Martedì 13 dicembre: Oroscopo & Almanacco, la leggenda veronese di Santa Lucia

Il 13 dicembre è il 347º giorno del calendario gregoriano. Mancano 18 giorni alla fine dell’anno.

Proverbio del giorno: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.

Santi del giorno: Santa Lucia (Vergine e Martire) protettrice di elettricisti, oculisti e ciechi.

Etimologia: Lucia, femminile del prenome romano “Lucius”, deriva dal termine “lux”, “luce”. Era un nome destinato ai bimbi nati in pieno giorno. Portata all’avventura, è difficile trovarla più di una volta nello stesso posto e con le stesse persone. E’ molto eccentrica. Ama lo scontro verbale ma anche fare gradevoli sorprese. Le sue scenate di gelosia danno vita a battibecchi e discussioni interminabili. Preferisce un partner che sappia problematizzare, ma che sia soprattutto fedele e capace di amare con grande trasporto. Curiosissima e naturalmente “psicologa”, impara in poco tempo vizi e virtù di chiunque le interessi.

IL 13 DICEMBRE E LA TRADIZIONE VERONESE DI SANTA LUCIA

Un'antica leggenda veronese racconta che, attorno al XIII secolo, in città, in particolare tra i bimbi, fosse scoppiata una terribile ed incurabile epidemia di “male agli occhi”. La popolazione, disperata, decise allora di chiedere la grazia a Santa Lucia, santa e martire siciliana vissuta a cavallo tra il III e il IV secolo d.C., compiendo un pellegrinaggio a piedi scalzi fino alla chiesa di Sant'Agnese, dedicata non a caso alla martire siracusana, situata dove oggi si trova Palazzo Barbieri, edificio ottocentesco sede del comune di Verona.

I bambini, intimoriti dal freddo, si dice fossero restii ad affrontare questo pellegrinaggio e quindi i genitori, allo scopo di farli partecipare, si dice abbiano promesso loro che, se avessero ubbidito, la Santa avrebbe fatto loro trovare, al ritorno, tanti doni. I bambini accettarono e si racconta che fu proprio in questo modo che l'epidemia svanì.

Da questo momento in poi, nei secoli successivi, si è tramandata di generazione in generazione la tradizione che ogni notte del 12 dicembre, i bambini aspettano l’arrivo di Santa Lucia che porta loro gli attesi regali a bordo di un asinello volante, accompagnata da suo fedele aiutante Gastaldo. Tradizione vuole inoltre che si lasci un piatto sul tavolo con del cibo con cui sia lei, sia Gastaldo che l’asinello possano ristorarsi.

Accadde Oggi

1250 – Federico II, che fu duca di Svevia, re di Sicilia e re di Germania, muore a Fiorentino di Puglia

1294 – Papa Celestino V abdica, compiendo il dantesco Gran rifiuto

1545 – Inizia il Concilio di Trento, 19° della Chiesa Cattolica, nella cattedrale di San Vigilio di Trento, feudo imperiale

1577 – Sir Francis Drake salpa da Plymouth, per il suo giro attorno al mondo

1836 – Il Gran Teatro La Fenice viene distrutto da un incendio

1899 – Herbert Kilpin fonda a Milano il Milan Foot-Ball and Cricket Club

1937. La capitale della Cina viene accerchiata e invasa dalla truppe giapponesi, che compiono massacri, stupri e saccheggi, che verranno ricordati come il massacro di Nanchino

La capitale della viene accerchiata e invasa dalla truppe giapponesi, che compiono massacri, stupri e saccheggi, che verranno ricordati come il 1938 – 100 deportati da Sachsenhausen costruiscono il campo di concentramento di Neuengamme, nei pressi di Amburgo

1981. In Polonia il generale Jaruzelski proclama l’instaurazione dello stato di guerra e diviene il capo del Consiglio Militare di Salute Nazionale. E’ un colpo di stato. Tutte le organizzazioni politiche vengono sciolte e Lech Walesa , leader del movimento sindacale Solidarnosc, viene arrestato e internato per undici mesi.

In Polonia il generale proclama l’instaurazione dello stato di guerra e diviene il capo del Consiglio Militare di Salute Nazionale. E’ un colpo di stato. Tutte le organizzazioni politiche vengono sciolte e , leader del movimento sindacale Solidarnosc, viene arrestato e internato per undici mesi. 1999. L’imbarcazione italiana “Luna Rossa” si qualifica alle semifinali dell’ America’s Cup di vela.

L’imbarcazione italiana si qualifica alle semifinali dell’ di vela. 2003. Il presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato da soldati americani in un bunker a circa 15 chilometri da Tikirit, sua città natale.

Il presidente iracheno viene catturato da soldati americani in un bunker a circa 15 chilometri da Tikirit, sua città natale. 2004 – L’ex dittatore cileno Augusto Pinochet viene messo agli arresti domiciliari.

2009. Dopo un comizio a piazza del Duomo a Milano il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi viene colpito al volto da una statuetta lanciatagli da Massimo Tartaglia, un uomo di 42 anni con disturbi mentali.

1903 – Brevettato il cono gelato: Il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua: l’italiano. E fu un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. L’emigrante Italo Marchioni, marchigiano d’origine, ricevette negli USA il brevetto del cono gelato. Era il 13 dicembre del 1903.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 13 Dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Inizio settimana un po’ sottotono. Attenzione, verrai messo molto alla prova, ma chi è single da tempo potrebbe presto vivere una bella emozione.

Toro. Questo è un periodo di grandi scelte per le coppie che si vogliono bene. Se vivi un amore a distanza è arrivato il momento di avvicinarsi.

Gemelli. Giove non è più opposto e incoraggia tutti coloro che si sono fermati fa tempo. Con la tua forza e determinazione sei riuscito a superare un periodo non dei migliori. Recupero anche dal punto di vista professionale, non scoraggiarti!

Cancro. Sarà un periodo importante da qui al prossimo anno. E’ arrivato il momento di darsi da fare: non buttarti giù e sii propositivo. Buone notizie per l’amore: le storie nate da poco possono diventare importanti.

Leone. Buone notizie: con questo cielo promettente hai tutte le carte in regola per raggiungere un obiettivo importante. In amore potresti aspettarti qualcosa di più. Le coppie in crisi sono tornare a discutere con frequenza. Fai attenzione!

Vergine. Le stelle sono con te: buone notizie per l’amore. Se una storia è finita da poco potrebbe essere ridiscussa. Per le coppie forti è arrivato il momento di progettare un futuro insieme!

Bilancia. Non basare le tue scelte in amore solo sull’apparenza esteriore. A volte inganna! Chi ha un lavoro avviato farà scelte importanti. Fai attenzione se hai due storie in corso.

Scorpione. Buone notizie per l’amore: incontrerai presto una persona che farà breccia nel tuo cuore, lasciati andare e non essere pessimista.

Sagittario. C’è un pò di tensione e agitazione in aria, mantieni la calma e fai attenzione al tuo umore altalenante.

Capricorno. Ti trovo forte ed energico. Buone notizie in amore: lasciati andare alle emozioni. Bel recupero anche dal punto di vista professionale!

Acquario. Torna la voglia di amare in questo dicembre e c’è più spazio anche per le amicizie. Ci sono un pò di tensioni in amore, sii cauto e prudente soprattutto se vivi un amore nato da poco o che è lontano da te!

Pesci. C’è un po’ di nervosismo nell’aria: mantieni la calma. Cerca di essere disponibile all’amore: lasciati andare alle belle emozioni e non essere diffidente!

Nati 13 dicembre

Sei nato oggi? La tua caratteristica dominante è la passionalità. Vivi qualunque situazione con grande intensità e vi dedichi tutte le tue energie. Grazie a questo impegno, e a un pizzico di fortuna, nel lavoro raggiungi velocemente posizioni importanti. In amore però l’intensità del tuo sentimento è pari alla tua gelosia, generalmente immotivata. Cerca di frenarti e non tormentare il partner con sospetti assurdi e scenate fuori luogo.