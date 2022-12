Giovedì 15 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano. Mancano 16 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Virginia

Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine “virgo-inis”, “vergine”. Altri lo fanno derivare dal suffisso etrusco presente anche nella denominazione della città di Verona.

Accadde oggi

37 – Nasce l’imperatore romano Nerone

1890- Muore Toro Seduto, condottiero nativo americano. Il 25 giugno 1876, Toro Seduto guida alla vittoria più di 3.500 guerrieri Sioux e Cheyenne nella famosa battaglia di Little Big Horn, nel corso della quale annienta il 7° cavalleggeri del colonnello George Armstrong Custer.

1939- Ad Atlanta, in Georgia, viene proiettato per la prima volta "Via col vento". Tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Mitchell, il film incassa nella prima settimana la cifra record di 80 milioni di dollari, tanto che il Times dedica la copertina a Rossella O'Hara. Un film vincitore di ben 10 Oscar nel 1940.

1964 – Dal poligono di Wallops Island, Virginia, viene lanciato il primo satellite italiano, il San Marco I

1969– Muore l’anarchico Giuseppe Pinelli , schiantandosi al suolo dopo un volo dal quarto piano dell’edificio della questura di Milano . La morte, la cui dinamica non fu mai del tutto chiarita, avvenne mentre Pinelli veniva interrogato dalla squadra del commissario Luigi Calabresi sulla strage di piazza Fontana.

2000- Viene spento il terzo reattore dell'impianto nucleare di Cernobyl. Lo stop definitivo arriva durante una cerimonia ufficiale che si svolge a Kiev, nel corso della quale il presidente ucraino, Leonid Kuchma, ordina di premere il pulsante d'arresto della centrale. Si conclude la tragica vicenda iniziata il 26 aprile 1986.

2005- L'Iraq va alle urne per eleggere il parlamento del dopo Saddam Hussein. Nelle proiezioni gli sciiti sono in testa, nel nord sono in vantaggio i curdi, mentre i sunniti denunciano irregolarità elettorali.

1979 – Nasce Rai 3: «Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della terza rete». Con tono sensuale, rivoluzionario per la TV pubblica di allora, l’annunciatrice Fabiana Udenio tiene a battesimo Rete 3, alle 18.30 di sabato 15 dicembre.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 15 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore ci sono un pò di tensioni ultimamente, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece ci sono delle buone occasioni ma devi recuperare un pò di serenità.

Toro – Belle stelle per l’amore grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece sono in arrivo dei cambiamenti, attenzione alle spese.

Gemelli – Attorno a venerdì 17 ci saranno delle belle emozioni per chi è solo. Sul lavoro invece prima di prendere impegni pondera i pro e i contro.

Cancro – In amore l’energia è in crescendo grazie al buon aspetto della Luna. Su lavoro invece sono in arrivo cambiamenti, forse dovrai rivalutare delle collaborazioni.

Leone – In amore oggi e domani evita discussioni e scontro con la tua dolce metà. Sul lavoro invece consiglio cautela, la giornata è un pò sottotono.

Vergine – Buon momento per l’amore con Mercurio favorevole. Sul lavoro invece dovrai prendere delle scelte importanti per il futuro.

Bilancia – In amore forse dovrai rivedere alcuni rapporti, fai le cose con calma. Sul lavoro invece attenzione alle finanze e non agire d’impulso.

Scorpione – La Luna è opposta quindi consiglio di prestare maggiore attenzione in amore. Sul lavoro invece la giornata è un pò polemica, favorite le professioni creative.

Sagittario – In amore le giornate di venerdì e sabato saranno un pò agitate, attenzione. Sul lavoro invece prima di dire delle cose di cui potresti pentirti rifletti bene.

Capricorno – La Luna in buon aspetto regala delle belle emozioni. Sul lavoro invece Mercurio nel segno favorisce le intuizioni.

Acquario – In amore consiglio prudenza, oggi e domani la Luna sarà contraria. Sul lavoro ultimamente va tutto un pò a rallentatore.

Pesci – In amore se devi parlare con il partner fallo oggi. Sul lavoro invece cerca di non portarti a casa delle problematiche nate di recente.

Nati il 15 dicembre

Sei nato oggi? La tua vita è una girandola di impegni, incontri, conoscenze sempre nuove, viaggi e… mille amori. Nel lavoro la tua intraprendenza e il tuo spirito brillante ti portano spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Le pubbliche relazioni, il commercio e la pubblicità sono settori particolarmente adatti a te. In amore sei troppo inquieto per fermarti su di un solo fiore e se lo farai sarà solo in età avanzata.

1951 – Red Ronnie: Se c’è uno, in Italia, che s’intende di musica e cerca di dare sempre una possibilità agli artisti emergenti questo è Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie (dove la prima parte richiama il colore dei capelli, la seconda il pilota di Formula 1 Ronnie Peterson).

1832 – Gustave Eiffel: Tra le menti più geniali nella storia delle costruzioni, fornì a due popoli i rispettivi monumenti simbolo. Nato a Digione, nell’est della Francia, e morto a Parigi nel 1923.

Scomparsi oggi

1966 – Walt Disney: L’uomo che riuscì a tradurre i propri sogni su pellicola da 8 millimetri, tirando fuori tutta la poesia della settima arte. Nato a Chicago, nell’Illinois, da famiglia di lontane origini irlandesi.