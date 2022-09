Venerdì 16 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 16 settembre il 259° giorno del calendario gregoriano. Mancano 106 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Eufemia

Etimologia: Eufemia, il termine greco “euphemia”, latinizzato poi in “Euphémia” ed ampiamente usato dai cristiani per il suo significato di “buon augurio”, è alla base di questo personale, diffuso specialmente nel Sud Italia, ma attualmente in calo.

Accadde Oggi

1599 – In Campo de’ Fiori, a Roma, viene bruciato al rogo frà Celestino da Verona.

1498. Muore il frate domenicano Tomas de Torquemada , il frate domenicano che è a capo della Inquisizione spagnola.

Muore il frate domenicano , il frate domenicano che è a capo della spagnola. 1904 – In Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri.

che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. 1920 – Un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere in Wall Street, tra la sede della banca “Morgan & Stanley” e la Borsa valori. Unico responsabile della strage è l’anarchico italiano Mario Buda. Nell’attentato troveranno la morte 33 persone, 200 il numero dei feriti.

1976 – Notte delle matite spezzate; azione della polizia argentina contro gli studenti delle scuole superiori.

1982. Alla periferia di Beirut uomini delle milizie cristiano-falangiste entrano nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila per vendicare l’assassinio del loro neoeletto presidente Bashir Gemayel. E inizia un massacro della popolazione palestinese che durerà due giorni.

Alla periferia di Beirut uomini delle milizie cristiano-falangiste entrano nei campi profughi palestinesi di per vendicare l’assassinio del loro neoeletto presidente Bashir Gemayel. E inizia un massacro della popolazione palestinese che durerà due giorni. 1992 – Mercoledì nero: la sterlina britannica esce dal Sistema Monetario Europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco.

2005 – Viene arrestato a Napoli il boss Paolo Di Lauro.

1949 – Debutta Wile E. Coyote: Con il cortometraggio “Fast and Furry-ous” i baby telespettatori iniziano ad appassionarsi alle divertenti vicissitudini di un coyote, al perenne inseguimento di un uccello dalle gambe lunghe e veloce come il vento.

1970 – Il caso De Mauro: Palermo, sera del 16 settembre. Mauro De Mauro, cronista del quotidiano L’Ora, ha da poco parcheggiato la propria auto in via delle Magnolie, a pochi metri dalla sua abitazione, quando viene avvicinato da tre sconosciuti e costretto ad allontanarsi con loro. Sono gli ultimi istanti in cui viene visto in vita, perché da quel momento di lui e del suo corpo non resterà nessuna traccia. Un giallo destinato negli anni a infittirsi, per via di depistaggi, intrighi e omissioni che le indagini giudiziarie faranno emergere. Sulla sua sparizione si indaga ancora oggi. Tra le ipotesi di omicidio: il ruolo da lui avuto nella stesura della sceneggiatura del film di Francesco Rosi “Il caso Mattei” e la sua inchiesta sul ruolo della mafia nel Golpe Borghese.

1908 – Fondata la General Motors: Marchio mondiale dell’industria automobilistica, dalle mitiche Chevrolet alle lussuose Cadillac, le sue auto hanno scritto un pezzo importante di storia dell’America del Novecento. La società vide la luce nello stesso anno in cui la Ford, destinata a recitare il ruolo di storica rivale, annunciò il modello T: il 1908! Il 16 settembre di quell’anno, William Crapo Durant, astuto venditore di auto con un passato da operaio, riunì nella General Motors Company tutte le piccole fabbriche d’auto, acquisite sul territorio USA, dislocando la sede a Detroit.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 16 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – La mattinata parte sottotono, recupero dal pomeriggio. Sul lavoro invece devi fare le cose con calma ed evitare di perdere tempo.

Toro – In amore se ci sono delle crisi devono essere risolte, non alimentare polemiche. Sul lavoro invece stai lontano dalle complicazioni e fai solo lo stretto indispensabile.

Gemelli – Luna nel segno dal pomeriggio, emozioni piacevoli all’orizzonte. Sul lavoro invece, anche se non è sempre facile, cerca di mantenere la calma e di evitare le discussioni.

Cancro – Miglioramento per i sentimenti a partire dal pomeriggio, la tensione delle ultime settimane è passata. Lavorativamente parlando invece non avere fretta, è probabile che tu debba scendere a compromessi.

Leone – Situazione delicata per i sentimenti, è possibile qualche punto di rottura per le coppie. Sul lavoro invece non essere sfiduciato anche se hai da poco iniziato un nuovo progetto.

Vergine – Favoriti i sentimenti, sia per chi è in coppia sia per chi è single. Lavorativamente parlando invece è un momento positivo anche per i più giovani che hanno voglia di mettersi in gioco.

Bilancia – In amore consiglio prudenza, una certa serenità arriverà a partire da questa sera. Sul lavoro invece sono in arrivo novità e cambiamenti.

Scorpione – Situazione astrologica interessante per i sentimenti. Invece sul lavoro non è escluso che possa ricontattarti una persona che nel passato ti ha sosituito.

Sagittario – In amore non sottovalutare gli incontri, potrebbero essere più importanti di quello che credi. Lavorativamente parlando invece puoi migliorare la tua situazione ma cerca anche di rilassarti.

Capricorno – Questo weekend premia l’intraprendenza, soprattutto se hai nel cuore una persona speciale. Sul lavoro invece hai un forte desiderio di cambiare e nel prossimo futuro vincerai una sfida.

Acquario – In amore evita le polemiche inutili, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece ti manca la concentrazione, sei preoccupato per alcune questioni economiche.

Pesci – Molto intrigante l’aspetto planetario di Venere e della Luna a partire da domenica. Sul lavoro invece sono favoriti i nuovi progetti, avrai la possiblità di siglare accordi vantaggiosi.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 16 settembre mostrano uno spirito indomabile che non conosce sconfitta o confini. Il loro desiderio di andare oltre, di superare le conquiste già fatte in qualsiasi settore, è davvero immenso, e tuttavia hanno anche la pazienza necessaria a occuparsi degli aspetti più tecnici della loro attività, non essendo egoisti o alla ricerca del successo a ogni costo. Essi possiedono una forte carica di energia emotiva e si esprimono soprattutto col cuore.

1952 – Mickey Rourke: Nato a Schenectady, nello stato di New York, è popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring, come pugile.

1925 – B.B. King: Nell’olimpo del rhythm and blues, che ha dominato la scena negli anni Cinquanta, c’è sicuramente Riley B. King, nato a Itta Bena, nel Mississippi e conosciuto con il nome d’arte di B.B. King.

Scomparsi

1977 – Maria Callas: L’appellativo di Divina dà la misura di ciò che ha rappresentato nel panorama musicale del Novecento. Muore all’età di 54 anni aveva iniziato l’ascesa nel mondo della lirica, a Firenze nel 1948 cantando la “Norma” di Bellini e aveva lasciato le scene nel 1959.

2016 – Carlo Azeglio Ciampi: Toscano di Livorno, è stato per un quarto di secolo un esponente di primo piano della vita economica e politica dell’Italia.