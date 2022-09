Lunedì 19 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 settembre il 262° giorno del calendario gregoriano. Mancano 103 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Gennaro (Vescovo e Martire) protettore dei donatori di sangue e degli orafi.

Etimologia: Gennaro, deriva da “Ianuarius”, che oltre ad essere il nome del primo mese dell’anno nel calendario romano, designava anche “Giano”, dio “delle porte e dei passaggi”, “degli inizi e delle fini”. Nome tipico degli uomini liberi e dei liberti, deve la sua popolarità al culto per il Santo omonimo, patrono di Napoli.

Accadde Oggi

1356 – Gli inglesi sconfiggono i francesi nella Battaglia di Poitiers

1783. Nel parco della villa reale di Versailles i fratelli Montgolfier effettuano davanti al re Luigi XVI una dimostrazione del loro pallone aerostatico detto “ad aria calda”, che regge una cesta nella quale viaggiano un’oca, una pecora e un gallo, che sono quindi i primi aeronauti viventi. Prenderà poi il nome di mongolfiera.

1952. Il comitato per le Attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy , mette sotto inchiesta Charlie Chaplin per le presunte simpatie comuniste del grande regista e attore britannico. Le accuse impediscono di fatto all’autore di Luci della Ribalta , il ritorno negli Stati Uniti senza evitare l’arresto.

1952. Il comitato per le Attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy , mette sotto inchiesta Charlie Chaplin per le presunte simpatie comuniste del grande regista e attore britannico. Le accuse impediscono di fatto all'autore di Luci della Ribalta , il ritorno negli Stati Uniti senza evitare l'arresto.

1982 – Viene introdotto l’uso dell’emoticon: In una discussione su come esprimere il proprio stato d’animo on line, il professor Scott Fahlman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da “due punti”, “trattino” e “parentesi tonda chiusa” da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l’emoticon. Un’invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Non esisterà email o sms che non si concluda con una faccina (o smiley) rivelatrice del contesto emotivo di una conversazione: dall’allegro “:-)” al triste “:-(“, passando per lo stupito “o_o”.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 19 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai l’impressione di tergiversare attorno ai tuoi obiettivi. Una volta ti concentri sui dettagli, la volta dopo non segui che il tuo istinto. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto. Abbi pazienza, presto farai un importantissimo passo avanti, forse non più tardi di domani.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi si ripresenteranno delle sensazioni intense che ti metteranno a disagio. Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È difficile dire agli altri quello che provi in questo momento, anche se è ciò di cui avresti bisogno. Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Tuttavia, rifiutare di abbordare l’argomento ti rende distante agli occhi degli altri. Fatti coraggio e affronta di petto questa situazione, e parlarne diventerà sempre più facile.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente – amici o colleghi – che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei meno interessato da quello che sta succedendo in questo momento piuttosto che da quello che ti riserva il destino. Hai la tendenza a interpretare qualsiasi circostanza in funzione dei tuoi obiettivi per il futuro, ma non per questo devi trascurare il presente. Si può avere un’attitudine distaccata da quello che sono i bisogni immediati, ma questo non vuol dire ignorarli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti piacerebbe prolungare l’atmosfera di festa di questi ultimi giorni, ma il tuo entourage è già tornato alla realtà, il che ti fa pensare di non essere in sintonia con loro. Non è un buon motivo per dubitare di te stesso o sentirti escluso. A volte le relazioni sono a fasi alterne. Quindi è solo una questione di tempo, poi ti sentirai nuovamente in connessione con i tuoi cari.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 19 settembre si interessano molto all’apparenza delle cose. Non solo tengono particolarmente alla loro presenza fisica, ma anche a quella della loro casa, della famiglia e dell’ambiente circostante. A prescindere dalla loro situazione finanziaria, essi hanno una personalità molto ordinata e rigida, e sono capaci di organizzare, con tutti coloro che li circondano, una squadra unita e ben funzionante. Tutte le forme di bellezza li affascinano.

1948 – Jeremy Irons: Nato a Cowes, nell’isola di Wight (sud-est dell’Inghilterra), è tra le star di Hollywood anche se la prima passione è il teatro, da cui deriva la sua immensa classe di attore.

Scomparsi

1985 – Italo Calvino: Massimo esempio di intellettuale eclettico, Italo Calvino è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Tra i suoi capolavori la trilogia “Il visconte dimezzato”, “Il barone rampante” e “Il cavaliere inesistente”.