Oggi 10 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, Oroscopo di Paolo Fox 10 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Venere è dalla tua parte, quindi dovrai mettere in chiaro delle situazioni sia in amore che in ambito lavorativo.

Toro. Tenta di trovare la tua serenità evitando l’acquario. È arrivato il momento di voltare pagina anche sul lavoro.

Gemelli. La giornata è molto agitata a causa della Luna che non è dalla vostra parte. Tuttavia sul lavoro si passa, finalmente, da precarietà a stabilità.

Cancro. Se sei alla ricerca dell’amore finalmente potrai trovare qualcosa di concreto. Le soddisfazioni non arrivano solo da l’ambito amoroso ma anche sul lavoro.

Leone. La Luna è dalla vostra parte ma Mercurio vi rema contro. Cercate di non sbilanciarvi troppo anche se sul lavoro ci saranno molte nuove possibilità.

Vergine. Purtroppo questa giornata sarà molto stressante: tenta di evitare polemiche, insisti e vai avanti sulla tu strada.

Bilancia. Alcune situazioni perplesse potranno finalmente essere superate. Arrivano delle buone notizie anche dal fronte lavorativo.

Scorpione. La Luna è neutrale e quindi lo siete un po’ anche voi. Con il 2022 finalmente arriveranno delle risposte positive riguardo dei dubbi che avevate da tempo.

Sagittario. Continua un periodo di forza anche perché la Luna ti sostiene. Sul lavoro ci sono delle tensioni ed è normale che tu sia stressato.

Capricorno. Molto dell’amore dipende soprattutto dalla vostra voglia di innamorarvi. Lo sforzo che stai mettendo sulla lavoro verrà ricompensato.

Acquario. Le storie che nascono adesso possono essere molto importanti. Potrebbero esserci delle situazioni astrologiche che vi aiuteranno.

Pesci. Giornata molto particolare per voi. Potrebbero tornare al pettine alcuni nodi. Sul lavoro invece ti sta lasciando alle spalle un periodo difficile: da qui in poi è tutto in discesa.

E’ il 10° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 355 giorni.

Almanacco

Santi del giorno: Sant’Aldo (Eremita)

Etimologia: Aldo, nome di origine germanica che secondo alcune fonti deriva da athala “nobiltà, nobile” e secondo altre da alda “anziano, saggio”; può essere anche un diminutivo di nomi come Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando, Rinaldo ecc

Nati

Sei nato oggi 10 gennaio? Lo studio è spesso il centro della tua vita. I tuoi interessi intellettuali si indirizzano soprattutto verso la filosofia, il misticismo e l’occultismo. Al lavoro, che vivi solo come mezzo di sostentamento, attribuisci poca importanza. In amore ti mostri in genere piuttosto distaccato ma, ad un certo punto, incontrerai un partner che condivide i tuoi interessi e che saprà catturare la tua attenzione.

1945 – Rod Stewart: Voce tra le più graffianti del panorama musicale mondiale, è entrato nel Guinnes dei primati come “l’artista con maggiore pubblico a un proprio concerto dell’intera storia del rock”.

Scomparsi oggi:

1778 – Linneo: Medico e botanico svedese, a lui si devono i criteri della moderna classificazione di animali e piante. Nato a Råshult e morto ad Uppsala nel gennaio del 1778.

1971- Muore a Parigi Gabrielle Bonheur Chanel, universalmente conosciuta come Coco Chanel, stilista che ha rivoluzionato il modo di vestire delle donne. Il coraggio e la verve creativa appaiono presto in Coco, nonostante le origini modeste e la triste infanzia in un orfanotrofio.

2015 – Francesco Rosi: Il suo sguardo di acuto e raffinato indagatore della realtà si è posato sui misteri irrisolti e sulle piaghe più infami dell’Italia del Novecento, inaugurando il cosiddetto genere “politico” del cinema italiano.

2016 - David Bowie, cantautore e attore inglese. Il 10 gennaio 2016 David Bowie muore di cancro pochi giorni dopo aver compiuto 69 anni. Nato l'8 gennaio 1947 a Brixton (Londra) come David Robert Jones, incide il primo disco nel 1964 e vive per tre anni nel giro dei piccoli gruppi R&B. La popolarità arriva, inaspettata, col singolo "Space Oddity", canzone di fantascienza dall'arrangiamento vagamente psichedelico. La sua vera carriera inizia con l'album "Hunky dory" del 1971 (undici mesi prima c'era stato "The man who sold the world" ma l'anno del trionfo è il successivo, quello dell'album "Ziggy Stardust", costellato da brani come "Rock'n'roll suicide", "Starman", "Suffragette city" o "Five years"). Figura carismatica e poliedrica, trasformista e provocatoria, David Bowie è stato unico non solo in senso strettamente musicale, ma anche per il modo di proporsi sul palco, per l'uso della teatralità e dell'artificio e per l'abilità di mescolare influenze musicali, visive e narrative molto diverse. Il poliedrico David Bowie si è inoltre distinto per le sue positive partecipazioni in diverse opere cinematografiche, come ad esempio "L' ultima tentazione di Cristo" (1988) del maestro Martin Scorsese, con Willem Dafoe e Harvey Keitel.

Nel 2006 recita nel film di Christopher Nolan "The Prestige" (con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine e Scarlett Johansson) interpretando Nikola Tesla. Ma non sono da dimenticare anche "L'uomo che cadde sulla Terra" (il suo primo film, del 1976), "Tutto in una notte" (1985, di John Landis), "Labyrinth" (1986), "Basquiat" (di Julian Schnabel, 1996, sulla vita di Jean-Michel Basquiat), "Il mio West" (dell'italiano Giovanni Veronesi, 1998), e il cameo in "Zoolander" (di Ben Stiller, 2001).

Accadde Oggi