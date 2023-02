Oggi 18 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete - Cari ariete, molto bella questa giornata per l'amore dove i problemi di coppia possono essere risolti una volta per tutte. Sul lavoro sono previsti spostamenti e anche molte novità.

Toro - Cari toro, in questa giornata le stelle vi permetteranno di riscoprire tutto il bello delle emozioni. La giornata è ideale anche per il lavoro dove riuscirete a trovare un bell'aquilibrio con i colleghi.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione in amore oggi perché l'umore è un po' ballerino. Sul lavoro potrebbe esserci qualche disguido con il partner ma niente di troppo grave.

Cancro - Cari cancretti, questa settimana sarà abbastanza altalenante dal punto di vista emotivo. Attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro va meglio anche se in questo weekend potrebbe trovare qualche dubbio.

Leone - Cari leoncini, attenzione alla tensione in amore anche se non dipende tanto da voi quanto dal partner. Sul lavoro va meglio ma a volte varrebbe la pena ascoltare anche il parere degli altri.

Vergine - Cari vergine, la giornata di oggi è molto positiva per i sentimenti e i single del segno possono contare su nuovi interessanti incontri. Sul lavoro c'è voglia di cambiamento.

Bilancia - Cari bilancia, c'è un bel recupero in amore che gioverà molto sul vostro equilibrio interiore. Sul lavoro c'è un bel recupero anche se non tutti i problemi si risolveranno in un attimo.

Scorpione - Cari scorpioncini, la luna è favorevole e regala belle emozioni. Sul lavoro potreste ricevere una bella e inaspettata proposta.

Sagittario - Cari sagittario, è finalmente arrivato il momento di un bel recupero in amore. Sul lavoro la voglia di fare è tanta ma non dimenticate mai di seguire la vostra creatività.

Capricorno - Cari capricorno, bello questo cielo con Venere, Marte e Giove favorevoli. Sul lavoro arrivano novità e forse nuovi e interessanti incarichi.

Acquario - Cari acquario, questa giornata è ideale per vivere la passione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete molto affaticati e qualcuno potrebbe voltarvi le spalle, attenzione.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata non è proprio ideale per l'amore più avanti andrà meglio. Sul lavoro non state guadagnando tanto ma Giove porterà un bellissimo recupero in primavera.

Almanacco

Oggi 18 febbraio. E’ il 49° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 316 giorni.

Santi del giorno: San Simeone di Gerusalemme (Vescovo e Martire, cugino di Gesù)

Etimologia: Simone, Il nome deriva dall’aramaico Shimeon e significa “Dio sente, ascolta”. Nella Bibbia si legge “Lia concepì di nuovo e partorì un figlio. Disse: perché il Signore ha sentito che ero disprezzata, mi ha concesso anche questo. E lo chiamò Simone”. La prima attestazione letteraria di questo nome si ha nella mitologia greca dove Simone era uno dei giovani pirati che Dionisio trasformò in delfino. Il nome è piuttosto popolare in Italia. Si attesta infatti tra i primi 20 nomi più usati per i neonati degli ultimi anni. All’estero, soprattutto nei paesi francofoni, viene utilizzato come nome femminile.

Nati il 18 febbraio

Sei nato oggi? Hai un temperamento introverso e il tuo interesse principale è rappresentato dai tuoi studi, spesso difficili e complessi. Nel lavoro non incontri problemi: potrai sempre contare sul successo e su considerevoli soddisfazioni economiche. Riguardo all’amore, in gioventù la tua mancanza di disponibilità lascia poco spazio ad un rapporto a due, ma con gli anni però potresti ammorbidirti e scoprire le gioie della vita di coppia.

1745 – Alessandro Volta: Fisico e inventore tra i più famosi della storia, è grazie a lui che termini come “pila”, “tensione” e “capacità elettrica” sono entrati nell’uso quotidiano. Il suo principale merito è di aver mostrato all’umanità una nuova fonte d’energia.

1954 – John Travolta: Dalla disco music al twist, il ballo è sempre stata una componente identitaria della sua carriera di attore, al punto che “essere John Travolta” è diventata un’espressione comune dell’uso parlato.

1940 – Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, “Faber” viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell’ironia dissacrante. Genovese doc.

Scomparsi oggi:

1564 – Michelangelo Buonarroti: Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al “ciclo di affreschi nella Cappella Sistina”.

1546- Muore Martin Lutero, il padre della Riforma Protestante, l’autore delle 95 tesi di Wittenberg che così violentemente mineranno il potere temporale e spirituale del papato di Roma.

1963- Muore a Torino Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore. Nel 1943, viene richiamato alle armi e indirizzato al corso allievi ufficiali. Dopo lo sbandamento seguito all’8 settembre, si unisce alle formazioni partigiane “badogliane”, con cui partecipa alla battaglia per la liberazione di Alba.

Accadde Oggi