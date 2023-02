Oggi 20 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 20 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Cari ariete, oggi avete la luna opposta quindi attenzione in amore a piccole tensioni con il partner. Sul lavoro sta per arrivare un nuovo progetto con la persona giusta. Abbiate fiducia nel futuro. Marzo sarà un mese importante.

Toro - Cari toro, bella questa giornata anche se non mancheranno piccole dispute d'amore. Sul lavoro potrebbero esserci problemi finanziari e tutti gli accordi andrebbero conclusi a breve.

Gemelli - Cari gemelli, in amore dovreste impegnarvi di più soprattutto se siete già interessati a qualcuno. Sul lavoro, fatevi valere, sorpattutto se volete un rinnovo di contratto.

Cancro - Cari cancretti, sarebbe meglio farsi scivolare di dosso i malcontenti d'amore. Sul lavoro potrebbero esserci problemi ma saranno risolti nelle prossime settimane.

Leone - Cari leoncini, questa è una bellissima giornata per l'amore e porta soluzioni per le discussioni dell'ultimo periodo. Sul lavoro è arrivata l'ora dei cambiamenti anche se non li avete scelto voi.

Vergine - Cari vergine, questa è una giornata ideale per approfondire una conoscenza nata da poco che può evolversi in qualcos'altro. Sul lavoro potrebbero esserci problemi con capi o colleghi.

Bilancia - Cari bilancia, ecco arrivata una bella giornata per i sentimenti grazie alla luna nel segno. Sul lavoro, c'è possibilità di recupero e arrivano anche nuovi progetti.

Scorpione - Cari scorpioncini, bella questa giornata per l'amore e guardatevi intorno perché potrebbe nascere qualcosa di bello. Sul lavoro il periodo è ideale per i progetti. Da marzo si riparte alla grande.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore torna protagonista della vostra vita quindi godetevi ogni momento. Sul lavoro, meglio non trascurare i nuovi contatti.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata è un po' sottotono per l'amore, colpa della luna storta. Sul lavoro siete un po' distratti ma a volte capita anche a voi di non essere perfetti.

Acquario - Cari acquario, oggi c'è una bella luna nel vostro cielo che aiuta i sentimenti. Sul lavoro ci sono alcuni rapporti da rivedere anche se avete una grande voglia di fare.

Pesci - Cari pesciolini, sta arrivando un periodo migliore per l'amore e va bene anche per chi ha vissuto una crisi. Sul lavoro c'è bisogno di recuperare un equilibrio ma presto andrà meglio. A breve riuscirete a fare qualcosa di nuovo.

Almanacco

Oggi 20 febbraio. E’ il 51° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine mancano 314 giorni.

Giornata mondiale della Giustizia Sociale

Sant’Eleuterio di Costantinopoli (Martire). Il nome deriva dal greco Eleutheros e significa ‘libero, indipendente’

Nati il 20 febbraio

Sei nato oggi? Sei dotato di grande sensibilità, le tue intuizioni sono acute e i tuoi pensieri molto profondi ma spesso, per timidezza e per paura di non essere capito, non permetti agli altri di conoscere quel che davvero passa nel tuo cuore. Nel lavoro troppo spesso ti chiudi in te stesso ed assumi un atteggiamento rinunciatario: è davvero un peccato, perché con un po’ di determinazione in più potresti farti valere e ottenere la considerazione che meriti. Anche in amore cerca di non arrenderti troppo facilmente. C’è qualcuno, che potrebbe farti felice, che aspetta solo un tuo gesto.

1967 – Kurt Cobain: Lo stile musicale grunge e la breve vita di eccessi, cui egli stesso pose tragicamente fine, lo hanno fatto entrare di diritto tra i maledetti del rock e tra le principali icone giovanili.

1988 – Rihanna: Un fenomeno planetario del pop e del rhythm and blues e una delle artiste più sexy della musica contemporanea. Nata a Saint Michael, nelle Barbados, Robyn Rihanna Fenty esordisce a soli 17 anni.

1966 – Cindy Crawford: Tra le top model più affascinanti di sempre e tra le più ricche in assoluto, con un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. Nata a DeKalb, nell’Illinois.

Accadde Oggi?

1816- Termina fra i fischi la prima rappresentazione al Teatro di Torre Argentina, a Roma, dell’opera lirica “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini. «A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il factotum della città!». Recita così l’ultima strofa di “Largo al factotum”, un’aria tra le più popolari di sempre della lirica, che fece entrare nel mito Gioacchino Rossini e il suo capolavoro.

1872- Apre i battenti a New York il Metropolitan Museum of Art. All’epoca dell’apertura, il Museo può offrire ai visitatori solo un sarcofago romano e 174 dipinti. Con la voglia di lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra civile, l’America salutò l’inaugurazione di un museo che nel corso degli anni sarebbe diventato custode prezioso dell’arte d’ogni forma e tempo.

1909- Filippo Tommaso Marinetti pubblica sul quotidiano parigino “Le Figaro” il “Manifesto del Futurismo”.

1958- Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia. Il Parlamento italiano approva la Legge n.75, più nota con il nome della sua creatrice, la senatrice socialista Lina Merlin. La legge abolisce la regolamentazione della prostituzione in Italia e, di conseguenza, porta alla chiusura delle “case chiuse”. L’intento è quello di contrastare lo sfruttamento delle prostitute.

1972- Richard Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese. La visita del presidente statunitense mira a porre fine ad oltre vent’anni di gelo nelle relazioni tra i due paesi.

1979 – Nereo Rocco: Nato a Trieste e qui morto nel 1979, è stato un calciatore e allenatore. A lui è intitolato lo stadio del capoluogo giuliano. Dal 1932 al 1942 è stato una mezzala di Triestina, Napoli e Padova. In Nazionale ha collezionato una sola presenza. Entrato nella storia del calcio per aver introdotto in Italia il “catenaccio”, un modulo tattico esasperatamente difensivistico.

1986- L’Unione Sovietica mette in orbita il primo modulo della stazione spaziale Mir. Anche se il suo completamento richiederà un decennio, la Mir viene considerata un successo di prestigio del programma spaziale sovietico, dopo il lancio del primo satellite artificiale e il primo volo spaziale di Gagarin.

2006- Muore a 84 anni nella sua casa di Sun City, nel deserto dell’Arizona, Paul Marcinkus, ex-presidente dello Ior, Istituto per le Opere di Religione, la Banca Vaticana. L’arcivescovo si porta, così, nella tomba segreti e verità mai rivelate su alcune delle vicende italiane più controverse degli anni ’70 e ’80, dal crack del Banco Ambrosiano al rapimento di Emanuela Orlandi.

2012 – Renato Dulbecco: muore un pioniere della lotta contro il cancro e tra i massimi cervelli che l’Italia abbia conosciuto, si dedicò per ottant’anni alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie genetiche.