Oggi 2 gennaio oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, Oroscopo di Paolo Fox 2 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, Oroscopo di Paolo Fox 2 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Ariete

Cari ariete, sentite una certa stanchezza nella vita amorosa che vi porta un po' di malumore. Sul lavoro avete ricevuto una conferma recentemente ma se c'è ancora qualcosa che non vi soddisfa come dovrebbe, fate in modo che esca dalla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Toro

Cari toro, se siete single non chiudetevi in voi stessi perché gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, Luna e Sole sono favorevoli quindi via libera alle idee che saranno apprezzate da tutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Gemelli

Cari gemelli, per avere un bel cielo per l'amore bisognerà aspettare marzo e, per ora, meglio avere pazienza. Sul lavoro state attenti peché ci sono accordi da rinnovare entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Cancro

Cari cancretti, siete un po' stanchi dal punto di vista amoroso anche perché sono tante le cose che non vi vanno tanto bene nella vostra relazione. Sul lavoro, non fatevi travolgere dall'agitazione perché anche se ci sono problemi si risolveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Leone

Cari leoncini, attenzione in amore con toro e acquario perché con questi segni potreste avere qualche battibecco. Sul lavoro dovrete affrontare una sfida ma rimboccatevi le maniche e buttatevi nell'arena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Vergine

Cari vergine, se siete single da un po' è arrivato il vostro momento di rimettervi in gioco in amore. Sul lavoro pensate bene prima di prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Bilancia

Cari bilancini, questa giornata è un po' particolare per i sentimenti perché potreste sentirvi traditi. Sul lavoro sembra che le cose vadano avanti al rallentatore ma ci sarà modo di risolvere tutto in questo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Scorpione

Cari scorpioncini, avete la luna dalla vostra parte quindi ottime notizie in amore, soprattutto per i single del segno. Sul lavoro dovrete fare una scelta che porterà alla vostra ascesa professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Sagittario

Cari sagittario, giornata di incontri quella di oggi grazie a un bel Mercurio favorevole. Sul lavoro attenzione solo a qualche piccolo problema del passato che potrebbe riemergere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Capricorno

Cari capricorno avete una grande voglia di incontrare persone nuove e avete tutta l'energia per farlo grazie al sole e a Venere. Sul lavro se c'è un collega che vi sta mettendo i bastoni fra le ruote, cambiare mansione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Acquario

Finalmente, cari acquario, avete un cielo che favorisce l'amore. Se vi piace qualcuno, buttatevi! Sul lavoro arrivano novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio: Pesci

Cari pesciolini, cercate di dedicare più tempo alla sfera amorosa che il cielo è dalla vostra parte. Sul lavoro potrebbe esserci un po' di delusione ma è arrivato il momento di ottenere qualcosa di più.

Almanacco

Il 2 gennaio è il 2º giorno del calendario gregoriano. Mancano 363 giorni alla fine dell’anno. È uno dei 3 giorni in cui la Terra si può trovare più vicina al Sole (perielio).

Santi del giorno: Santi Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno (Vescovi e dottori della Chiesa)

Nati

Sei nato oggi 2 gennaio? Sei dotato di grande determinazione, resistenza e capacità di organizzare e programmare le tue mosse anche a lungo termine. Queste doti ti spianano la strada del successo e, nel lavoro, non c’è obiettivo che tu non possa raggiungere. In amore invece dovresti imparare a vivere il rapporto con più naturalezza e spontaneità, a considerare il partner come un compagno e non come un avversario con cui competere. Solo così raggiungerai la felicità.

1920 – Isaac Asimov: Ricordato come il padre della robotica, termine da lui coniato, è stato uno dei padri della letteratura fantascientifica, oltre a un efficace divulgatore del sapere chimico, fisico e astronomico.

1952 – Paolo Hendel: Il suo mestiere è far ridere e per molti telespettatori ci riesce bene, visto che quando c’è lui… «la lira s’impenna!» Nato a Firenze, muove i primi passi a teatro e nel 1982 debutta al cinema in Ad ovest di Paperino, accanto ad altri noti comici toscani come Alessandro Benvenuti (che n’è il regista) e Francesco Nuti.

Scomparsi oggi:

1960. Muore Fausto Coppi. Il campionissimo del ciclismo italiano si spegne all’età di 40 anni nell’ospedale di Tortona (Alessandria) per la malaria contratta durante una competizione in Africa. Il suo nome, con quello di Gino Bartali (leggendaria la loro rivalità), è legato al periodo migliore del ciclismo italiano e mondiale, quando lo sport su due ruote riscuoteva un successo e un seguito che nel Terzo millennio è difficile comprendere appieno.

Accadde oggi

366 – Gli Alemanni attraversano il Reno gelato e invadono l’Impero Romano.

1492. Gli eserciti di Ferdinando II d’Aragona e di Isabella di Castiglia espugnano l’Alhambra di Granada , ultimo lembo di Spagna ancora in mano ali arabi insediatisi nella penisola iberica nel 711. Il califfo fugge in Marocco.

Gli eserciti di Ferdinando II d’Aragona e di Isabella di Castiglia espugnano , ultimo lembo di Spagna ancora in mano ali arabi insediatisi nella penisola iberica nel 711. Il califfo fugge in Marocco. 1493 – Cristoforo Colombo riprende la rotta verso l’Europa.

1757 – Il Regno Unito conquista Calcutta (India).

1872. Il capo della chiesa Mormone americana, Brigham Young , 71 anni, viene arrestato per poligamia : aveva 25 mogli.

Il capo della chiesa Mormone americana, , 71 anni, viene arrestato per : aveva 25 mogli. 1906. Viene riconosciuto a Willis Haviland Carrier il brevetto del primo impianto di aria condizionata progettato 4 anni prima a Brooklyn.

Viene riconosciuto a Willis Haviland Carrier il brevetto del primo impianto di progettato 4 anni prima a Brooklyn. 1959. I guerriglieri castristi al comando di Che Guevara e Camilo Cienfuegos arrivano a L’Avana , dopo che la capitale cubana è stata abbandonata dal dittatore Fulgencio Batista nella notte di Capodanno. Contemporaneamente Fidel Castro occupa Santiago di Cuba .

I guerriglieri castristi al comando di arrivano a , dopo che la capitale cubana è stata abbandonata dal dittatore Fulgencio Batista nella notte di Capodanno. Contemporaneamente occupa . 1968. Il cardiochirurgo Christian Barnard effettua in Sudafrica il terzo trapianto di cuore prelevando l’organo da un uomo di colore per un bianco di 58 anni. In uno stato in cui imperversa il razzismo l’intervento suscita anche aspre polemiche.

Il cardiochirurgo effettua in Sudafrica il prelevando l’organo per un bianco di 58 anni. In uno stato in cui imperversa il razzismo l’intervento suscita anche aspre polemiche. 1974. Negli Stati Uniti viene fissato il limite di velocità delle auto a 55 miglia orarie per far fronte alla crisi petrolifera provocata dall’embargo decretato dai paesi arabi.

Negli Stati Uniti viene fissato il delle auto a 55 miglia orarie per far fronte alla provocata dall’embargo decretato dai paesi arabi. 1977. 13 detenuti attuano una evasione dal carcere Santa Bona di Treviso rubando armi e munizioni.

13 detenuti attuano una di Treviso rubando armi e munizioni. 1979. Eccezionale ondata di freddo in Europa e in Italia . A Claviere si toccano i 26 gradi sotto zero, in Friuli molte baracche dei terremotati ne risultano danneggiate e inabitabili.

Eccezionale . A Claviere si toccano i 26 gradi sotto zero, in Friuli molte baracche dei terremotati ne risultano danneggiate e inabitabili. 2000. L’imbarcazione italiana Luna Rossa vince la prima regata della Coppa d’America che si disputa in Nuova Zelanda.

L’imbarcazione italiana vince la prima regata della che si disputa in Nuova Zelanda. 2011 – Entra in vigore in Spagna il divieto di fumo nei locali pubblici e all’esterno di alcuni edifici come ospedali e scuole. Gli alberghi sono autorizzati a riservare il 30% delle camere ai clienti fumatori.?

1942 – Il più grande caso di spionaggio negli Usa: Negli archivi del FBI è registrato sotto la voce Duquesne Spy Ring: è il più grande caso di spionaggio nella storia degli Stati Uniti d’America, culminato il 2 gennaio con la condanna a 300 anni di carcere per i 33 imputati.