Istituti accorpati e meno dirigenti: in Veneto la scuola si adatta al calo demografico

«Non una penalizzazione, ma un efficientamento dell’offerta formativa, che grazie anche al contributo offerto dalla Regione del Veneto nel dibattito nazionale, ha puntato sulla razionalizzazione dei dirigenti scolastici ed amministrativi lasciando spazio di autonomia alla regione nel mantenimento di punti di erogazione del servizio in luoghi disagiati. Grazie a questa maggiore discrezionalità da parte delle regioni, ad esempio, abbiamo preservato l’autonomia scolastica ad un istituto che ha soli 160 studenti a Forno di Zoldo e dato delle raccomandazioni, rispondendo alle esigenze espresse dalla provincia di Rovigo, affinché i nuovi dirigenti delle scuole accorpate assicurino pari attenzione e presenza in tutti i plessi di loro competenza».

Esprime soddisfazione l’assessore all’Istruzione Elena Donazzan, nel commentare l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera sul dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2024/2025 sulla base dei criteri fissati dalle linee guida regionali per la programmazione dell’offerta formativa e dell’assetto della rete scolastica, definite in un percorso condiviso con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

La riorganizzazione del sistema scolastico, richiesta dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai fini del contenimento della spesa, si è conclusa con decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito d’intesa con il Ministero dell’economia e ha previsto il riconoscimento al Veneto, per l’anno scolastico 2024-2025, di 560 autonomie a fronte delle 592 attuali.

Per il 2025/2026 le autonomie riconosciute saranno 556; per l’anno scolastico 2026/2027 saranno invece 550.

«L’obiettivo primario del provvedimento - spiega l’assessore Donazzan - è l’efficientamento della rete scolastica per raggiungere una dimensione degli istituti adatta ad assicurarne la continuità e la stabilità nei prossimi anni, pur tenendo conto di situazioni particolari legate al territorio, o al disagio ambientale, sociale ed economico. Dal mese di luglio siamo al lavoro per predisporre un piano, nel rispetto delle Istituzioni e con grande equilibrio, che razionalizzi e metta a sistema l’offerta dei poli scolastici, per poter garantire un utilizzo più attento delle risorse mantenendo nel contempo uno standard elevato non solo nell’offerta formativa ma anche nelle strutture e nei locali dedicati all’insegnamento. Abbiamo cercato di contemperare l’interesse pubblico alla sostenibilità e all’efficienza della rete scolastica con l’esigenza di salvaguardare i servizi in territori caratterizzati da particolare configurazione orografica o contraddistinti da viabilità disagevole. Il nostro piano di dimensionamento si può definire molto "leggero" perché ci siamo attivati da tempo, sin dal 2010-2011 quando abbiamo messo in atto un poderoso piano di dimensionamento, realizzando delle aggregazioni di scuole, con un forte dialogo con il territorio, che ha portato degli ottimi risultati, il primo tra tutti è quello per cui oggi in Veneto si riduce solo di 32 autonomie».

In tutta la regione dunque ci saranno 32 dirigenti scolastici in meno, di cui 4 nella provincia di Verona, mentre non verranno chiusi i plessi e non si andrà ad incidere sul personale scolastico. Un provvedimento che segue l'andamento demografico, il cui calo vede ridursi il numero di alunni presenti sui banchi di scuola al suono della campanella.

La delibera approva tre documenti relativi a: "Operazioni di dimensionamento della rete scolastica proposte dagli Enti Locali che non incidono sul numero delle sedi di dirigenza"; "Operazioni di dimensionamento della rete scolastica proposte dagli Enti Locali, che incidono sul numero delle sedi di dirigenza"; "Operazioni di dimensionamento che incidono sul numero delle sedi di dirigenza effettuate in via sussidiaria in applicazione del paragrafo 4.4 delle Linee Guida approvate con DGR n. 953/2023”.

Verona e provincia

Nel territorio comunale di Verona verranno accorpati gli istituti "Borgo Roma Est" e "Borgo Roma Ovest", che daranno vita ad uno unico chiamato "Borgo Roma", cosi come il "Valpentena" il "Montorio" si fonderanno nell'istituto "Valpantena e Montorio". In provincia, l'Istituto "Nascimbeni" di Sanguinetto e il "Croce" di Casaleone sono stati accorpati, così come gli istituti di San Giovanni Ilarione e Montecchia di Crosara.

Non incide sul numero di autonomie il cambio di assetto dell'istituto comprensivo 12 delle Golosine, al quale è stata aggiunta la Scuola dell'infanzia "Picono Della Valle o Del Carretto".