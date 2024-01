Scuole dell’infanzia comunali di Verona, pronte a partire le iscrizioni per il prossimo anno

C’è tempo dal 18 gennaio fino al 5 febbraio per presentare le domande per le nuove iscrizioni alle Scuole dell’infanzia comunali di Verona per l’anno scolastico 2024-2025.

La presentazione delle domande si dovrà effettuare esclusivamente online, attraverso la pagina web dedicata sul sito del Comune di Verona, utilizzando per l'accesso le credenziali SPID/CIE.

È stato attivato anche il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e che risponde alle principali domande relative alle richieste di chiarimento più frequenti. Il numero da contattare per ogni necessità o chiarimento è lo 045-2212211.

Per favorire una scelta consapevole in vista delle iscrizioni, sabato 13 gennaio è in programma la consueta giornata Scuole aperte. Previsti incontri dalle 9 alle 12 in tutte le scuole. Per informazioni consultare il sito del Comune di Verona.