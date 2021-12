Valanghe di compiti per Natale? Come affrontarle senza rinunciare alle vacanze

E' tempo di vacanza, si perchè il Natale non è solo pranzi e cenoni, ma è anche un bel periodo di riposo per tutti gli studenti. A volte però a guastare questo momento di relax, ci sono vere e proprie valanghe di compiti.

Ecco, quindi, una serie di utili consigli per affrontare al meglio questo fardello senza però rinunciare al meritato riposo natalizio

1 No al Last Minute

Come prima regola, è sconsigliato svolgere tutti i compiti di corsa negli ultimi giorni di vacanza. Con poco tempo a disposizione si rischia di svolgerli solo in maniera imprecisa.

2 Programmazione

E’ essenziale, un’attenta organizzazione, scrivere un programma di studio dettagliato, dividendo i compiti nei vari giorni di vacanza disponibili, sembra una cosa banale, ma in realtà vi aiuterà moltissimo!

3 Tecnica di studio

Ognuno ha la sua tecnica di studio ma è anche importante utilizzare tecniche per studiare in fretta, senza perdere tempo! Cercate di creare mappe mentali per elaborare e sintetizzare le varie informazioni. Non dimentichiamo le app per studiare, applicazioni per non perdere tempo e che migliorano la concentrazione.

4 Non è vero che: chi fa da se fa per tre!

E' consigliabile organizzare delle giornate di studio con i compagni di scuola, utili per ripetere le materie orali e per svolgere insieme i compiti più difficili.