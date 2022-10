Martedì 18 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 ottobre è il 291º giorno del calendario gregoriano. Mancano 74 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Luca (Evangelista)

Etimologia: Luca, c’é forse un’origine etnica dietro questo diffuso nome, derivante dall’aggettivo latino “lucanus” che indicava un abitante della Lucania.

Accadde oggi

64 d.c.- Il grande incendio di Roma : Il fuoco inizia a bruciare nell’area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l’Imperatore Nerone suoni la lira e canti, mentre osserva l’incendio da distanza di sicurezza.

: Il fuoco inizia a bruciare nell’area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l’Imperatore Nerone suoni la lira e canti, mentre osserva l’incendio da distanza di sicurezza. 1610 – Muore all’età di 38 anni il pittore Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, colto dalla febbre a Porto Ercole mentre si recava a Roma per chiedere al Papa il condono per un omicidio avvenuto in una rissa 4 anni prima.

all’età di 38 anni il pittore colto dalla febbre a Porto Ercole mentre si recava a Roma per chiedere al Papa il condono per un omicidio avvenuto in una rissa 4 anni prima. 1697: nasce Giovanni Canal, meglio conosciuto come Canaletto, pittore

1925 – Il capo nazista Adolf Hitler pubblica “Mein Kampf” (La mia battaglia) scritto durante l’anno di carcere dopo il fallito colpo di stato di Monaco, in cui condensa la sua ideologia, che poi metterà in pratica quando andrà al potere.

Il capo nazista pubblica “Mein Kampf” (La mia battaglia) scritto durante l’anno di carcere dopo il fallito colpo di stato di Monaco, in cui condensa la sua ideologia, che poi metterà in pratica quando andrà al potere. 1931 – Lago di Garda: viene inaugurata la Strada Statale Gardesana Occidentale

1976 – La ginnasta rumena Nadia Comaneci , 14 anni, ottiene dai giudici alle Olimpiadi di Montreal il massimo punteggio (10) : è la prima volta che una atleta raggiunge questo risultato.

La ginnasta rumena , 14 anni, ottiene dai giudici alle il : è la prima volta che una atleta raggiunge questo risultato. 2003 – Viene trovato morto, apparentemente suicida, lo scienziato inglese David Kelly , che aveva riscontrato manomissioni del rapporto del governo britannico sulle “armi di distruzione di massa” dell’Iraq, rivelatesi inesistenti dopo l’esecuzione della condanna a morte di Saddam Hussein.

Viene trovato morto, apparentemente suicida, lo scienziato inglese , che aveva riscontrato manomissioni del rapporto del governo britannico sulle “armi di distruzione di massa” dell’Iraq, rivelatesi inesistenti dopo l’esecuzione della condanna a morte di Saddam Hussein. 2012 – Viene liberata in Algeria, dopo 270 giorni di prigionia, la cooperante italiana Rossella Urru, sequestrata il 22 ottobre 2011, con due volontari spagnoli, da terroristi islamici nel campo Saharawi per rifugiati.

1886 – Pubblicato Cuore di Edmondo De Amicis, scrittore già apprezzato per racconti, inchieste giornalistiche e resoconti di viaggi. Perfettamente inquadrato nel clima postunitario, il libro conquistò subito pubblico e critica con il suo spaccato di una piccola Italia fatta di eroismi, buoni sentimenti, amore di patria e rispetto per istituzioni e genitori.

Protagonisti i ragazzi di una terza elementare di Torino, rappresentativi delle varie regioni d’Italia raccontate attraverso le loro personali vicende.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 18 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete

Il tuo modo di vivere e di esprimere passioni e entusiasmi sarà sempre e solo libero, slegato dalle regole e dagli schemi. Avrai voglia di mettere i sentimenti al primo posto, di rispettare il valore dei tuoi rapporti che contano.

Toro

Oggi la tua Venere si opporrà (fieramente) a Nettuno, raccontandoti una storia precisa. Sentirai infatti il bisogno di ricevere chiarezza, di sentirti dire sempre la verità, di avere a che fare con persone sincere, che non abbiano niente da nascondere. E la Luna ti aiuterà a ottenere tutto questo.

Gemelli

Il Sole, dalla tua quinta casa, rappresenta un richiamo costante verso la passione, verso tutto ciò che possa divertirti, caricarti di grandi energie. Ma oggi, per poter davvero vivere tutto questo, avrai bisogno di andare oltre certe regole, di rompere limiti e tabu che ti frenano, che non ti fanno sentire il ritmo.

Cancro

Grazie a quella Luna in posizione favorevole (sei sensibilissima al tuo pianeta) oggi sarai probabilmente il segno che vivrà meglio il suo presente. Perché ti sentirai in equilibrio con tutto, mai veramente in sospeso con qualcosa, mai troppo in conflitto con cose o persone.

Leone

La quadratura che oggi separerà il Sole da Saturno sarà la vera energia alla quale dovrai fare attenzione. Perché lo scontro celeste potrebbe creare tensioni tra te e chi ami, tra le tue relazioni, con ovvie complicazioni per la qualità della giornata. Evita tutto ciò che ti innervosisce, che ti crea un problema.

Vergine

Venere oggi ti vedrà molto sensibile alle cose che ti dicono, imponendoti di ascoltare solo la verità. Ma la Luna, in buona posizione, proverà a renderti apparentemente più morbida, meno intransigente di come sei. Esigi la sincerità da tutti senza però trascurare la comprensione per il prossimo.

Bilancia

Se Venere, da una parte, oggi si oppone a Nettuno chiedendoti la massima chiarezza con ogni cosa, ecco che il Sole – dal tuo segno – ti renderà insofferente verso certe regole o blocchi che non ti lasciano vivere liberamente l’energia, l’entusiasmo. Sarai esigente con tutto, ma ti sentirai forte.

Scorpione

Approfitta di questa Luna che oggi vive nel tuo segno. Usa le tue emozioni che oggi ti aiuteranno a vivere al meglio ogni cosa, trovando opportunità là dove gli altri segni vivono invece una sfida o un problema. Capirai di poterti concedere una giornata facile e intelligente, un tempo che non si spreca.

Sagittario

In questo periodo Venere domina il tuo cielo, ti impone di fare le cose in un certo modo, usando grazia e intelligenza. Per questo oggi il pianeta avrà da ridire sulle contraddizioni che Nettuno semina dentro di te, su quei dubbi che non ti consentono di esprimere un’azione troppo chiara, decisa.

Capricorno

Scegli di vivere di emozioni, di spontaneità e di dolcezza, perché questa potrebbe essere la decisione migliore per proteggere la giornata. Il Sole oggi quadra il tuo Saturno, ecco perché le stelle ti sconsigliano di comportarti in modo troppo logico o razionale. Abbraccia questa giornata.

Acquario

Sole e Saturno oggi saranno in rotta di collisione, per questo dovrai prestare una certa attenzione per non sbagliare con una persona, per non fare o dire cose che complicherebbero la qualità di un amore o di un rapporto. Non sottovalutare niente, considera sempre le reazioni degli altri..

Pesci

Oggi respirerai l’opposizione che Venere e Nettuno vivono. Per questo avrai bisogno di parlare e di stare con gli altri ma in modo più deciso, andando oltre le tue incertezze, trovando sempre parole chiare, dirette e semplici. Una piccola sfida, ma la Luna ti aiuterà a vincerla, a sentirti soddisfatta.

Nati oggi

I nati oggi 18 ottobre. La natura ti ha dotato di grande energia, costanza e determinazione che, quasi sempre, dedichi al benessere dei tuoi cari, del partner e dei figli. Anche il lavoro, più che uno strumento di affermazione personale, è per te soprattutto un mezzo per garantire a chi ami sicurezza e tranquillità. La fortuna ti assiste e ti permetterà di riuscire nei tuoi propositi.

Scomparsi

1931 - Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell'umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

1889 - Antonio Meucci: La sua fama di inventore è legata a uno degli "scippi" più clamorosi della storia, di cui, seppur con un ritardo di oltre un secolo, gli è stata resa giustizia.

1996 - Giuseppe Panini: Imprenditore famoso e fondatore, con i fratelli Franco Cosimo e Umberto, della Edizioni Panini, è nato a Pozza di Maranello (frazione del noto centro emiliano), e morto nel 1996 a Modena.