti impensabili nell’epoca dell’illuminazione a gas. La scoperta di Volta mostrò una nuova fonte d’energia che di lì a poco avrebbe avuto innumerevoli applicazioni.

1916 – Einstein pubblica la “Teoria generale della Relatività”: Una rivoluzione filosofico-scientifica in 54 pagine. Tante ne occorsero ad Albert Einstein nel saggio I fondamenti della teoria della Relatività generale (Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie), per ridefinire le leggi della fisica classica e offrire una chiave di lettura della realtà.

1994 – Ilaria Alpi: Giornalista RAI e inviata di guerra, la sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri irrisolti della storia d’Italia.