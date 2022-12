Mercoledì 14 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano. Mancano 17 giorni alla fine dell’anno.

Proverbio: Dicembre gelato non va disprezzato. Dicembre vezzoso, anno capriccioso. Dicembre nevoso, anno fruttoso. Dicembre imbacuccato grano assicurato.

Accadde oggi

1287 – Nei Paesi Bassi crolla la diga Zuider Zee, causando la morte di oltre 50 000 persone

1782 – Ad Annonay, in Francia, i fratelli Montgolfier fanno il primo volo con il prototipo di mongolfiera

1799 - Muore all’età di 67 anni George Washington, il primo presidente americano

1856 – Viene aperto il casinò di Monte Carlo

1860 Prima lavatrice (lavabiancheria) meccanica

1877 – La Serbia si allea con la Russia nella guerra contro la Turchia

1902 – Posa del primo cavo telegrafico attraverso l’Oceano Pacifico

1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore norvegese, sono i primi uomini a raggiungere il Polo sud

1942 – Seconda guerra mondiale : in Nordafrica le truppe tedesche comandate da Rommel sono costrette a ritirarsi da el-Agheila

1955 – Sulla base di un progetto del Canada, l’Italia entra a far parte delle Nazioni Unite

1981 – Israele si annette l’altipiano del Golan

1989 – In Cile si tengono le prime elezioni democratiche dopo 16 anni

2003 - A Venezia riapre il Teatro La Fenice

2003 - Al termine dell’operazione “Alba rossa” Saddam Hussein viene catturato dagli americani

1995 – Fine della guerra in Jugoslavia: Con gli accordi di Dayton (formalizzati a Parigi il 14 dicembre del 1995) fu messa la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (queste ultime due unite nella Federazione jugoslava, fino alla definitiva separazione nel 2006).

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 14 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Attenzioni alle discussioni in amore. Se siete separati non sarà una buona giornata. Sul lavoro per molti c’è la necessità di voltare pagina e e seguire nuovi progetti, che potrebbero prendere concretezza l’anno prossimo.

Toro – Giornata sì per l’amore: è ottima per fare la pace. Sul lavoro ricordate che discutere non serve a nulla. Detestate le lunghe discussioni e già ne avete avuto troppe a novembre.

Gemelli – In amore oggi è una giornata interessante mentre sabato sono previste riconciliazioni. Sul lavoro c’è qualche problema da risolvere.

Cancro – In amore potete ripartire, anche se la situazione è un po’ conflittuale. Sul lavoro evitate di fare troppe cose.

Leone – Per i single questo è un buon momento: fate nuove conoscenze. Sul lavoro fate attenzione, la seconda parte della giornata potrebbe essere conflittuale.

Vergine – I prossimi due giorni potrebbero essere buoni, in amore, per risolvere dei conflitti. Se sul lavoro siete dipendenti ritroverete la voglia di fare, se invece lavorate in proprio in arrivo conferme.

Bilancia – Mercurio ha iniziato un transito particolare, occhio a non discutere, in amore, per motivi di soldi. Sul lavoro potrebbero nascere problemi se non sopportate una collaborazione o un determinato ruolo.

Scorpione – Luna opposta in amore, oggi prendete tutto con diffidenza. Sul lavoro è opportuno guardarsi intorno. Attenzione alle provocazioni, potrebbero arrivare nella seconda parte della giornata.

Sagittario – Un periodo che aiuta a recuperare emozioni positive, attenzione però a un calo venerdì. Sul lavoro prendete tempo, se dovete prendere una decisione fatelo con calma.

Capricorno – Giornata favorevole per le emozioni: la Luna non è più contraria. Sul lavoro siete stanchi, ma non mancano le soddisfazioni e i risultati.

Acquario – Ponderate bene le reazioni, la Luna è dissonante oggi. Possibili discussioni anche per motivi futili. Sul lavoro è un periodo in cui pensate alle cose da portare avanti.

Pesci – Oggi non mancheranno le emozioni, la Luna è favorevole e anche Venere ha iniziato un interessante transito. Stanchezza sul lavoro, negli esami, invece, ci vuole molta pazienza.

Nati il 14 dicembre

Sei nato oggi? Hai una natura dolce ed ipersensibile che, a volte, ti induce alla malinconia. Un’attività sociale, che ti permetta di sentirti utile, e magari coincidente con la tua professione, potrebbe contrastare questa tendenza e darti serenità e soddisfazione. In amore potrai unirti solo con un partner che condivide la tua visione della vita: forse tarderai ad incontrarlo, ma quando accadrà sarà per sempre.

1503 Nostradamus

1915 – Ave Ninchi: Tra gli anni Quaranta e Sessanta è stata una grande protagonista del cinema italiano, in particolare della commedia accanto a mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona.

1965 – Vinicio Capossela: Cantautore e musicista tra i più originali del panorama italiano, noto per le contaminazioni tra vari generi e tra questi ultimi e la letteratura. Nato ad Hannover, nella Bassa Sassonia.