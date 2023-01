Oggi 18 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 18 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Bene l’amore con Luna che torna favorevole, ottima energia già nel pomeriggio. Sul lavoro, ci sono alti e bassi e un accordo può cambiare!

Toro – La Luna è contraria e in amori ci sono ritardi da colmare. Sul lavoro, invece, ci sono troppi dubbi: cerca di superare gli ostacoli senza pensare ai problemi perché le idee non ti mancano!

Gemelli – In amore è arrivato il momento di parlare, non farti troppi problemi. Sul lavoro, opportunità in arrivo e chi ha attività in proprio può iniziare a guardare al futuro con serenità!

Cancro – In amore c’è un po’ di rabbia, forse non hai detto tutto quello che pensi. Sul lavoro, ora potrai ricevere qualcosa in più, ma entro aprile va fatta una scelta!

Leone – La Luna è in ottimo aspetto, ma alcune questioni economiche ancora non sono risolte. Sul lavoro, cerca di muoverti entro il 20 perché poi sarai agitato con il Sole in opposizione!

Vergine – Venerdì e sabato la Luna sarà dalla tua parte, cerca di lasciarti andare all’amore e di organizzare qualcosa per il weekend. Sul lavoro, arrivano successi!

Bilancia – Da domenica la Luna sarà con te e riuscirai a trovare di nuovo l’intesa con il partner. Sul lavoro c’è un po’ di agitazione, forse vuoi cambiare aria, ma fallo solo in casi eccezionali!

Scorpione – In amore qualcosa non va, sei un po’ indeciso e una frase fraintesa può creare problemi. Sul lavoro, le dispute legali ora possono essere vinte!

Sagittario – La Luna è favorevole nel corso dei prossimi giorni, bene l’amore. Sul lavoro, tutto procede a gonfie vele, cerca di programmare eventi per la prossima settimana!

Capricorno – La giornata migliore sarà quella di venerdì, ma anche oggi l’amore non va male. Sul lavoro, momento importante soprattutto se hai un obiettivo da raggiungere!

Acquario – Venere è dalla tua parte a marzo e le storie che nascono ora saranno importanti. Sul lavoro, ci sono piccoli intoppi e ritardi, ma tutto si risolve!

Pesci – Oggi faresti bene a ribadire a tutti il tuo concetto di amore perché entro aprile dovrai fare scelte importanti. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti aiuta nei rapporti, buone le sinergie!

Almanacco

E’ il 18° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 347 giorni.

Santi del giorno: Santa Prisca (Martire)

Nati

Sei nato oggi 18 gennaio? Sei dotato di grande spirito contemplativo e riflessivo. Ami e cerchi una vita tranquilla, possibilmente lontano dalla confusione delle grandi città. Nel lavoro punti più alla solidità della tua posizione che al prestigio. La tua istintiva riflessività ti porta, anche in amore, a compiere scelte felici e durature.

1955 – Kevin Costner: La sua carriera cinematografica riflette il fascino e la varietà di più culture inscritte nel suo DNA, per via delle lontane origini tedesche, irlandesi e cherokee (indiani nativi dell’Oklahoma). Nato a Lynwood, in California, Kevin Costner si mette in mostra con “Fandango” nel 1985 e due anni dopo con Gli intoccabili, celebre capolavoro di Brian De Palma, in cui ha come rivale un grande Robert De Niro, nei panni di Al Capone.

1904 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond.

Scomparsi oggi

1936. Muore a Londra Rudyard Kipling. Inglese, nato nell’India coloniale nel 1865, il suo nome è legato al suo più grande successo letterario, Il libro della Giungla. Celebre in tutto il mondo, diventa presto un classico dell’infanzia ed ispira numerose pellicole.

1987. Muore a Roma il pittore Renato Guttuso. Nato a Bagheria in Sicilia il 26 dicembre 1911, l’artista esprime, nelle sue opere, tutto il calore ed il colore della sua terra siciliana. Nel 1972 dipinge i Funerali di Togliatti.

Accadde Oggi

1788. I primi inglesi approdano in Australia e vi fondano una colonia penale.

I primi e vi fondano una colonia penale. 1912. L’esploratore inglese Robert Scott raggiunge il Polo Sud e scopre che un altro esploratore, Roald Amundsen , è arrivato prima di lui. Scott muore durante il viaggio di ritorno.

L’esploratore inglese raggiunge il e scopre che un altro esploratore, , è arrivato prima di lui. Scott muore durante il viaggio di ritorno. 1919. A Parigi, al termine della prima guerra mondiale , si apre la conferenza di pace. Un ruolo preminente viene giocato dai rappresentanti di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Italia, con il trattato di Versailles . La Germania riconosce l’incondizionata sovranità dell’Alleanza.

A Parigi, al , si apre la conferenza di pace. Un ruolo preminente viene giocato dai rappresentanti di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Italia, con il . La Germania riconosce l’incondizionata sovranità dell’Alleanza. 1919. Don Luigi Sturzo diffonde l’appello A tutti gli uomini liberi e forti . E’ l’atto di nascita del Partito Popolare Italiano . Negli anni del non expedit pontificio, don Sturzo fonda un’organizzazione politica indipendente dei cattolici italiani, che poi sarà la Denocrazia Cristiana.

Don diffonde l’appello . E’ l’atto di . Negli anni del non expedit pontificio, don Sturzo fonda un’organizzazione politica indipendente dei cattolici italiani, che poi sarà la Denocrazia Cristiana. 1991. Esplode la Guerra del Golfo . Missili scud iracheni vengono lanciati contro Israele. Le città maggiormente colpite sono Tel Aviv e Haifa.

Esplode la . Missili scud iracheni vengono lanciati contro Israele. Le città maggiormente colpite sono Tel Aviv e Haifa. 1994. Vene sciolta la Democrazia Cristiana .

Vene sciolta la . 2010 – Viene avviato in Cina il controllo sugli sms : i clienti dei due maggiori gestori telefonici verranno bloccati se sorpresi a spedire messaggi porno.

Viene avviato : i clienti dei due maggiori gestori telefonici verranno bloccati se sorpresi a spedire messaggi porno. 2017 – Ore 16,47: l’hotel Rigopiano viene investito da una valanga che lo seppellisce: solo 11 persone si salvano, i morti sono 29, vittime di leggerezze nella realizzazione dell’opera (su cui ancora si indaga) ma anche dei ritardi nei soccorsi, dovuti a carenze organizzative e incomprensioni. Per stabilire le respondabilità è ancora in corso il procedimento giudiziario.

1919 – Conferenza di Parigi: A due mesi dalla conclusione della Prima guerra mondiale, s’inaugurò con la Conferenza di Parigi una serie di trattati destinati a dare un nuovo assetto geopolitico all’Europa, con conseguenze che, pochi anni dopo, alimentarono la nascita delle dittature nazifasciste fino a scatenare il Secondo conflitto mondiale.