Giovedì 18 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 agosto è il 230° giorno del calendario gregoriano. Mancano 135 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Elena (Madre di Costantino) protettrice di tintori, fabbricanti d’aghi e chiodi.

Etimologia: Elena, iI nome deriva dal greco Elèné e significa ‘fiaccola, scintillante, splendente’.

Accadde Oggi

293 a.C. – Viene costruito il più antico tempio romano dedicato a Venere; nasce l’istituzione delle Vinalia Rustica

1227. Muore Gengis Khan , uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi. Grazie al suo genio militare, l’Impero mongolo – che egli stesso fonda riunendo diverse tribù – raggiunge un’estensione immensa, dalla Cina alla Russia, fino al Medio Oriente e all’Europa orientale

1893 – La regina Margherita di Savoia inaugura alla punta Gnifetti, sul Monte Rosa, l'omonimo rifugio, il più alto d'Europa

1973. Nel mare di Portovenere Enzo Maiorca scende in apnea ad 8o metri di profondità fissando il nuovo record mondiale.

1975. Viene ritrovata in Cina una mummia di oltre 200mila anni . E' Il corpo di una donna in ottimo stato di conservazione. Dallo studio degli organi interni si riesce anche a stabilire che soffriva di tubercolosi.

1993 – A Lucerna (Svizzera) brucia il più antico ponte coperto d'Europa, il Kapellbruecke, costruito nel 1333 interamente in legno

2001 – La casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Il farmaco era stato ritirato dal mercato all’inizio di agosto

2007 – Un gruppo di militanti di Al-Qaida dirotta un aereo Md-80 dell’Atlasjet nella Turchia meridionale, nel tentativo di dirigerlo verso Teheran, in Iran

2018 – Lutto nazionale in Italia, nel giorno dei funerali di stato di 19 delle 43 vittime del crollo del viadotto autostradale Polcevera a Genova

1958 – Nabokov pubblica Lolita: Dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti il romanzo Lolita dello scrittore russo Vladimir Nabokov. Protagonista è il professor 40enne Humbert e la sua morbosa passione per la dodicenne che chiama con il diminutivo Lolita. Si grida subito allo scandalo e la stampa, su tutti il New York Times, lo accusa di “pornografia”. Ma le critiche non ostacolano affatto l’enorme successo di pubblico: 100 mila copie vendute in tre settimane, primato raggiunto soltanto da “Via col vento” di Margaret Mitchell.

1866 – Janssen osserva per la prima volta l’elio: Dopo l’idrogeno, l’elemento chimico più presente nell’universo è l’elio, gas nobile incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell’atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Il primo a scoprirlo fu l’astronomo francese Jules Janssen, nel corso di studi condotti sulla luce solare. Durante l’eclissi totale solare del 18 agosto 1866.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 18 agosto si trovano sempre davanti a grandi sfide, che devono affrontare a viso aperto e cercare di superare. Non importa quale grado di successo o di felicità abbiano raggiunto nella vita: le difficoltà continueranno a presentarsi, come se volessero mettere costantemente alla prova la loro tempra.

1968 – Daniele Silvestri: Nato a Roma, premiato con la “targa Tenco” per il brano Le cose in comune, è uno dei grandi cantautori italiani.

1943 – Gianni Rivera: Nato ad Alessandria, esordio in serie A a meno di sedici anni, calciatore simbolo del Milan, con 501 presenze e 122 reti. Pallone d’oro nel 1969, nel 2004 viene inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori viventi, selezionati da Pelé.

Scomparsi

2009 – Fernanda Pivano: I suoi amici scrittori ed artisti la chiamavano affettuosamente Nanda. Tra loro c’era un certo Ernest Hemingway che, insieme ad altri “big” della letteratura americana.

1850 - Muore a Parigi all’età di 51 anni lo scrittore francese Honeré de Balzac tre mesi dopo aver sposato la contessa polacca Eveline Hanska alla quale era legato sentimentalmente da 15 anni.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 18 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Venere è in opposizione quindi alcuni rapporti hanno bisogno di riflessione. Nel lavoro ti troverai in una situazione difficile da gestire: armati di pazienza.

Toro: Chi aveva deciso di chiudere una relazione perché troppo controversa ora potrà tornare sui suoi passi. Nel lavoro hai tirato troppo sacrificando la tua vita privata, cerca di darti tempo.

Gemelli: Devi pensare all’amore in maniera differente rispetto a prima. Attenzione ai rapporti con Pesci e Vergine che sono agitati. Nel lavoro se aspetti una chiamata sono possibili nuovi incarichi.

Cancro: Oggi la Luna e Venere sono contrarie, attenzione alle parole. Doppia prudenza con Capricorno e Bilancia. Nel lavoro prima di fare scelte azzardate analizza bene la situazione, valutando pro e contro.

Leone: I nuovi amori sono favori da stelle perfettamente allineate nel tuo segno. Nel lavoro è un buon momento anche se l’opposizione di Saturno consiglia di non fare il passo più lungo della gamba.

Vergine: La situazione è intrigante per relazioni di lunga data, alcuni stanno pensando al matrimonio o a una convivenza. Nel lavoro se qualcosa non va non devi perderti d’animo.

Bilancia: La situazione astrologica ti invita a guardare l’amore con leggerezza. Nel lavoro nulla di grave ma è possibile ci sia qualche possibilità.

Scorpione: Le relazioni che nascono ora sono importanti per il futuro. Nel lavoro se possibile cerca di concludere le cose in sospeso.

Sagittario: Sono giornate valide per gli incontri e le nuove conoscenze. Nel lavoro hai una grande voglia di sperimentare, Mercurio suggerisce un po’ di cautela nelle spese.

Capricorno: Oggi meglio evitare complicazioni, in particolare con Ariete e Bilancia. Nel lavoro alcune situazioni vanno controllate, Mercurio e la Luna sono favorevoli.

Acquario: Oggi potresti vedere tutto nero.. sta capitando già da luglio che in certi giorni ti senti polemico in amore. Nel lavoro entro la fine della giornata devi parlare con chiarezza, la Luna sarà nel tuo segno il prossimo fine settimana.

Pesci: Una piccola vacanza vicino a casa in questo giorno sarà molto produttiva e vantaggiosa per te. Se vuoi avanzare nel tuo lavoro, ora devi rinnovare la tua routine ed eseguire i tuoi compiti con un ritmo più dinamico, ti sorprenderai.