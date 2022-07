Sabato 16 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 16 luglio è il 197° giorno del calendario gregoriano. Mancano 168 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera Beata Vergine Maria del Carmelo. E' una delle devozioni mariane più antiche e più amate dalla cristianità, risalente addirittura ai tempi dei profeti; a essa sono ovunque dedicate feste, chiese e santuari.

Accadde Oggi

622 – Inizio del calendario islamico, in connessione all’Egira effettuata dal profeta Maometto

1790 – Il Congresso degli Stati Uniti stabilisce che sarà Washington DC (District of Columbia) la sede del governo federale .

vengono condotti dai rivoluzionari comunisti in uno scantinato ad Ekaterinburg per l’ prima della 1965 – Apre il traforo del Monte Bianco: Lungo circa 11 km e considerato per diversi anni il traforo più esteso al mondo, mette in collegamento l’Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur (in Valle d’Aosta) e Chamonix (nell’Alta Savoia). Viene inaugurato alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle.

. A soli 39 anni, si spegne un altro membro della famiglia presidenziale. 2003 – Il Cancer Counsil australiano stabilisce che la masturbazione frequente riduce i rischi di cancro alla prostata.

1951 – Salinger pubblica “Il giovane Holden”: Con il titolo originale The Catcher in the Rye esce il capolavoro dello scrittore statunitense destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca.

Nati

Sei nato oggi? Dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglia sciolta che non accetta limiti né imposizioni. Affronti le difficoltà con coraggio e non ti pieghi a compromessi. La tua libertà viene prima di tutto.

1952 – Eugenio Finardi: Nato a Milano, Eugenio Finardi è dagli anni Ottanta uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano.

Scomparsi

1989 – Muore a Salinsburgo all’età di 81 anni Erbert Von Karajan, uno dei maggiori direttori d’orchestra.

Oroscopo del giorno

Oroscopo 16 luglio di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Questa giornat è ancora conflittuale. Potrebbero nascere discussioni e incomprensioni. Il consiglio è quello di rimanere calmi e non farsi prendere dal nervosismo e dall’ansia.

Toro: A volte sei tacciato di essere pigro. In effetti prima di fare una scelta ci pensi molto bene, questo però non significa che tu non hai voglia di fare ma che quel che cerchi di farlo nella maniera migliore.

Gemelli: Quando si ha la testa piena di pensieri e si è impegnati a risolvere qualche contenzioso personale e lavorativo è inevitabile che l’amore vada un pochino in ribasso. I prossimi giorni sono quelli adatti per cercare di rilanciare la tua vita sentimentale.

Cancro: Il cielo di questa giornata parla di uno stato di confusione e intolleranza. Ci sono ostacoli da superare. Al momento senti il bisogno di avere conferme in amore.

Leone: In questo periodo tutti gli amori sono importanti, anche un’amicizia può diventare qualcosa in più. Le tue sono stelle molto vivaci in vista di un agosto che porterà moltissime novità.

Vergine: Bisogna fare un passo indietro e non ostacolare quello che arriva. E’ probabile che entro la fine dell’anno tu abbia una piccola fortuna da sfruttare. Molto probabilmente questa riguarderà il tuo lavoro, magari con qualche importante cambiamento in vista.

Bilancia: Se c’è stata un’intuizione in ambito lavorativo in autunno potrebbe esserci una grande ripartenza. Il consiglio è quello di non dare nulla per scontato.

Scorpione: Per quelli che hanno chiuso una storia e stanno cercando di aprirne un’altra è una stagione molto particolare. Hai paura ma sai benissimo che non sei una persona che vive alla giornata in particolare nei sentimenti ma che ama fare progetti a medio-lungo termine.

Sagittario: Il primo consiglio è quello di stare attenti all’aspetto economico e non spendere troppo in questi giorni, perchè sono giornate un pochino onerose.

Capricorno: Non tutti nei mesi scorsi hanno avuto una crisi ma di certo molti hanno dovuto affrontare dei problemi. Chi è riuscito a superare questo periodo, nonostante qualche contenzioso ancora aperto, guarda al futuro con fiducia. In caso contrario fai ancora i conti con una situazione decisamente complicata.

Acquario: Questa è una fase molto innovativa ma comprensibilmente anche molto stancante, perchè è vero che c’è il desiderio di cambiare ma, almeno per il momento, non tutti i tasselli combaciano.

Pesci: Questo non è il periodo migliore per fare i furbi. Alcuni di voi hanno rischiato di mettere a repentaglio qualche rapporto importante per una bugia forse è meglio tacere che compromettere le proprie relazioni.