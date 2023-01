Oggi 1 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 1 febbraio. Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, l'astrologo più famoso d'Italia ogni mattina su Radio Lattemiele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Ariete

Cari ariete, dovete aspettare ancora un mesetto ma da marzo inizierà un periodo liberatorio per i sentimenti. Adesso Venere è ancora dissonante quindi ci vuole pazienza. Sul lavoro entro fine mese arriva la conferma di un nuovo accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Toro

Cari toro, Venere è in ottimo aspetto quindi se volete innamorarvi è tutto nelle vostre mani, lasciatevi andare. Sul lavoro ci vuole attenzione così come nei rapporti di famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Gemelli

Cari gemelli, il prossimo sarà il vostro mese dell'amore ma per adesso avete ancora qualche dubbio. Sul lavoro arrivano novità ma tenete sempre gli occhi aperti su possibili problemi di carattere legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Cancro

Cari cancretti, Venere vi spinge lontano dai problemi che stanno dominando il vostro rapporto d'amore. Sul lavoro attenzione a possibili complicazioni in arrivo ma non sottovalutate l'aiuto di un collega che vi vuole bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Leone

Cari leoncini, l'amore è un po' in una fase di down sia per chi è in coppia che per i single del segno. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Vergine

Cari vergine, questo periodo è ideale per l'amore con Venere che protegge dai problemi insieme all'aiuto di Marte. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti, quindi occhi e orecchie aperte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Bilancia

Cari bilancia, Venere è contraria ma questo sarà l'ultimo mese caratterizzato da negatività. Ci vuole solo un po' di pazienza. Sul lavoro avete un grande desiderio di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Scorpione

Cari scorpioncini, avete Venere favorevole quindi andrà tutto bene in amore, almeno oggi. Sul lavoro coltivate i contatti con i vostri colleghi perché saranno importanti per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Sagittario

Cari sagittario, con Giove non in ottimo aspetto, bisogna stare attenti ai possibili conflitti in amore che possono portare anche a rotture. Sul lavoro si recupera a partire dal 4 del mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Capricorno

Cari capricorno, le stelle di oggi sono belle per l'amore quindi non chiudete il vostro cuore. Sul lavoro è un periodo di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Acquario

Cari acquario, ottime notizie per i single del segno che possono incontrare l'anima gemella entro marzo. Sul lavoro siete pieni di impegni quindi cercate di rallentare un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio: Pesci

Cari pesciolini, Venere e Marte sono dalla vostra parte quindi siete pieni di emozioni. Sul lavoro c'è qualche problema ma dovete trovare la forza di superarlo perché sta per arrivare un periodo molto importante per voi.

Almanacco

E’ il 32° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine mancano 333 giorni.

Santi del giorno: Santa Brigida d'Irlanda è la protettrice di lattai, poeti, fabbri, guaritori, delle mucche e degli animali da cortile.

Nati

Sei nato oggi 1 febbraio? Sei attratto dalle scienze sociali e in questo campo puoi conseguire ottimi risultati. Devi però cercare di moderare il tuo spirito ribelle che ti porta a scontrarti duramente con l’autorità costituita e ti crea così diversi problemi. In amore sei molto anticonformista e prima di legarti definitivamente passerai attraverso mille esperienze.

1922 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1894 – John Ford: Un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles e Akira Kurosawa, con lui il cinema western visse la stagione d’oro.

Accadde Oggi

1662 – Il pirata cinese Koxinga cattura l’isola di Taiwan dopo nove mesi di assedio;

1788 – Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore;

1793 – La Francia dichiara guerra a Regno Unito e Paesi Bassi;

1896 – Prima de La Bohème di Puccini : Per un lungo periodo il genio musicale di Giacomo Puccini era stato snobbato dalla critica ufficiale e le sue opere svilite a mero intrattenimento per le masse. Dopo due anni di lavoro, a Torino va in scena la Boheme, l’accoglienza è tiepida, ma il successo diventa imponente nel corso delle repliche e in occasione delle riprese in altri teatri italiani.

: Per un lungo periodo il genio musicale di Giacomo Puccini era stato snobbato dalla critica ufficiale e le sue opere svilite a mero intrattenimento per le masse. Dopo due anni di lavoro, a Torino va in scena la Boheme, l’accoglienza è tiepida, ma il successo diventa imponente nel corso delle repliche e in occasione delle riprese in altri teatri italiani. 1945 – Diritto di voto alle donne in Italia : Con la guerra di liberazione ancora in corso, l’Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti.

: Con la guerra di liberazione ancora in corso, l’Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti. 1977 – La Rai dà il via, dopo la fase sperimentale, alle trasmissioni a colori per 6 ore al giorno.

La dà il via, dopo la fase sperimentale, alle per 6 ore al giorno. 1979- Accolto da una folla plaudente, l’ayatollah Khomeini torna a Teheran dopo quasi 15 anni di esilio . E niente in Iran sarà più come prima. Lo scià di Persia Reza Pahlevi fugge.

. E niente in Iran sarà più come prima. Lo scià di Persia Reza Pahlevi fugge. 1979 - La rapinatrice di banche Patty Hearst viene scarcerata dopo essere stata graziata dal presidente statunitense Carter

1982 - Nasce Radio DeeJay;

1992 – Il magistrato capo della corte di Bhopal dichiara fuggitivo in base alla legge indiana Warren Anderson, ex-amministratore delegato della Union Carbide, per non essersi presentato al processo per il disastro di Bhopal;

2003- Lo Space Shuttle “Columbia”, con sette astronauti a bordo, si disintegra al rientro sulla Terra , a pochi minuti dall’atterraggio, dopo aver perso i contatti con la sala di controllo di Houston.

, a pochi minuti dall’atterraggio, dopo aver perso i contatti con la sala di controllo di Houston. 2004 - Oltre 240 persone muoiono, per lo più calpestate dalla folla, durante l’annuale pellegrinaggio alla Mecca.

1958 – “Nel blu dipinto di blu” trionfa a Sanremo: L’ottava edizione del Festival di Sanremo, la prima in diretta TV, premiò l’inedita coppia Domenico Modugno e Jonny Dorelli. Iniziò da qui la storia di una melodia destinata a rimanere nella storia della musica.