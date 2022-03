Mensa scolastica: le iscrizioni prenderanno il via ad aprile a Verona

Partono il 1° aprile le iscrizioni per il servizio della mensa scolastica per l’anno 2022/23. Le domande vanno presentate esclusivamente on-line, sulla pagina web dedicata del sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID.

È funzionante anche il punto telefonico unico per i servizi Educativi e dell’Istruzione, servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e che risponde alle richieste di chiarimento più frequenti, con il seguente numero 045-2212211. C’è tempo fino al 30 giugno per effettuare l’istruttoria.

Il servizio di refezione scolastica è gestito dal Comune di Verona ed è usufruibile, previa iscrizione, a tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell’infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.