Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 14 marzo

Baggio mette a segno il 200° gol in serie A, nasce Albert Einstein. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, c'è la voglia di ritrovare un equilibrio tra amore e lavoro. Sul lato professionale abbiate pazienza perché bisognerà aspettare ancora un po' per vedere risultati e avere soddisfazioni.

Toro - Cari toro, in questa giornata la luna è dissonante quindi massima attenzione in amore, soprattutto alle parole di troppo. Se avete iniziato da poco una frequentazione forse dovrete ricredervi sulla sua importanza. Sul lavoro avete una grande voglia di novità.

Gemelli - Cari gemelli, oggi parte con una bella spinta sentimentale, attenzione solo a qualche terzo incomodo. Sul lavoro ci vuole più concentrazione e prudenza.

Cancro - Cari cancretti, finalmente arriva un momento di grande forza. L'amore torna a splendere ma il lavoro è ancora un po' incerto, attenzione a non farvi sopraffare dalle preoccupazioni.

Leone - Cari leoncini in amore ci vuole un po' di cura e attenzione in più verso il partner perché ultimamente non siete stati tanto presenti. Sul lavoro lo stress è tanto e anche le cose da fare, affrontate un problema alla volta.

Vergine - Cari vergine, è arrivato il momento di prendervi un po' di tempo per capire se in amore state facendo la cosa giusta. C'è un po' di agitazione nell'aria e Giove opposto non aiuta. Ci vuole pazienza.

Bilancia - Cari bilancia, arrivano belle emozioni quindi godetevi questo momento di positività. Sul lavoro arriva un momento di novità e rivincita.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi l'amore regala tantissime emozioni, godetevele tutte. Sul lavoro riuscirete a risolvere un po' di rogne sfruttando le vostre doti comunicative sollecitate da Mercurio.

Sagittario - Cari sagittario, bella questa giornata per l'amore che torna a dominare la vostra quotidianità. Sul lavoro tirate fuori le vostre doti da comunicatori ma attenzione alle spese.

Capricorno - Cari capricorno, queste stelle vi regalano belle emozioni e anche una grande voglia di esprimere i vostri sentimenti per la persona amata. Sul lavoro attenzione agli imprevisti anche se riuscirete a trovare una strada per superarli.

Acquario - Cari acquario, in amore, piano piano, sta andando tutto per il verso giusto. Sul lavoro ci sono delle difficoltà, presto sarete messi alle strette e dovrete fare una scelta.

Pesci - Cari pesciolini, non sottovalutate i nuovi incontri perché potrebbero sorprendervi e darvi tanto. Sul lavoro tutto sta andando bene, favorito l'aspetto finanziario e anche i nuovi contratti. Godetevi questo momento.

Almanacco

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Matilde di Germania (Regina)

Etimologia: Matilde, di origine germanica, deriva da “Mahthildis” composto da “maht”, “forza”, e “hiltja”, “combattimento”. Compare in Italia solo nell’XI secolo, tramite i Longobardi, e si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e Regine.

Nati 14 marzo

Sei nato oggi? Hai un carattere molto forte e quando individui un obiettivo sai essere eccezionalmente determinato e combattivo. Scontri e momenti difficili non mancheranno ma la tua determinazione ti porterà ad uscire sempre vincente da qualsiasi situazione e ti garantirà il successo nella professione. In amore sei fortemente passionale e, nello stesso tempo, straordinariamente fedele. Quando incontrerai la tua anima gemella sarà, felicemente, per sempre.

1879 – Albert Einstein : Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Nato ad Ulm.

Scomparsi oggi:

1883 – Karl Marx: Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania).

Accadde Oggi