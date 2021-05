Torna la sesta edizione del premio "ArchitettiVerona"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Si chiude venerdì 7 maggio il Bando della 6° edizione del Premio ArchitettiVerona, riconoscimento promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona e nato in occasione del cinquantesimo anniversario della Rivista «ArchitettiVerona» (1959-2009). Obiettivo del Premio quello di promuovere una consapevole cultura architettonica nel territorio provinciale di Verona, andando a premiare le opere architettoniche - di nuova costruzione, recupero, allestimento interno e valorizzazione di città e paesaggio (si vedano, di seguito, le categorie del Premio) - che si distinguono nel far emergere in maniera innovativa e personale le qualità del contesto urbano e territoriale, a partire dalla considerazione dell’Architettura quale componente essenziale del tessuto culturale e civile della comunità di cui è espressione.

LE OPERE IN CONCORSO, I REQUISITI - Concorrono al Premio le opere realizzate nell'ambito della Provincia di Verona da non oltre quattro anni, da parte di progettisti operanti singolarmente o in gruppo, iscritti ad un albo nazionale degli Architetti di qualsiasi Provincia italiana o stato estero. Le candidature possono essere presentate, oltre che dai progettisti, anche dai committenti, pubblici o privati, da enti o da imprese di costruzioni.

EDIZIONE 2021, RICONOSCIMENTO SPECIALE “OPERA PRIMA”, per progettisti under 35 - La nuova edizione 2021, inaugura il Riconoscimento speciale "OPERA PRIMA", destinato all’opera il cui progettista capogruppo non deve aver compiuto 35 anni alla data della pubblicazione del bando, lanciato lo scorso 12 aprile 2021. Il nuovo riconoscimento va ad aggiungersi alle sezioni del Premio dedicate alle opere architettoniche alla diversa scala di Nuova costruzione; Restauro e recupero; Allestimento e interni e Spazi pubblici e paesaggio. Nato con cadenza biennale, il Premio torna dopo una pausa. L’ultima Cerimonia di premiazione si era svolta nel novembre 2017 e aveva visto tra i riconoscimenti speciali quello al “Premio alla Carriera” consegnato al decano degli Architetti veronesi, Libero Cecchini, poi scomparso ad aprile 2020. Vincitore del Premio ArchitettiVerona 2017 era stato il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle”, a Verona su progetto dell’architetto Valter Rossetto, ma altri quattro progetti meritevoli avevano ottenuto una menzione speciale. Il Premio consiste in un’opera grafica tridimensionale di carattere simbolico che viene conferita congiuntamente ai progettisti, alla committenza e all’impresa realizzatrice dell’opera.

LA GIURIA 2021 - Siedono nella Giuria del Premio ArchitettiVerona 2021: Mariano Zanon, architetto, vincitore del Premio Architetto Italiano 2020, Maura Manzelle, docente allo IUAV di Venezia, Stefano L’Occaso, direttore del Palazzo Ducale di Mantova; Laura De Stefano, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Verona e Davide Fusari, direttore di “A”, Rivista dell’Ordine degli Architetti PPC di Trento. Coordina il Comitato Organizzatore e la Segreteria del Premio, Alberto Vignolo, direttore di ArchitettiVerona, trimestrale dell’Ordine.

LE SCADENZE - Il prossimo 7 maggio la chiusura del Bando, quindi la data limite per i sopralluoghi e la decisione finale Giuria è programmata per il 30 luglio 2021; mentre la Cerimonia di assegnazione e la divulgazione degli esiti è prevista a settembre 2021, salvo variazioni causa emergenza sanitaria. Per approfondimenti su Bando: www.architettiverona.it/Rivista.