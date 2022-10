Venerdì 14 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 287° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 78 giorni.

Santi del giorno: San Callisto I (Papa e Martire)

Etimologia: Callisto. Derivante dal greco “Kallistos”, che significa “bello, bellissimo”, è un nome attestato già in tempi antichissimi e si ricollega alla dea dell’amore “Kallistò” adorata dai greci. Ebbe grande espansione nel mondo cristiano grazie al culto di molti santi, anche se oggi è scarsamente diffuso in tutta Italia.

Accadde Oggi

1066. Le truppe dei Normanni guidate da Guglielmo il Conquistatore sconfiggono ad Hastings quelle di re Aroldo II d’Inghilterra , che viene ucciso da una freccia e poi fatto a pezzi dai Normanni.

viene ferito da John Flammang Schrank. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all’interno,Roosevelt tiene comunque il discorso 1944 – Il feldmaresciallo nazista Erwin Rommel , accusato di aver partecipato ad un fallito attentato contro Hitler , viene costretto al suicidio per avvelenamento pere evitare il coinvolgimento dei familiari.

Il feldmaresciallo nazista , accusato di aver partecipato ad un , viene per avvelenamento pere evitare il coinvolgimento dei familiari. 1962- Un U-2, aereo spia statunitense , scopre che a Cuba i sovietici stanno installando in gran segreto rampe missilistiche in grado di lanciare testate nucleari. Si apre così la più grave crisi della guerra fredda , che fa temere al mondo lo scoppio di un conflitto nucleare.

Un , scopre che a stanno installando in gran segreto in grado di lanciare testate nucleari. Si apre così la più grave crisi della , che fa temere al mondo lo scoppio di un conflitto nucleare. 1964 – Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato al leader di colore del movimento dei diritti civili in America, il 35enne Martin Luther King .

1964: Martin Luther King a 35 anni è la persona più giovane a ricevere il Premio Nobel per la Pace

2012. Il paracadutista austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono in caduta libera lanciandosi dall’altezza di 39.06a metri nel New Mexico raggiungendo la velocità di 1345 km l’ora.

1894 – Brevettato il pandoro: Con il Certificato di Privativa Industriale, rilasciato dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del Regno d’Italia al pasticciere di Verona Domenico Melegatti, iniziò la storia del pandoro, tra i dolci più tipici del Natale italiano.

Oroscopo di oggi

Oroscopo di Paolo Fox 14 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Ti piacerà riconnetterti con qualcosa o qualcuno del tuo passato che ti porta davvero ottimi ricordi e anche se non dovresti rimanere nella nostalgia, la verità è che tutto questo ti metterà di buon umore perché apprezzerai tutto ciò che hai vissuto completamente.

Toro – Ciò che è materiale, magari legato a un’eredità oa una vendita, sarà qualcosa che ti terrà sulle spine o alla ricerca di alcune informazioni che ti sembrano importanti. Ed è così, non commettere errori, quindi non perdere nessun dettaglio.

Gemelli – Ci saranno momenti oggi in cui proverai un grande senso di tranquillità e gioia per l’amore che qualcuno ti mostra. Cerca di farne la cosa più importante e metti da parte il resto. Vedrai che è la cosa più preziosa della vita.

Cancro – Oggi entri in qualcosa, una conoscenza o uno studio e inizi a trovare molto più senso. Vedi molte possibilità per il futuro e la tua creatività inizierà a funzionare a pieno regime. L’ottimismo ti avvolgerà.

Leone – Ci sono persone che non cambiano e questo è qualcosa che devi assumere il prima possibile per non sbattere contro un muro ancora e ancora. Lascia che tutto accada come al solito e poi prendi le tue decisioni unilateralmente. Non dargli più giri.

Vergine – Rimanere curiosi di cose nuove è un modo per sentirsi più connessi a ciò che ci circonda. Oggi sarebbe una cosa molto positiva se aprissi nuovi campi di esplorazione intellettuale o culturale, anche se in linea di principio è qualcosa che non ti attrae.

Bilancia – I giorni di riposo che ti sei preso sono stati davvero buoni per te perché ti hanno permesso di contemplare qualche nuovo panorama o quantomeno di rilassarti dall’inizio della stagione che è stata un po’ stressante. Ora potrai affrontare nuove sfide.

Scorpione – Troverai un supporto inaspettato per un problema che ti preoccupa e a cui non smetti di pensare. Se è qualcosa legato in qualche modo al mentale, sarà tutto un soffio di speranza. Troverai comprensione e conforto.

Sagittario – La tua realtà oggi migliora e vedi che tutto, con una certa prospettiva, ha un’altra aria molto meno tesa e preoccupante. Oggi respiri e se fai una passeggiata o ti godi un po’ al tuo ritmo e senza nessuno, molto meglio. Ti troverai molto a tuo agio.

Capricorno – La falce di luna ti spinge a fare qualcosa che in precedenza ti dava una certa paura. Molto probabilmente, è legato al chiamare o chiamare qualcuno a cui sei interessato al lavoro. Fallo con simpatia e al meglio delle tue capacità di parlare.

Acquario – Seguire le regole non ti fa molto bene, anche se questa volta non hai altra scelta che seguirle anche se ti impedisce di fare ciò che vuoi veramente. Avrai tempo, prendilo e non cadere nell’incolpare te stesso per la contraddizione che suppone.

Pesci – Non fare uno sforzo oggi per far capire a una persona qualcosa in cui credi, ma quella persona non ammetterà mai, perché la vede in modo diverso. Insistere porterà solo a una discussione inutile. Devi presumere che non ci siano verità uniche.

Nati oggi

Sei nato oggi? La tua intelligenza è acuta, veloce e i risultati che consegui, nello studio e nel lavoro, sono brillanti. I tuoi interessi intellettuali potrebbero però portarti a trascurare la tua vita affettiva: scegliere spetta a te, ma sappi che, se lo vuoi, c’è qualcuno che aspetta solo un tuo gesto d’amore.

1927 – Roger Moore: Con sette film all’attivo è il volto più rappresentativo della saga dell’agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 al 1987. Nato a Londra, è una stato una star del cinema.

1906 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso. È ricordata per la sua opera di filosofa e storica.

Scomparsi

1977- Muore a Madrid l’attore e cantante statunitense Bing Crosby. Nato nel 1903, artista poliedrico, nel 1944 vince l’Oscar per il film “La mia via”. Ma la sua voce è legata al popolare successo discografico mondiale, White Christmas, fra i dischi più venduti nel mondo.