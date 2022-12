Domenica 11 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano. Mancano 20 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Damaso I (Papa)

Etimologia: Daniela, deriva dal latino ecclesiastico “Daniel-Danielis”, che risale al nome ebraico “Daniél”, vale a dire “Dio è il mio giudice”. Il nome si è diffuso grazie al culto di numerosi santi..

Accadde Oggi

1909– Guglielmo Marconi viene insignito del premio Nobel per la Fisica . L’Accademia di Stoccolma conferisce il riconoscimento allo scienziato italiano e al tedesco Karl Ferdinand Braun per i loro contributi allo sviluppo del telegrafo senza fili.

. L’Accademia di Stoccolma conferisce il riconoscimento allo scienziato italiano e al tedesco Karl Ferdinand Braun per i loro contributi allo sviluppo del telegrafo senza fili. 1936- Edoardo VIII abdica a favore di suo fratello, il futuro Giorgio VI . Re e capo della Chiesa anglicana, Edoardo, invitato a tenere un comportamento conforme al suo ruolo, rinuncia alla corona per sposare l’americana, pluridivorziata, Wallis Warfield Simpson.

. Re e capo della Chiesa anglicana, Edoardo, invitato a tenere un comportamento conforme al suo ruolo, rinuncia alla corona per sposare l’americana, pluridivorziata, Wallis Warfield Simpson. 1941- 1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti . A pochi giorni dall’attacco giapponese su Pearl Harbour.

1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti A pochi giorni dall’attacco giapponese su Pearl Harbour. 1955 – A seguito di una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale

1961 – Gli USA intervengono nella guerra del Vietnam

1969 – Libero accesso all’università a tutti i diplomati: L’università apre le porte a tutti gli studenti. Fu l’effetto rivoluzionario della legge Codignola, approvata l’11 dicembre del 1969, sulla scia della lunga ondata di rivendicazioni dei movimenti studenteschi del ’68.

L’università apre le porte a tutti gli studenti. Fu l’effetto rivoluzionario della legge Codignola, approvata l’11 dicembre del 1969, sulla scia della lunga ondata di rivendicazioni dei movimenti studenteschi del ’68. 1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace

1982 – Gli ABBA si sciolgono dopo 10 anni di carriera.

1991- A Maastricht , i capi di Stato e di Governo dei dodici paesi aderenti alla CEE varano gli accordi che definiscono il raggiungimento dell’Unione Politica Europea e dell’ Unione Monetaria Europea .

A , i capi di Stato e di Governo dei dodici paesi aderenti alla varano gli accordi che definiscono il raggiungimento dell’Unione Politica Europea e dell’ . 1994- Il Presidente Russo Boris Eltsin invia 40.000 soldati nella repubblica cecena per impedire la secessione . E’ l’inizio di una guerra durissima, costata la vita a duecentomila ceceni e venticinquemila soldati russi, costellata di episodi tristemente eclatanti -come quelli del Teatro Dubrovka e di Beslan.

. E’ l’inizio di una guerra durissima, costata la vita a duecentomila ceceni e venticinquemila soldati russi, costellata di episodi tristemente eclatanti -come quelli del Teatro Dubrovka e di Beslan. 1997 – Kyoto: alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il Protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati

2000 – La FIFA proclama il “ calciatore del secolo ” con una cerimonia a Roma. Premiati Diego Armando Maradona (il più votato su Internet) e Pelè (il più votato dagli esperti).

– La FIFA proclama il “ ” con una cerimonia a Roma. Premiati (il più votato su Internet) e (il più votato dagli esperti). 2003 – Il Senato approva la legge sulla procreazione assistita.

Il Senato approva la legge sulla 2006 – A Erba viene compiuta un’efferata strage in cui perdono la vita tre donne e un bambino di due anni. Un mese dopo vengono arrestati i vicini di casa con l’accusa della colpevolezza della strage.

2008 – Bernard Madoff viene arrestato ed accusato di frode sui titoli in uno Schema Ponzi da 50 miliardi di dollari.

2013 – Il settimanale Time scegli Papa Francesco come “ Persona dell’anno “. E’ la prima volta per un pontefice non europeo.

– Il settimanale Time scegli come “ “. E’ la prima volta per un pontefice non europeo. 2019 – Per la prima volta in Italia una donna viene scelta come presidente della Corte Costituzionale: è Marta Cartabia, vice presidente da 2014. Resterà in carica fino al settembre 2020, quando scadrà il suo mandato novennale di giudice costituzionale iniziato nel 2011.1946 – Nasce l’Unicef: Andare in soccorso di tutti i bambini, costretti alla fame e in condizioni igieniche precarie a causa delle devastazioni della Seconda guerra mondiale, fu tra le prime preoccupazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 11 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Siate diplomatici, specie se vi provocano. La giornata parte agitata in amore. Sul lavoro è meglio rimandare al nuovo anno investimenti per ristrutturazioni e compravendite.

Toro – Fine settimana ricco di emozioni importanti in amore. Sul lavoro dovete cercare di risolvere un problema di soldi, anche se siete di nuovo forti. Tenete conto della possibilità di un cambiamento sul lavoro.

Gemelli – In amore oggi è meglio che tenete sotto controllo tutte le emozioni spiacevoli. Sul lavoro, se avete un’attività dovete rivedere i rapporti con un socio.

Cancro – In amore potrebbero arrivare nuovi incontri piacevoli. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte. Se avete in ballo una compravendita potrebbe esserci qualche ritardo per questioni burocratiche.

Leone – In amore è meglio rimandare al 12 tutte le discussioni importanti. Sul lavoro state vivendo un periodo di cambiamento con nuovi ruoli e sostituzioni.

Vergine – Luna opposta in amore, meglio stare alla larga da persone che possono creare problemi. Sul lavoro state invece riflettendo sulle novità.

Bilancia – Siate pazienti in amore, la Luna è opposta. Rimandate le decisioni sul lavoro.

Scorpione – Venere ancora positiva per le emozioni, questa giornata è anche utile per i sentimenti. Sul lavoro dovete fare qualcosa, molti soldi sono stati spesi per la famiglia e dovete recuperare.

Sagittario – Non mettete troppa carne a cuocere. Sembra che il vostro cuore sia diviso tra due contendenti. Sul lavoro è in arrivo una carica di energia positiva, in aumento dal giorno 13.

Capricorno – Oggi è il giorno giusto per dire quello che provate. Non rimandate a domani, sono previste altrimenti piccole perplessità. Se avete un lavoro a chiamata è possibile che ci sia qualche dubbio da sciogliere.

Acquario – Affrontate oggi un discorso che avevate rimandato, avete le idee più chiare. Sul lavoro potreste avere voglia di cambiare, ma fate attenzione ai nemici.

Pesci – La Luna è nel vostro segno: questo ispira dolcezza e buone emozioni. Le stelle sono favorevoli in tutti i settori, fatevi venire una buona idea sul lavoro.

Nati

Sei nato oggi 11 dicembre? A prima vista la tua aria malinconica e riflessiva mai lascerebbe indovinare la potente energia che possiedi. Sei infatti dotato di un’incredibile forza interiore, di un radicato equilibrio e di una naturale saggezza che conquista chiunque ti si avvicini. In tutti i settori della vita, lavoro e amore compreso, la fortuna ti sorride e non incontri alcuna difficoltà nell’ottenere quel che desideri.

1944 – Gianni Morandi: L’eterno ragazzo della musica leggera italiana ha alle spalle oltre mezzo di secolo di carriera, tra successi, cadute e risalite. Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna.

1952 – Andrea De Carlo: Tra gli autori più apprezzati di fine Novecento, a lanciarlo sulla scena letteraria è stato uno dei più grandi romanzieri italiani: Italo Calvino. Nato a Milano.

1950 – Nino Frassica: Comicità surreale e ironia scanzonata fanno da leitmotiv alla sua carriera di attore e personaggio televisivo. Messinese doc, Antonino “Nino” Frassica, fin dagli esordi, fa delle origini siciliane un tratto distintivo della sua comicità, conquistandosi la considerazione di un eccellente talent scout che risponde al nome di Renzo Arbore. Con lui debutta sul grande schermo in “FF.SS.” del 1983 e, due anni dopo, nello storico varietà Quelli della notte.