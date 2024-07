Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 10 luglio

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: La Luna e Venere ti aiutano a risolvere problemi familiari. La giornata potrebbe essere un po' sottotono, ma vale la pena impegnarsi nelle collaborazioni lavorative, soprattutto nel turismo o commercio. Attenzione alla tua alimentazione in serata per evitare fastidi allo stomaco.

Toro: Stai vivendo una situazione complessa, evita supposizioni senza prove. Progetti saltati richiedono di adattarti. Buone notizie lavorative in arrivo. Trova del tempo per il tuo benessere.

Gemelli: Le coppie in crisi possono sistemare le cose. Giornata per recuperare energia. Pianifica il futuro lavorativo con realismo e fai attività fisica per migliorare la forma fisica.

Cancro: Affronta i conflitti di coppia. Potresti sentirti inefficace, ma sul lavoro fai proposte senza timore. La Luna dissonante potrebbe causare problemi in serata.

Leone: Risolvi i contrasti con il partner e sfrutta la tua forza. Sul lavoro, non chiudere collaborazioni per motivi futili e fai nuovi accordi. Buon recupero di energie.

Vergine: Giornata favorevole all'amore, affronta questioni scottanti. Sul lavoro risolvi piccoli problemi senza esagerare con le prese di posizione. La stanchezza si farà sentire a fine giornata.

Bilancia: Giornata sottotono, attenzione alle persone difficili. Valuta nuove offerte lavorative e pensa a un cambiamento. Fisicamente ti senti meglio.

Scorpione: Risolvi i problemi di coppia oggi. Non sottovalutare le proposte lavorative attuali e cerca di recuperare i soldi spesi. Non fare troppe cose insieme.

Sagittario: L'amore può arrivare all'improvviso, ma attenzione ai triangoli amorosi. Sul lavoro, le sfide ti stimolano e puoi superarle con successo. Buon recupero della salute.

Capricorno: Puoi recuperare dopo i piccoli diverbi col partner. Stanchezza e problemi personali influiscono sull'umore. Sul lavoro ci sono ritardi, rilassati un po'.

Acquario: Meno agitazione in amore, ma le storie poco chiare non avranno risvolti positivi. Evita tensioni inutili. Sul lavoro, polemiche per insoddisfazione. Sei molto stanco.

Pesci: Marte in opposizione ti rende intransigente in amore. Agitazione nell'aria. Sul lavoro, imponi le tue ragioni e alza i toni nella seconda parte del mese. Cerca di rilassarti.

Almanacco

Il 10 luglio è il 191° giorno del calendario. Mancano 174 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Silvano (Martire)

Nati 10 luglio

1888 - Giorgio De Chirico: l'ideatore e il maggiore rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore. Figlio di un ingegnere italiano.

1871 - Marcel Proust: Nato a Parigi e ivi morto nel 1922, scrittore, saggista e critico letterario. La sua opera più importante è il romanzo Alla ricerca del tempo perduto, di oltre tremila pagine.

