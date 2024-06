Ungaretti, Pirandello e Rita Levi Montalcini, tutte le tracce della prima prova

Per oltre 7mila studenti e studentesse veronesi è iniziata questa mattina, 19 giugno, l'esame di maturità. Per ottenere il diploma, i ragazzi e le ragazze dovranno superare due prove scritte e una prova orale. Queste tre prove sommate possono fornire loro fino a un massimo di 60 crediti. L'aggiunta dei crediti dell'esame con quelli raccolti negli ultimi tre anni comporrà il voto finale, espresso in centesimi.

Come ogni anno, la prima prova di oggi è quella di italiano ed è uguale per tutti gli istituti di tutta Italia. La seconda prova di domani sarà invece su una delle discipline che caratterizzano i percorsi di studio.

La prima prova serve a dimostrare se i maturandi e le maturande hanno compreso gli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi della lingua italiana e se sono anche in grado di formulare riflessioni critiche. Per farlo, gli studenti hanno a disposizione sette tracce e il loro compito sarà quello di svilupparne una nel miglior modo possibile. Le tracce sono suddivise in tre tipologie: due sono di analisi del testo (un testo di prosa e uno di poesia); tre sono di tipo argomentativo; e due sono su temi di attualità.

Per l'analisi del testo, quest'anno gli autori scelti sono Giuseppe Ungaretti per la poesia e Luigi Pirandello per la prosa. Di Ungaretti, la traccia chiede l'analisi di "Pellegrinaggio" tratta dalla raccolta "L'Allegria". Mentre di Pirandello viene richiesta l'analisi di un testo tratto da "Quaderno di Serafino Gubbio Operatore".

Le tre tracce di tipo argomentativo propongono testi di Giuseppe Galasso, Maria Agostina Cabiddu e di Nicoletta Polla Mattiot. Il testo di Galasso è tratto da "La Storia d'Europa" ed invita ad una riflessione sul periodo storico della Guerra Fredda. Cabiddu è invece ordinaria di istituzioni di diritto pubblico al Politecnico di Milano e in questa maturità è stato scelto un suo scritto sul valore del patrimonio artistico e culturale pubblicato sulla rivista dell'associazione italiana costituzionalisti. Della giornalista Polla Mattiot è stato invece proposta una traccia sul silenzio e la sua riscoperta.

Maurizio Caminito e Rita Levi Montalcini sono infine gli autori proposti per le due tracce di attualità. Dell'imperfezione e del suo elogio parla la traccia con lo spunto di Rita Levi Montalcini. Sull'importanza e sul senso del tenere un diario in quest'epoca digitale è incentrata la traccia di Caminito.