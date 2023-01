Oggi 20 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 20 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – avete bisogno di un po’ di tempo solamente per voi stessi, stare soli vi aiuterà a prendere le decisioni migliori per voi ed il partner. Progetti bloccati sul lavoro in questo periodo, meglio attendere con pazienza.

Toro – qualsiasi cosa volte dire, ditela solamente nel pomeriggio, la mattina è un po’ già di corda per voi. Meglio chiarire le vostre posizioni sul lavoro in vista di un fine settimana particolarmente favorevole.

Gemelli – più marzo si avvicina, e più l’amore comincerà ad essere protagonista delle vostre vite. Sul lavoro ci sarà a breve un periodo di forti revisioni dei conti.

Cancro – nel pomeriggio grande recupero psicofisico, sino ad allora, fareste bene a non affaticarvi in discussioni inutili. Sul lavoro molte opportunità, ma non è il caso di agitare troppo le acque.

Leone – avete bisogno di un po’ di attenzione verso voi stessi, è necessario valutare bene le emozioni di cui avete bisogno. Per il lavoro, sarebbe il caso di programmare una pausa.

Vergine – pomeriggio trionfante, con la Luna che entra a pieno diritto nel vostro segno zodiacale. Sul lavoro i pianeti allineati vi sorridono, incontri fruttuosi e positivi.

Bilancia – se avete da tempo altre storie, ma siete comunque attratti da un’altra persona, prendetevi tempo fino a marzo. Anche sul lavoro, le grandi soluzioni arrivano solamente con la primavera.

Scorpione – pomeriggio di gran lunga migliore della mattinata per i sentimenti. Sul lavoro, migliora nettamente la situazione, approfittatene per raggiungere i vostri traguardi oggi.Sagittario – nel pomeriggio un po’ di turbolenze, potreste ritornare a discuter con qualche persona cara. Sul lavoro, non abbiate paura di lanciarvi in nuove sfide.

Capricorno – se c’è qualcosa che volete dire in amore, è meglio farlo entro le prossime 48 ore. Se non vi piacciono come lavorano altre persone o colleghi, beh, tagliate i ponti.

Acquario – oggi giornata di recupero per l’amore e le relazioni, non si escludono grandi ritorni. Sul lavoro, iniziate a guardare al futuro con energia e fiducia.

Pesci – nel pomeriggio potrebbe tornare un po’ di apatia, oppure la voglia di mettere alla prova il vostro partner. Sul lavoro ci sono molti progetti da discutere e vagliare con calma.

Almanacco

E’ il 20° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 345 giorni.

Santi del giorno: San Sebastiano (Martire)

Etimologia: Sebastiano, “Sebastòs”, termine greco indicante un uomo “augusto, venerabile”, era già presente a Roma con la forma latinizzata “Sebastianus”. In epoca imperiale, era un appellativo destinato ai personaggi più illustri.

Nati

Sei nato oggi 20 gennaio? Sei molto anticonformista e combatti tenacemente qualsiasi forma di pregiudizio. Le tue battaglie in difesa dei diritti individuali e della libertà ti procurano molta ammirazione e hai ottime possibilità di riuscita nel campo giuridico, politico o sindacale. In amore sei molto fortunato e le tue relazioni sono in genere assai gratificanti, ma questo non basta per farti rinunciare alla libertà che ami tanto.

1920 – Federico Fellini: Nell’olimpo dei migliori registi di sempre, al punto che l’aggettivo felliniano ovunque rievoca scene immortali che hanno fatto la storia della settima arte. Nato a Rimini e morto a Roma nel 1993.

1958 – Lorenzo Lamas: Il binomio fascino ed arti marziali ha fatto la sua fortuna sul grande ma soprattutto sul piccolo schermo. Californiano di Santa Monica.

Scomparsi oggi:

1993 – Audrey Hepburn: Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l’innata eleganza del portamento, anche adesso che non c’è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età.

1984 – Johnny Weissmuller: «Come può un tizio arrampicarsi sugli alberi, dire “Io Tarzan, tu Jane” e guadagnare milioni? Il pubblico perdona il mio modo di recitare perché sa che sono stato un atleta.

2014 – Si spegne ottantenne a Bologna il maestro Claudio Abbado, considerato uno dei maggiori direttori d’orchestra di tutti i tempi con Toscanini e Von Karajan.

1968- Muore a 66 anni lo scrittore John Steinbeck, autore de “La valle dell’Eden”, premio Nobel per la Letteratura.

1982- Muore, all’età di 95 anni, il pianista di origini polacche Arthur Rubinstein. Considerato massimo interprete della musica di Chopin, si esibisce in tutti i più importanti teatri di Parigi, New York e Londra.

1991 – Muore a 67 anni in un albergo di Milano l’attore Walter Chiari.

Accadde Oggi