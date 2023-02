Oggi 16 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. La Luna è nel tuo segno e finalmente le situazioni iniziano a prendere una giusta piega. Sia in amore che sul lavoro, tieni duro.

Toro. E’ una situazione migliore per i sentimenti quella che affronterai oggi. Devi esserne orgoglioso, perché sei arrivato qui con le tue sole forze. Ottimi risultati anche sul lavoro.

Gemelli. Giornata ottimale per i rapporti di coppia. Non avere paura di aprirti e buttati. Sul lavoro, invece, mantieni alta l’attenzione.

Cancro. Evita discussioni, non ne usciresti vincitore. Le polemiche sono da tenere da parte anche in ambito lavorativo. Potrebbero arrivare comunque dei cambiamenti positivi.

Leone. Il periodo è ideale per conoscere nuove persone che ti porteranno alla scoperta di emozioni positive. Anche sul lavoro è una buona giornata, sfrutta queste 24 ore.

Vergine. Sono giornate molto interessanti per i nuovi incontri. Sfruttale al massimo. Tuttavia delle spese improvvise attireranno la tua attenzione: tienile sotto controllo.

Bilancia. Le prossime ore sono molto promettenti. Apriti con chi hai intorno e non ne resterai deluso. Sul lavoro la giornata è un po’ sottotono ma non abbatterti.

Scorpione. Non è la giornata adatta per discutere con qualcuno che ami, potresti solo appesantire le cose. Cerca di concentrarti sul lavoro e non dare peso alle “voci di corridoio”.

Sagittario. Devi essere più prudente sia in amore che sul lavoro. Tendi a buttarti troppo facilmente senza pensare troppo. Cerca di mettere in chiaro ciò che vuoi e solo dopo agisci.

Capricorno. Non è la giornata migliore per gli scontri amorosi. Sul lavoro è arrivato il momento di stringere i tempi. Concentrati su questo.

Acquario. Giornata un po’ sottotono. Forse questo weekend non ti ha ricaricato abbastanza? Cerca di capire i motivi per cui ti senti così, prima di andare avanti.

Pesci. Se ti sembra di perdere il controllo, forse non è così negativo. Finalmente puoi sperimentare un po’ sia in amore che sul lavoro, buttati e non pensare troppo.

Almanacco

E’ il 47° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 318 giorni.

Santi del giorno: Santa Giuliana di Nicomedia (Vergine e Martire) è la protettrice delle partorienti.

Etimologia: Giuliana, variante della forma femminile del nome Giulio: deriva dal latino Iulius, nome gentilizio di una antica famiglia romana, la Gens Iulia.

Nati

Sei nato oggi 16 febbraio? Nella prima parte della tua vita dedichi tutte le tue energie allo studio e alla costruzione di una posizione professionale di rilievo. Poiché l’intelligenza non ti manca raggiungi ben presto ottimi risultati. Rassicurato dal punto di vista professionale ti lasci finalmente andare anche sul piano affettivo ed apri la porta ad un amore che da diverso tempo chiedeva di entrare.

1963 – Claudio Amendola: Romano “de Roma”, l’anima capitolina, unitamente alla vigoria fisica, è il punto di forza della sua cifra recitativa. Figlio d’arte, suo padre è il grande Ferruccio Amendola.

1979 – Valentino Rossi: Nato a Urbino (Marche), è un pilota motociclistico. Vince nove titoli mondiali, il primo a 18 anni, in quattro classi differenti: uno nella classe 125, uno nella 250, uno nella 500 e sei nella MotoGP. Sceglie sempre il numero 46 per conservare il numero del padre, anch'egli pilota motociclistico.

Scomparsi oggi:

1907 – Giosuè Carducci: Nato a Valdicastello, frazione di Pietrasanta (in provincia di Lucca), Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci è uno dei padri della letteratura italiana moderna, primo scrittore italiano ad ottenere l’ambito Premio Nobel per la Letteratura.

