Lunedì 19 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano. Mancano 12 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: San Dario di Nicea (Martire)

Etimologia: Dario, Deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”. Essendo un nome molto antico si hanno testimonianze di questo nome già ai tempi dei re di Persia (Dario detto “il Grande”). Il nome è presente in alcune classifiche straniere dei nomi più popolari tra i nuovi nati, tra cui Svizzera, Spagna e Croazia.

Accadde oggi

1793. A Tolone, Napoleone Bonaparte sconfigge i monarchici e le truppe inglesi che li appoggiano. L’impresa gli vale la nomina a generale.

1983. Si chiama Lisa il primo personal computer che dispone di mouse e interfaccia grafica rivoluzionaria viene commercializzato dalla Apple.

. Il firmano la Dichiarazione congiunta sino-britannica, che cede 1984. A Città del Messico Francesco Moser stabilisce il record mondiale dell’ora di ciclismo percorrendo 50 km e 808 metri. Il precedente record era di 49,432 km stabilito da Eddy Merckx.

2016 - Attentato di Berlino: un tir si scaglia su un mercatino di Natale, provocando 12 morti e 48 feriti

1976 – Benigni debutta in TV: Una “signorina Buonasera” che annuncia il prossimo programma in stile impeccabile viene interrotta da un’irriverente pernacchia e d’improvviso l’immagine si distorce, lasciando il posto a una stalla. È l’intro di Onda libera, programma satirico che nel 1976 lancia sul piccolo schermo un poco più che sconosciuto Roberto Benigni.

Nati

Sei nato oggi? nati il 19 dicembre sono molto bravi nel suscitare reazioni negli altri, essenzialmente grazie alla coesistenza, nel loro modo di essere, di un duplice atteggiamento audace e perseverante, oltre che per il loro rifiuto di ogni tipo di compromesso. A queste persone riesce alquanto difficile, se non addirittura impossibile, essere altri se non se stessi.

1861 – Italo Svevo : Il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra Ottocento e Novecento, interprete dell’alienazione dell’uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust.

1977 – Elisa: Ispirata dal dinamismo culturale e poliglotta della sua città, è un’artista di caratura internazionale.

1915 – Édith Piaf: La Marsigliese sta al popolo francese, come lei sta alla storia della canzone transalpina… un monumento nazionale!

1966 – Alberto Tomba: Nato a Bologna, è un ex campione e protagonista (anche mediatico) dello sci alpino dal 1986 al 1998, in particolare nello slalom speciale e gigante.

Scomparsi oggi:

2004 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1996 – Marcello Mastroianni: È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d’oro tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta.