Sabato 17 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 dicembre è il 351º giorno del calendario gregoriano. Mancano 14 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)

Etimologia: Lazzaro, deriva dall’ebraico “Eleazar”, teoforico significante “Dio ha aiutato, Dio e venuto in aiuto”. Personaggio del Vecchio e del Nuovo Testamento, non ha mai avuto, come personale, grande diffusione nel mondo cristiano, nonostante la celebrità del fratello di Marta e Maria, resuscitato da Gesù.

Accadde Oggi

497 a.C. – Si svolgono a Roma le prime feste Saturnali

1538 – Papa Paolo III scomunica re Enrico VIII d’Inghilterra

1843 – Pubblicato Canto di Natale di Dickens: L’arida quotidianità di Ebenezer Scrooge, un vecchio ricco e taccagno, viene scossa dalla comparsa di tre spettri che gli mostrano il Natale in tre dimensioni temporali: quello della sua giovinezza, del presente e del domani. Un’esperienza che gli farà riacquistare il senso della vita e la centralità dei sentimenti.

1969 - L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri

1973- Fiumicino. Sono le 12,51 di un lunedì. Un commando di terroristi arabi lancia ordigni al fosforo contro un aereo della compagnia Pan American, fermo sulla piazzola di manovra, per impadronirsi poi di un velivolo della Lufthansa, su cui fanno salire alcuni ostaggi. Inizia così un tragico peregrinare per i cieli d'Europa e del Medio Oriente, che termina nella tarda serata del 18 dicembre all'aeroporto del Kuwait, con un bilancio finale di trenta vittime. Gli ostaggi vengono liberati e i terroristi arrestati.

1989 – Primo episodio de "I Simpson": Homer, impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore alla sicurezza, è rimasto senza tredicesima e non sa come far fronte alle spese dei regali di Natale per i figli Bart, Lisa e Maggie. Non può nemmeno contare sui risparmi, perché sua moglie Marge li ha spesi per cancellare il tatuaggio che Bart si è fatto fare sul braccio

2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si diede fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L'episodio è considerato l'inizio della Primavera Araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe.

2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 17 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore è un momento di fermo, ma il recupero è dietro l’angolo già dalla prossima settimana. Sul lavoro bisogna fare bene i conti perché ci sono spese superiori alle entrate.

Toro: Nelle relazioni poco chiare è necessario parlare con sincerità, ogni dubbio andrebbe risolto entro il 23.

Gemelli: giornata interessante per i sentimenti, sarebbe il caso di iniziare a frequentare gente piacevole se il cuore è solo da tempo. Sul lavoro vuoi metterti in gioco, Mercurio nel segno invita a fare scelte diverse dal passato.

Cancro: è una situazione astrologica ancora confusa ma l’ultima parte di ottobre sarà decisamente migliore. La giornata di oggi permette di programmare un appuntamento, magari anche di fare una scelta importante sul lavoro.

Leone: Se il tuo cuore è solo dovresti guardarti attorno, ma se sei in coppia e c’è un tradimento in ballo a fine mese andrà fatta una scelta importante. Le persone mature devono seguire le pratiche per pensioni, liquidazioni, assicurazioni.

Bilancia: In amore ci vuole più attenzione verso l’altro. Potresti sentirti giù di corda. A lavoro è una giornata in cui è meglio prendere tempo.

Scorpione: Il periodo è interessante e questa giornata permette di vivere sensazioni speciali anche in amore. Non tutto quadra sul lavoro, soprattutto a livello economico.

Sagittario: Le storie d’amore che nascono ora saranno più forti a novembre. Cerca di stare attento sul lavoro non creare dissapori.

Capricorno: Oggi la Luna è ancora opposta. Gli incontri restano emozionanti e coinvolgenti. I progetti ripartono, novità, trasferimenti, cambiamenti di ufficio avvenuti da poco o imminenti.

Acquario: domani la Luna sarà in opposizione, quindi se ci sono problemi meglio discuterne adesso. Sul lavoro è una giornata ancora sottoposta a un po’ di tensione.

Pesci: è molto interessante questa Luna, si vede che vuoi vivere una storia d’amore o confermare quella che è già in atto. Certamente la creatività è favorita in questo momento, anche sul lavoro.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di molto coraggio, spirito d’iniziativa e sei capace di grande generosità, ma sei anche dominato dall’impazienza e se non ottieni subito quel che desideri ti lasci spesso prendere dalla collera. Nel lavoro dovrai affrontare alcuni momenti difficili, ma nella seconda parte della vita raggiungerai il successo. In amore ti si addice un partner riflessivo e paziente in grado di sopportare le tue esplosioni e di darti la tranquillità di cui hai bisogno.

1936 – Papa Francesco: L’uomo del cambiamento epocale, sulle cui spalle gravano i destini della Chiesa Cattolica e in generale della fede cristiana. Nato a Buenos Aires, in Argentina.

1975 – Milla Jovovich: Sguardo di ghiaccio e fascino da vendere, un binomio vincente dalle passerelle al set cinematografico. Ucraina di Kiev, ma con la cittadinanza USA, ha iniziato a sfilare a 11 anni.