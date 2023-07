Servizio pre-scuola a Verona, il Comune apre alle domande di iscrizione

Il Comune di Verona ha comunicato che sono aperte fino al 23 luglio le domande per le iscrizioni al servizio di pre-scuola.

Possono usufruirne solo i minori che hanno già frequentato la scuola dell'Infanzia comunale ed hanno confermato la presenza anche per l’anno scolastico 2023/24.

Il servizio di pre-scuola è attivato dal 4 settembre all’ 8 settembre 2023, dalle ore 8.30 alle 13.30 ed è comprensivo del servizio mensa.

Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Comune di Verona, ed inviarlo, dal 10 luglio al 23 luglio 2023, tramite mail all’indirizzo: scuole.materne@comune.verona.it.

Nelle date sopra individuate il modulo potrà anche essere consegnato esclusivamente agli uffici di via Bertoni 4 – 37122 Verona. Farà fede in questo caso il timbro di pervenuto rilasciato.

È funzionante anche il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e che risponde alle richieste di chiarimento più frequenti, con il seguente numero 0452212211.