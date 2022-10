Lunedì 10 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 10 ottobre è il 283º giorno del calendario gregoriano. Mancano 82 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Daniele e compagni (Martiri a Ceuta)

Etimologia: Daniele, il nome deriva dall’ebraico Daniy’el, composto da dan “ha giudicato”, oppure da dayan “giudice”, e la forma abbreviata ‘el di ‘elohim “Dio”; il significato è quindi “Dio ha (così) giudicato” o “il mio giudice è Dio”. Daniele fu un profeta biblico a Babilonia e viene ricordato per essere stato gettato nella fossa dei leoni dal re persiano Dario, ma da cui miracolosamente ne uscì illeso.

Feste e ricorrenze

Giornata mondiale contro la pena di morte

OMS – Obesity Day

Accadde Oggi

732- Viene combattuta nei pressi di Poitiers , in Francia, una battaglia tra l’esercito franco e un’armata di Mori. Gli uomini di Carlo Martello sconfiggono i musulmani, uccidendone il capo, Abd-ar-Rahman .

In i rivoluzionari di depongono la 1920 – L’Italia ufficializza l’annessione dei territori austriaci conquistati con la prima guerra mondiale a sud del Brennero, creando la provincia Alto Adige-Sud Tirolo

L’Italia ufficializza l’annessione dei territori austriaci conquistati con la prima guerra mondiale a sud del Brennero, creando la provincia Alto Adige-Sud Tirolo 1935- La Società delle Nazioni sanziona l ’Italia per aver aggredito l’ Etiopia . Tre giorni dopo averla dichiarata Paese aggressore, la Società delle Nazioni decreta contro l’Italia un embargo di armi, crediti, materie prime e merci. Germania e Stati Uniti non aderiscono al provvedimento, non essendo parte della SdN. Le sanzioni saranno abolite il 15 luglio 1936.

– In le truppe di hanno la meglio sull’esercito francese ed entrano nella capitale, instaurandovi un sistema comunista. 1956 – A Terrazzano (in comune di Rho, Milano) i fratelli Arturo ed Egidio Santato sequestrano 96 alunni e tre maestre chiedendo un riscatto di 200 milioni. Un giovane operaio, Sante Zennaro , intervenuto per trattare con i sequestratori, viene ucciso per errore dalla polizia durante la liberazione degli ostaggi. Gli verrà conferita alla memoria la medaglia d’oro al valore civile.

1978. Il magistrato Girolamo Tartaglione, direttore degli Affari penali del Ministero della Giustizia, viene assassinato dalle Brigate rosse all'uscita da casa in viale delle Milizie a Roma.

1982. Papa Giovanni Paolo II proclama santo il francescano Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo di sterminio di Auschwitz si offrì di morire al posto di uno dei condannati a morte scoppiato in lacrime.

1985. Muore all'età di 70 anni il grande attore e regista americano Orson Welles.

1906 – Primo Nobel a un italiano: “non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all’energia creativa, alla purezza dello stile ed alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica”. Con questa motivazione, nel 1906, l’Accademia svedese assegnò il “Premio Nobel per la Letteratura” a Giosuè Carducci.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 10 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete

Non ascoltare la soffice Luna. Non darle retta mentre proverà in ogni modo a convincerti che le cose non funzionano, che è tutta un’illusione. Una Luna complottista che rischia di rendere i rapporti davvero sbagliati, di non farti godere del momento.

Toro

Nonostante un look abbastanza ribelle, forse anche troppo (non lasciare parlare solo le emozioni, ti sbaglieresti), oggi il bellissimo trigono di Terra che Venere e Urano compiranno, ti aiuterà a stare meglio con ogni novità, con tutto ciò che cambia, che evolve, che si distacca dal passato. Non hai paura.

Gemelli

Sarai in vena di fare ogni cosa in modo divertente, trovando sempre il modo per esprimere libertà di pensiero e di azione, di non impedirti di esibire intelligenza ma non anche noia o pesantezza. Tutto merito di una Luna che ti spinge a impegnarti, anche se qualcuno non sarà proprio d’accordo.

Cancro

Anche per oggi la Luna, nel tuo segno, si farà sentire. Perché grazie ai suoi tantissimi aspetti, nelle prossime ore davvero sentirai di vivere in modo intenso, speciale. Avrai la chiarissima percezione di ciò che è impossibile, di ciò che invece ha un senso e funziona. Ma non devi impedirti di sognare.

Leone

Potresti usare il tempo libero per fare i conti, per capire cioè che cosa ti manca per poter credere nel destino, per fidarti di un futuro che non ti dice tutta la verità, che pensi possa nasconderti qualcosa. Non concentrarti solo su ciò che non funziona, apri la mente alle occasioni e alla possibilità.

Vergine

Sarà forse perché oggi Venere ti rende più coraggiosa del solito (cambiamenti e novità stavolta non ti fanno paura), ma nelle prossime ore non ti impedirai di ascoltare la Luna e di sognare, anche se magari qualcuno non sarà d’accordo, anche se ci sarà chi da te si aspetterà solo logica e buon senso.

Bilancia

Questa Luna così alta nel tuo cielo, nelle prossime ore ti obbligherà a prendere atto che puoi gestire meglio le tue pulsioni, le tue energie più intime e personali. Intanto Venere ti farà sentire più vicina ai cambiamenti, più adatta a crescere, a inventarti qualcosa di diverso, di speciale.

Scorpione

Sarà un giorno in cui incontrerai di tutto, in cui ti verranno facili i sogni, in cui avrai la possibilità di far parlare il tuo Mercurio, di dimostrare che puoi usare al massimo la tua intelligenza. Succederà anche perché qualcuno ti obbligherà a essere agile, pronta a cogliere i cambiamenti, a percepire le direzioni del presente.

Sagittario

Potrebbe essere un giorno che non ti farà impazzire, semplicemente perché qualcosa ti farà sentire sempre non abbastanza capace, mai davvero all'altezza. Devi insomma cercare di migliorare la percezione che hai di te, accettando critiche e compromessi ma senza lasciarti mettere in discussione. .

Capricorno

Potrai scegliere tra due diverse possibilità di vivere. Potrai infatti lasciare che persone e emozioni ti mettano in discussione, qualcosa di non troppo divertente. Oppure decidere di ascoltare Venere con il suo amore per le sfide, per l’impossibile. Cerca di essere coraggiosa con tutto.

Acquario

Non farti incastrare dalle piccole cose, da tutto ciò che di solito ti fa fare. Decidi di dire no grazie a chi ti chiederà più impegno, trova il tempo per di sognare, lasciare libera la tua mente di capire e di immaginare. Poi ti sentirai soddisfatta.

Pesci

Difficile resistere alla tentazione di vivere un giorno a colori, di riempire di cose divertenti e cariche di fantasia le tue prossime ore. Venere e la Luna ti faranno proposte, ti convinceranno che hai di fronte a te un giorno che può essere libero, un tempo in cui non dovresti rispettare troppo regole o confini.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 10 ottobre tendono ad essere prudenti nelle questioni finanziarie e nei rapporti d’affari in generale. Normalmente molto esperti a trattare il denaro e gli investimenti, considerano il denaro non solo una ricompensa per il loro lavoro, ma anche una spia per valutare se stanno navigando in buone acque. I nati in questo giorno sono molto acuti e analitici e hanno un’amministrazione regolare dei propri affari, della famiglia e degli organismi in cui operano.

1813 – Giuseppe Verdi: Nato a Roncole Verdi (frazione di Busseto, in provincia di Parma) e morto a Milano nel 1901.

1964 – Antonio Albanese: Nato a Olginate, in provincia di Lecco, ma di origini siciliane, lavora nel mondo dello spettacolo come attore e comico.

Scomparsi oggi:

1985 – Orson Welles: Regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione.

1963 – Édith Piaf: La Marsigliese sta al popolo francese, come lei sta alla storia della canzone transalpina, un monumento nazionale!